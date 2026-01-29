Encontraron muerta a la joven argentina que buscaban en Los Ángeles

El cartel de búsqueda que habían colocado en la ciudad (Fotos: @ayelen_priiii)

Narela Micaela Barreto, la joven argentina que era buscada desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta en las últimas horas. La noticia fue confirmada por su padre y las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen.

La joven, de 28 años, era vecina de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires y estaba radicada en EE.UU. Su familia había pedido colaboración para dar con su paradero luego de que la semana pasada perdiera contacto con sus allegados.

Fuentes del cónsul argentino en Los Ángeles confirmaron a Infobae que estaban interviniendo en el caso y en contacto con el círculo cercano de la víctima.

Ayelén estaba en Estados Unidos desde 2024

Quién era Narela

Narela, de 27 años, nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, permanecía en suelo estadounidense desde junio de 2024, cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

Según contó este miércoles Milagros, una de las primas de Narela, uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

Ante de radicarse en Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a tres primas. Y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como traductora.

La búsqueda

Para viralizar la búsqueda, sus amigos y familiares habían creado un afiche para redes sociales que decía: “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”.

Ayelén, la prima de la joven, también había posteado en su cuenta de Instagram: “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”.

A través de sus historias, también difundió mensajes de profundo dolor: “Perdón por no tener las fuerzas para responder todos los mensajes que me mandan preguntándome por ella. Estoy totalmente destruida. Ella, más que mi primita, es mi hermana del alma”.

Estaba desaparecida desde el 23 de enero

Y siguió: “Lo único que pido es que aparezca y que vuelva con nosotros. ¡Te estamos esperando!“. Ayelén también pidió ayuda para difundir el caso, ya que cree que así las autoridades podrían intervenir.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), una amiga de la joven desaparecida, identificada como Luján, había contado en las últimas horas que los seres queridos de Barreto estaban en contacto con la Embajada Argentina en Estados Unidos para obtener información sobre ella.

Otro de los flyers de búsqueda que habían difundido

“Tiene todos sus papeles y la VISA”, había asegurado la joven, quien también reside en los Estados Unidos. Según su testimonio, también hubo contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

