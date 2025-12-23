Rescataron 23 perros hacinados y en indignantes condiciones dentro de un criadero ilegal de Saavedra

La intervención liderada por UFEMA y el fiscal Blas Michienzi puso fin a un criadero ilegal de perros en el barrio porteño de Saavedra

23 perros de la raza Airedale Terrier fueron rescatados de una vivienda en el barrio de Saavedra, donde funcionaba un criadero ilegal. El procedimiento, encabezado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi, incluyó la intervención de distintos organismos de la Ciudad de Buenos Aires para poner fin a la situación de hacinamiento en la que se encontraban los animales.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la UFEMA, que derivó en la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

De acuerdo con información oficial, las tareas de los investigadores permitieron comprobar la existencia de un criadero ilegal en una vivienda ubicada en la calle Pico al 4900, en el barrio porteño de Saavedra. Según las pruebas recabadas, los responsables del lugar mantenían a los animales en condiciones que violaban la normativa vigente sobre bienestar animal.

Veterinarios confirmaron que los 23 perros carecían de plan sanitario y sufrían graves riesgos de salud por suciedad y falta de espacio

A raíz de estos hallazgos, el fiscal Michienzi solicitó una orden de allanamiento al Juzgado PCyF 19, a cargo del juez Nicolás Repetto. El objetivo principal era detener la actividad ilícita y garantizar la protección de los perros, que se encontraban expuestos a una situación de riesgo.

La orden fue concedida, lo que permitió coordinar un operativo conjunto en el que participaron el CIJ, la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), la División Perros y la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCBA, además de un equipo de médicos veterinarios.

Durante el allanamiento, los especialistas confirmaron la presencia de 23 perros de la raza Airedale Terrier, entre ellos 5 cachorros de aproximadamente tres meses, 14 hembras adultas y 9 machos jóvenes y adultos. Los veterinarios detectaron que los animales presentaban suciedad, un fuerte olor a materia fecal y, en algunos casos, sarro dental. Además, ninguno contaba con un plan sanitario vigente, lo que aumentaba los riesgos para su salud.

La mayoría de los perros, de gran porte, vivían de a dos en jaulas pequeñas, con agua y alimento insuficientes y entornos insalubres

El espacio donde permanecían los perros no resultaba adecuado para su tamaño ni necesidades. La mayoría de los ejemplares, de gran porte, permanecían de a dos dentro de jaulas reducidas, sin libertad de movimiento suficiente para caminar o pararse con comodidad. El informe veterinario detalló que el agua y la comida eran insuficientes para la época del año, y que los recipientes de agua se encontraban en condiciones insalubres.

Además, los ambientes carecían de ventilación y luz solar, con el propósito de evitar que los perros ladraran. El piso de las jaulas y los alrededores acumulaban una gran cantidad de materia fecal, lo que agravaba la situación sanitaria.

Según la información oficial, la UFEMA dispuso el secuestro de todos los animales y de las jaulas utilizadas en el criadero. Cada uno de los perros fue identificado con un chip y un ID correspondiente para asegurar el seguimiento de su situación. Además, se ordenó el traslado de los canes a distintas organizaciones no gubernamentales especializadas en la protección y defensa animal, donde recibirán atención veterinaria y serán estabilizados.

Todos los animales rescatados recibieron un chip identificatorio y fueron trasladados a ONG especializadas en protección animal

La Dirección General de Control Ambiental determinó la clausura inmediata del inmueble, al constatarse la infracción a la Ley 14.346, que prohíbe la cría de animales domésticos en condiciones irregulares en la Ciudad de Buenos Aires. Se colocó una faja de clausura para impedir la reanudación de cualquier actividad similar en el lugar. Adicionalmente, se labraron actas por omisión de recaudos en el cuidado de animales domésticos, de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.

La intervención reunió a varias áreas del Gobierno de la Ciudad y organismos de control, quienes remarcaron la importancia de la colaboración interinstitucional para detectar y sancionar este tipo de actividades. Desde la UFEMA confirmaron que las investigaciones continuarán para definir las responsabilidades penales correspondientes y evitar la repetición de hechos similares en otros puntos de la ciudad.