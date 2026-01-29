Sociedad

Buscaron durante un mes a una adolescente y descubrieron que murió atropellada el mismo día de su desaparición

La familia de la víctima recibió un llamado de la Fiscalía de Rosario para que fueran a reconocer el cuerpo. Al momento del siniestro, la menor de 13 estaba sin documentos

El pedido realizado por el Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA)

La desaparición de una adolescente en Rosario tomó estado público en las últimas horas luego de que la familia reconociera su cuerpo en una institución pública dependiente de la Justicia. Luna Aylén Zárate había desaparecido hacía un mes y sus familiares la buscaban intensamente.

El cadáver de la menor de 13 años permaneció en el Instituto Médico Legal de la ciudad, tras haber sido víctima de un accidente vial en el que no pudieron identificarla. El trágico episodio ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre, cuando Luna fue embestida por un vehículo en la zona sudoeste de la ciudad, específicamente en la intersección de Avellaneda y Circunvalación, a poca distancia de su domicilio en el barrio Puente Gallego.

El siniestro ocurrió cerca de las 4 de la mañana, según apuntó Rosario 3, cuando un hombre de 37 años conducía un Ford Focus por Circunvalación y, al tomar la salida hacia Avellaneda, por motivos que se investigan, atropelló a una persona de sexo femenino que se encontraba sobre la calzada.

La intersección de Avellaneda y Circunvalación en donde un auto embistió a Luna (Google Maps)

El conductor detuvo la marcha inmediatamente y pidió auxilio de acuerdo con lo indicado por la Fiscalía Regional. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por una ambulancia, ingresó en grave estado y, poco antes de las 6 de la mañana, el médico de guardia confirmó su fallecimiento.

La menor no portaba documentación al momento del accidente, lo que dificultó su identificación, por lo que el cuerpo quedó registrado como NN y permaneció en el organismo público durante más de un mes. Durante este periodo, el siniestro vial no tuvo repercusión pública ni fue difundido en los medios de comunicación.

Mientras tanto, la familia de la joven inició la búsqueda a través de publicaciones en redes sociales y realizó la denuncia formal por desaparición el 30 de diciembre. Esto fue una semana después de la última vez que la vieron saliendo de su domicilio en Camino Viejo a Soldini al 3400 el 23 de diciembre. Según el testimonio de la abuela recogido por el portal Roldan y la Región, la chica había salido a encontrarse con un chico al que había conocido por redes. “Nos dijeron que el chico es de barrio Belgrano”, afirmaba la mujer en ese entonces.

La adolescente fue trasladada de urgencia al HECA pero falleció luego de dos horas de haber ingresado

El martes siguiente de la denuncia, la Fiscalía Regional dio a conocer públicamente el pedido de paradero de la adolescente, solicitando colaboración a la población para obtener información sobre su ubicación. El comunicado brindaba una descripción de las características físicas y lo que llevaba puesto aquel día. “Luna Ailén Zárate de 13 años, 1.60 m, contextura robusta, tez trigueña, pelo color negro corto a la altura de los hombros; posee tatuaje en el brazo izquierdo en forma de ángel”. Al momento de ausentarse de su hogar vestía una remera azul, calza negra y gomones marrones.

La identificación del cuerpo se produjo solo después de que la desaparición de Luna tomara estado público y la búsqueda fuera replicada a través de distintos medios. El caso ganó notoriedad y la familia recibió el llamado para presentarse en el Instituto Médico Legal y reconocer el cuerpo. La confirmación del deceso ocurrió este miércoles por la tarde, cuando pudieron identificarla formalmente.

En torno al conductor involucrado en el accidente, la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos dispuso la realización de controles de alcoholemia y alcoholuria, y los resultados fueron negativos. También se ordenaron peritajes mecánicos, fotográficos y planimétricos en el lugar del hecho y, aunque el hombre fue demorado por la policía y se le abrió una causa por el delito de homicidio culposo, recuperó la libertad luego de las diligencias iniciales.

