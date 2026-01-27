Con lluvias, pero sin alivio: continúa la alerta por calor extremo en el AMBA

Fotografía: Maximiliano Luna

El termómetro no baja y la humedad se mantiene alta. La última semana de enero comienza con alerta por temperaturas extremas y tormentas en varias regiones del país. Las advertencias se intensifican en el centro, noreste y parte del sur del territorio nacional, donde el calor se combina con episodios de inestabilidad y lluvias aisladas que complican aún más el panorama. Mientras tanto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta jornadas marcadas por máximas elevadas, algunas lluvias y ráfagas de viento, en medio de un contexto donde los valores térmicos superan con holgura los promedios habituales para esta época del año.

En CABA, la semana se perfila con temperaturas sostenidas por encima de los 30 °C. Este martes, el pronóstico indica una máxima de 33 °C y una mínima de 24 °C, con chances de tormentas entre la tarde y la noche, sumadas a ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El miércoles se prevé una jornada nublada, sin precipitaciones y valores térmicos que se mantendrán en el mismo rango, aunque con viento predominante del sur y marcas algo más bajas por la tarde.

El jueves, la máxima rondará los 32 °C y la mínima los 24 °C, sin lluvias previstas, pero con una sensación térmica elevada por la persistencia de la humedad. Para el viernes y el sábado, el termómetro oscilará entre los 22 °C y los 30 °C, en un contexto de cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones significativas.

El pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica persistencia de máximas superiores a los 30 grados hasta el sábado

Según informó el sitio especializado Meteored, las temperaturas mínimas y máximas más altas persisten en el norte patagónico, el centro y el norte de la Argentina desde hace varios días. De acuerdo con el SMN, el calor extremo “no piensa dar tregua” y las previsiones para el cierre de enero no resultan alentadoras.

El organismo sostiene que se espera “no solo mantener el ambiente sofocante, sino una atmósfera dinámica con varios episodios de tormentas, algunas organizadas y otras más aisladas”, anticipando un periodo de monitoreo constante.

El mapa de alertas destaca que el sur y el este de la provincia de Buenos Aires —incluyendo sectores del (AMBA) y parte del oeste y sur del Gran Buenos Aires (GBA)— continúan bajo alerta naranja. Esta advertencia excluye localidades costeras como el Partido de la Costa, donde se prevén máximas algo menores, cercanas a los 30 °C. También permanecen bajo nivel naranja el oeste de Entre Ríos, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe.

El SMN aclara que “estar dentro de alerta amarilla por temperaturas extremas significa que el efecto del calor en la salud es de leve a moderado, puede ser peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo: bebés, niños pequeños, personas mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas”.

Las alertas por temperaturas extremas abarcan varias provincias del centro y noreste del país

En cambio, la alerta naranja implica que “el efecto en la salud puede ser de moderado a alto, las temperaturas pueden ser peligrosas para todos los grupos etarios y muy especialmente para los grupos de riesgo”.

Otras zonas bajo alerta amarilla —con persistencia de días de calor extremo— incluyen el resto de la provincia de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, el este de Chaco y de Entre Ríos, el sudeste de Santiago del Estero, así como el centro y norte de Santa Fe y casi toda la provincia de Córdoba.

En tanto, el núcleo de calor más intenso se localizará sobre Formosa, Chaco, Santiago del Estero y el este de Salta, donde se registran máximas entre 40 y 43 °C y sensaciones térmicas más altas. Para Corrientes, Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el noreste y parte del este bonaerense, las marcas máximas oscilan entre 38 y 40 °C .

La probabilidad de tormentas aisladas se asocia a la llegada de un frente frío en el este del país durante la semana

El este del país tampoco escapa a la inestabilidad. El martes, la llegada de un débil frente frío al este argentino promete un primer alivio térmico, especialmente para el AMBA, donde pueden presentarse chaparrones o tormentas aisladas. No obstante, la humedad alta mantendrá sensaciones térmicas elevadas, incluso si el termómetro desciende algunos grados.

“Se espera que dada la elevada inestabilidad se activen tormentas entre la madrugada y la mañana del martes en Buenos Aires, Córdoba y el sur de Santa Fe, extendiéndose las lluvias al NEA durante el día”, precisaron.