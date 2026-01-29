Sociedad

Encontraron muerta a la joven argentina que buscaban en Los Ángeles

Se trata de Narela Barreto, de 28 años. Había desaparecido el pasado 23 de enero

El cartel de búsqueda que habían colocado en la ciudad (Fotos: @ayelen_priiii)

Narela Micaela Barreto, la joven argentina que era buscada desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue hallada muerta en las últimas horas. La noticia fue confirmada por su padre y las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen.

La joven, de 28 años, era vecina de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires y estaba radicada en EE.UU. Su familia había pedido colaboración para dar con su paradero luego de que la semana pasada perdiera contacto con sus allegados.

Fuentes del cónsul argentino en Los Ángeles confirmaron a Infobae que estaban interviniendo en el caso y en contacto con el círculo cercano de la víctima.

Ayelén estaba en Estados Unidos desde 2024

Quién era Narela

Narela, de 27 años, nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, permanecía en suelo estadounidense desde junio de 2024, cuando viajó hacia el país norteamericano por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte.

Según contó este miércoles Milagros, una de las primas de Narela, uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

Ante de radicarse en Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a tres primas. Y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como traductora.

La búsqueda

Para viralizar la búsqueda, sus amigos y familiares habían creado un afiche para redes sociales que decía: “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”.

Ayelén, la prima de la joven, también había posteado en su cuenta de Instagram: “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”.

A través de sus historias, también difundió mensajes de profundo dolor: “Perdón por no tener las fuerzas para responder todos los mensajes que me mandan preguntándome por ella. Estoy totalmente destruida. Ella, más que mi primita, es mi hermana del alma”.

Estaba desaparecida desde el 23 de enero

Y siguió: “Lo único que pido es que aparezca y que vuelva con nosotros. ¡Te estamos esperando!“. Ayelén también pidió ayuda para difundir el caso, ya que cree que así las autoridades podrían intervenir.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), una amiga de la joven desaparecida, identificada como Luján, había contado en las últimas horas que los seres queridos de Barreto estaban en contacto con la Embajada Argentina en Estados Unidos para obtener información sobre ella.

Otro de los flyers de búsqueda que habían difundido

“Tiene todos sus papeles y la VISA”, había asegurado la joven, quien también reside en los Estados Unidos. Según su testimonio, también hubo contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Noticia en desarrollo

Quién era Narela Barreto, la joven argentina que fue hallada muerta en Los Ángeles

La noticia fue confirmada por su padre. No se sabía nada de ella desde el pasado viernes 23 de enero

Misterio en Córdoba: un hombre de 64 años que estaba de vacaciones murió mientras navegaba en kayak

El hallazgo del cuerpo de Gustavo Daniel Argarañaz, oriundo de Tortuguitas, ocurrió a orillas del dique Los Molinos, cerca de Potrero de Garay. Las autoridades descartaron signos de violencia y buscan determinar las causas exactas del fallecimiento

Una policía peleó con su pareja, disparó al aire con su arma reglamentaria y terminó detenida

El hecho ocurrió en el barrio porteño de Villa Santa Rita. La mujer forma parte de la fuerza federal y quedó a disposición de la Justicia

Un turista argentino tuvo que ser reanimado en Uruguay después de una picadura de insecto

El hombre de 50 años sufrió convulsiones, por lo que fue asistido por guardavidas. El video de la emergencia

Cuándo es el primer fin de semana largo y qué días serán feriado

El calendario oficial ya define cuándo será el primer descanso extendido del año y qué fechas permitirán planificar una escapada

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

El Salvador impulsa una transformación educativa con inversión de $508 millones en infraestructura escolar

