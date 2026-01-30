Video: así fue el rescate a un hombre de 55 años que cayó por un pozo en Córdoba

El hombre, de 55 años, sufrió lesiones en una de sus piernas y debió ser trasladado a un centro de salud

Alrededor de las 11 de la mañana, un incidente doméstico alteró la rutina del barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba. En una vivienda situada sobre calle Dr. Félix Garzón Maceda al 400, un hombre de 55 años cayó a un pozo negro de aproximadamente tres metros y medio de profundidad, generando una rápida movilización por parte de los servicios de emergencia.

La situación requirió la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes, junto al equipo DUAR Capital, desplegaron maniobras de rescate en condiciones de riesgo.

Con la utilización de un sistema de escalera y cuerdas, el personal especializado descendió hasta el fondo del pozo y consiguió sacar al hombre de manera segura, tras una labor coordinada y precisa. Las causas que originaron la caída aún permanecen bajo investigación.

El rescate en Córdoba implicó el trabajo conjunto de Bomberos, DUAR y personal médico especializado para asistir a la víctima

En las imágenes se puede ver cómo el hombre salió sin remera y tuvo que abrazar al rescatista durante el operativo para poder ser rescatado sin mayores complicaciones.

El subcomisario Federico Becerra, de la Dirección Bomberos, describió el procedimiento señalando: “Mediante sistema de escalera y cuerdas, se logra extraerlo del interior del pozo y a posterior es asistido por personal médico”.

El hombre rescatado presentaba un traumatismo cerrado y una herida cortante en ambas piernas, así como diversas escoriaciones, según el diagnóstico brindado en el lugar por el servicio de emergencias.

Las causas que provocaron la caída en el pozo negro de Córdoba permanecen bajo investigación por las autoridades policiales locales

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Clínica para recibir una valoración médica más exhaustiva. La intervención de los bomberos y del personal sanitario permitió controlar la emergencia y asegurar la atención inmediata del afectado, cuyo estado de salud continúa bajo observación médica.

Rescataron a una mujer que sufrió un esguince cuando practicaba senderismo en Córdoba

Una caminata por un sector agreste de la Ruta E-34, en Mina Clavero, terminó con una mujer herida que requirió la intervención de los equipos de emergencia tras lesionarse el tobillo. El incidente ocurrió en la provincia de Córdoba, donde la senderista, procedente de Alta Gracia, sufrió un esguince que la dejó imposibilitada para seguir avanzando en una zona de difícil acceso.

El suceso se registró a la altura del kilómetro 27 de la ruta, en un tramo conocido por su complejidad y por la presencia de senderos poco transitados. Las autoridades de la Policía de Córdoba comunicaron que, ante el pedido de ayuda recibido el martes por la tarde, se activó un operativo de auxilio para asistir a la afectada en ese entorno agreste.

La respuesta estuvo a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), cuyos especialistas se desplazaron rápidamente hasta la ubicación señalada. Al llegar, evaluaron el estado de la mujer y confirmaron que presentaba un esguince en el tobillo izquierdo. Esta lesión le impedía continuar la travesía, por lo que se decidió iniciar el proceso de evacuación junto con los Bomberos Voluntarios de la zona.

Sufrió un accidente mientras practicaba senderismo

El rescate requirió trasladar a la paciente aproximadamente un kilómetro, desde el lugar donde se encontraba hasta el parador denominado “El Origen”, situado sobre la misma Ruta E-34. Para garantizar su seguridad y evitar mayores complicaciones en la lesión, los rescatistas recurrieron a una tabla raqui, con la que inmovilizaron el área afectada durante todo el trayecto. Esta maniobra permitió que la mujer se mantuviera estable mientras era transportada por el terreno irregular.

En el parador, tanto el personal sanitario como los bomberos se ocuparon de brindar los primeros auxilios y estabilizar la lesión. Allí se preparó a la paciente para su traslado al corredor sanitario, donde continuaron las tareas de atención y monitoreo antes de derivarla al centro médico correspondiente.

Finalmente, la Policía de Córdoba confirmó que la mujer fue trasladada al Hospital de Mina Clavero para someterse a una evaluación médica más detallada y recibir el tratamiento adecuado según la gravedad del esguince.