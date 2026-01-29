Sociedad

Desmantelaron un criadero ilegal en La Plata: rescataron 13 animales en estado de abandono

El procedimiento en una casa de calle 69 entre 24 y 25 se extendió durante más de siete horas, incluyó la notificación a varias personas y el hallazgo de un perro fallecido en el lugar

Guardar
Un operativo por maltrato animal en La Plata permitió rescatar perros y gatos en condiciones deplorables. Hallaron una mascota muerta y desarticularon el local.

Una casa de La Plata se convirtió en el epicentro de un operativo que expuso un criadero clandestino de animales donde se explotaban perros de raza. El lugar fue desmantelado tras una investigación que involucró más de siete horas de trabajo y se dejaron al descubierto las condiciones en las que sobrevivían perros y gatos. El despliegue fue encabezado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17, especializada en maltrato animal.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda de calle 69 entre 24 y 25, en inmediaciones del Parque Castelli, luego de recibir denuncias sobre presuntas irregularidades.

Según informó el portal platense 0221, en el operativo intervinieron efectivos de la Policía Ecológica bonaerense, dos médicos veterinarios de la Policía de la provincia de Buenos Aires y el reconocido rescatista de animales Ezequiel “Kelo”, quien colaboró en la asistencia y retiro de los animales.

Durante la inspección, el personal policial halló nueve perros de distintas razas y dos gatos, todos sin vacunas y en estado de completo abandono. Los animales se encontraban desnutridos, sin atención veterinaria y alojados en un espacio reducido, húmedo y con acumulación de basura. El procedimiento permitió rescatar al menos trece animales que permanecían en condiciones que la investigación califica como presunto maltrato.

Los animales vivían en un estado deplorable, casi completamente abandonados, desnutridos y entre sus propias heces. Entre los casos más graves, los veterinarios constataron que un perro de raza chow chow y dos gatos presentaban un deterioro severo de salud y carecían de la documentación sanitaria exigida. En el terreno también se halló el cuerpo sin vida de un perro, que luego apareció dentro de una bolsa de residuos sobre la vereda.

La orden de registro y secuestro fue emitida por la UFI N°17 y ejecutada por la Policía Ecológica, con la colaboración de profesionales veterinarios que verificaron la falta de vacunación antirrábica y la ausencia de firmas en la documentación sanitaria. Varias personas fueron notificadas en el lugar, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar las responsabilidades penales y administrativas vinculadas a la explotación de animales.

Rescataron 23 perros hacinados y en indignantes condiciones dentro de un criadero ilegal de Saavedra

La intervención liderada por UFEMA
La intervención liderada por UFEMA y el fiscal Blas Michienzi puso fin a un criadero ilegal de perros en el barrio porteño de Saavedra

23 perros de la raza Airedale Terrier fueron rescatados de una vivienda en el barrio de Saavedra, donde funcionaba un criadero ilegal. El procedimiento, encabezado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la UFEMA, que derivó en la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

De acuerdo con información oficial, las tareas de los investigadores permitieron comprobar la existencia de un criadero ilegal en una vivienda ubicada en la calle Pico al 4900, en el barrio porteño de Saavedra. Según las pruebas recabadas, los responsables del lugar mantenían a los animales en condiciones que violaban la normativa vigente sobre bienestar animal.

Durante el allanamiento, los especialistas confirmaron la presencia de 23 perros de la raza Airedale Terrier, entre ellos 5 cachorros de aproximadamente tres meses, 14 hembras adultas y 9 machos jóvenes y adultos. Los veterinarios detectaron que los animales presentaban suciedad, un fuerte olor a materia fecal y, en algunos casos, sarro dental. Además, ninguno contaba con un plan sanitario vigente, lo que aumentaba los riesgos para su salud.

El espacio donde permanecían los perros no resultaba adecuado para su tamaño ni necesidades. La mayoría de los ejemplares, de gran porte, permanecían de a dos dentro de jaulas reducidas, sin libertad de movimiento suficiente para caminar o pararse con comodidad. El informe veterinario detalló que el agua y la comida eran insuficientes para la época del año, y que los recipientes de agua se encontraban en condiciones insalubres.

Además, los ambientes carecían de ventilación y luz solar, con el propósito de evitar que los perros ladraran. El piso de las jaulas y los alrededores acumulaban una gran cantidad de materia fecal, lo que agravaba la situación sanitaria.

Cada uno de los perros fue identificado con un chip y un ID correspondiente para asegurar el seguimiento de su situación. Además, se ordenó el traslado de los canes a distintas organizaciones no gubernamentales especializadas en la protección y defensa animal, donde recibirán atención veterinaria y serán estabilizados.

Temas Relacionados

La PlataCriadero ilegalMaltrato animalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Accidente fatal en Mendoza: un niño de 12 años murió tras ser atropellado por una camioneta

La colisión ocurrió en Vista Flores, en la intersección de calle Aru Moisés y ruta provincial 92, donde el menor, que circulaba en bicicleta, fue embestido por una camioneta conducida por un hombre de 58 años

Accidente fatal en Mendoza: un

Corrientes prohibió el uso del fuego en zonas urbanas y rurales ante el alto riesgo de incendios

Las autoridades reforzaron controles y piden extremar precauciones frente a la sequía y el riesgo ambiental. Bomberos ya trabajaron por dos pequeños focos

Corrientes prohibió el uso del

El video del “vecino ladrón” que aprovechó que los dueños de casa estaban de vacaciones para robarles

Ocurrió en Virrey del Pino y un pariente ya les avisó a los propietarios para que regresen de La Costa. Buscan al sospechoso

El video del “vecino ladrón”

Encontraron muerto a un mochilero de 35 años en Neuquén: qué se sabe del hombre

Un vecino alertó a la Policía tras hallar el cuerpo sin vida en un baldío de Junín de los Andes. Se le realizará una autopsia

Encontraron muerto a un mochilero

Crece la preocupación por la crecida de un río en Santiago del Estero y ya hay barrios afectados por el agua

Las autoridades intensificaron los monitoreos en el río Dulce tras la liberación de más de 900 metros cúbicos por segundo desde el embalse de Termas de Río Hondo. Hay alerta naranja en toda la región

Crece la preocupación por la
DEPORTES
Tensión con la llegada de

Tensión con la llegada de Pipa Benedetto a Ecuador: el caótico cruce con los aficionados del Barcelona y un fuerte pedido

Se confirmaron las sanciones tras la escandalosa final de la Copa Africana: la insólita medida que tomó el público senegalés

La sensacional doble atajada del Dibu Martínez para la victoria 3-2 del Aston Villa sobre el Salzburgo por la Europa League

Lanús le gana a Unión en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

TELESHOW
Cami Homs mostró impactantes imágenes

Cami Homs mostró impactantes imágenes del íntimo momento del parto de su hija Aitana: todas las fotos

Romina Manguel se prepara para otra temporada en radio y televisión: “Trato a mis programas como a mi casa”

La furia de Cecilia Roth ante las acusaciones en su contra: “No fue así, para nada”

El saludo de Mario Pergolini a Susana Giménez por su cumpleaños: “Te vuelvo a pedir perdón”

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

INFOBAE AMÉRICA

Casa por cárcel para el

Casa por cárcel para el exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo tras imputación penal

Trump afirmó que Hamas “parece” dispuesto a desarmarse mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego

Investigan si un exoplaneta tiene características similares a la Tierra: qué dice la NASA

La sorprendente historia detrás de los patines de hielo: de huesos antiguos a tecnología de vanguardia

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar