Accidente fatal en Río Cuarto: una mujer de 60 años murió tras ser embestida por una camioneta

Ocurrió en la intersección de la Ruta 8 y Malabia donde una mujer de 60 años perdió la vida, quien iba al mando de una motocicleta cuando fue impactada por una camioneta conducida por un hombre de 53 años

En la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, una intersección que conecta la Ruta Nacional 8 con la calle Malavia se convirtió en escenario de una tragedia. La noche del lunes, el tránsito habitual se vio alterado por un choque entre una camioneta y una motocicleta que dejó como saldo la muerte de una mujer de 60 años.

De acuerdo con lo informado por fuentes del caso, el accidente ocurrió en un tramo donde la visibilidad y el flujo de vehículos suelen exigir máxima precaución. La colisión involucró a una Ford EcoSport, conducida por un hombre de 53 años que iba acompañado de su hijo de 18, y una Honda modelo NF en la que se desplazaba la víctima.

Ambos circulaban por el cruce de la Ruta 8, cuando, por motivos que investiga la Justicia, se produjo el impacto que terminó con la vida de la motociclista.

El episodio se registró aproximadamente a las 22:30 y requirió la intervención de distintas dependencias policiales para ordenar el tránsito, además de la presencia de la Policía Caminera. “Ante la gravedad del episodio, se dispuso el envío de un móvil de la Policía Caminera para colaborar con el ordenamiento del tránsito y garantizar la seguridad en la zona, mientras continuaban las actuaciones y peritajes correspondientes”, indicaron las autoridades a ese medio.

Personal médico acudió al lugar apenas recibida la alerta, pero, los esfuerzos de asistencia no lograron modificar el desenlace: la mujer murió en el sitio del accidente.

Desde las primeras horas del martes, peritos judiciales comenzaron a trabajar sobre las pruebas recolectadas, en busca de determinar con exactitud cómo se desencadenaron los hechos.

Fuentes del caso indicaron que el conductor de la camioneta y su hijo resultaron ilesos y prestaron testimonio ante las autoridades.

La investigación, a cargo de la Justicia local, se centra en esclarecer por qué se produjo la colisión en una zona considerada de tránsito intenso, y si existieron factores externos que contribuyeron al desenlace fatal.

Un auto perdió el control en la Autopista 25 de Mayo, cruzó todos los carriles e impactó contra el muro

El SAME acudió con móviles terrestres y aéreos para auxiliar a un hombre que quedó atrapado

Un choque ocurrido sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Avenida Jujuy en sentido a provincia, movilizó de inmediato a los equipos de emergencia de la ciudad. El incidente, reportado cerca de las 14:20 de este martes mediante un llamado al 911, involucró a un colectivo y un vehículo particular Fiat 125, lo que generó la obstrucción de un carril en plena arteria porteña. Un hombre tuvo que ser trasladado a un hospital.

La magnitud del siniestro activó el despliegue de recursos. Cinco móviles de emergencia se dirigieron al lugar, mientras que el Sistema de Atenciones Médicas de Emergencia (SAME) coordinó tanto unidades terrestres como el apoyo de un helicóptero sanitario. El equipo de bomberos detectó la presencia de un hombre atrapado en el auto, quien comenzó a recibir asistencia médica de inmediato.

Ante la gravedad de la situación, el equipo aéreo del SAME realizó el traslado urgente de la víctima con politraumatismos hacia el hospital Argerich. El descenso del helicóptero sanitario se efectuó directamente en el centro médico, agilizando así la atención del paciente.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, que capturaron el video que encabeza esta nota, se puede apreciar el momento en el que el auto pierde el control y cruza todos los carriles de la autopista a gran velocidad. Iba por el carril de la izquierda y terminó impactando contra el muro de la derecha. La violencia del golpe fue tal que el hombre quedó atrapado adentro del Fiat 125 y tuvo que ser rescatado por el SAME.

De acuerdo con la información oficial, la colisión no produjo heridos entre los pasajeros del colectivo, información confirmada por uno de los móviles médicos presentes en el lugar.

Durante el operativo, el tránsito en la Autopista 25 de Mayo permaneció restringido en uno de los carriles, mientras los equipos realizaban tareas de rescate y aseguraban la zona.