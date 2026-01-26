Córdoba: un joven intentó colgarse de un tren, fue arrollado por la formación y ahora está grave

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en la localidad de Malagueño

En la localidad de Malagueño, de la provincia de Córdoba, un episodio ocurrido durante la tarde del domingo mantiene en vilo a toda la comunidad. Un joven permanece internado en estado crítico tras protagonizar un accidente de extrema gravedad al caer debajo de un tren en movimiento. El hecho, confirmado por fuentes judiciales, dejó a los vecinos y familiares pendientes de la evolución de su estado de salud.

De acuerdo con lo informado por el medio local La Voz, el incidente se produjo pasadas las 15, cuando el joven intentó subir a una formación ferroviaria en marcha. Los primeros indicios de la investigación señalan que la víctima habría buscado realizar una maniobra riesgosa: “colgarse” del convoy mientras avanzaba por las vías de Malagueño. La acción, lejos de salir como esperaba, culminó de manera trágica.

El joven perdió el equilibrio y terminó bajo las ruedas del tren, lo que provocó la amputación inmediata de uno de sus pies, además de otras lesiones de consideración. Los presentes solicitaron auxilio de inmediato y personal de emergencia llegó hasta el lugar para asistir a la víctima. Recibió las primeras atenciones en el sitio del accidente antes de ser trasladado a un centro de alta complejidad en la ciudad de Córdoba.

El parte médico difundido este lunes reporta que el estado de salud del joven continúa siendo reservado, mientras permanece bajo observación intensiva, debido a la gravedad de las heridas sufridas. Las autoridades judiciales ya iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon el suceso.

La situación generó conmoción en Malagueño, donde la noticia se propagó rápidamente entre los residentes. La caída y el posterior arrollamiento por el tren impactaron a la comunidad, que ahora sigue de cerca la evolución clínica del joven y las novedades de la causa judicial. Por el momento, las fuentes consultadas no brindaron información adicional sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables.

La investigación judicial buscará esclarecer si existieron otros factores que contribuyeron al hecho o si la maniobra fue ejecutada de manera solitaria. Mientras tanto, la atención médica se concentra en estabilizar al joven, quien lucha por su vida desde el domingo por la tarde.

Un tren arrolló a un auto a la altura del Aquasol de Mar del Plata: hay tres heridos y uno está grave

Un tren arrolló a un auto a la altura del parque acuático Aquasol de la ciudad de Mar del Plata. El siniestro dejó como saldo dos heridos, y el restante, un joven de 23 años falleció este lunes.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a Infobae, el siniestro se produjo pasadas las 14 del domingo, a la altura del kilómetro 386 de la Autovía 2, cuando un Peugeot 206 fue impactado por una formación de Trenes Argentinos, que une Buenos Aires con Mar del Plata.

En el interior del vehículo viajaban un hombre de 40 años, junto a su hija de 17, y un joven de 23. Los tres ocupantes del automóvil fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

El joven de 23 años fue trasladado con politraumatismos graves y permaneció en quirófano y luego falleció. La noticia fue confirmada por las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata. El sujeto fue identificado como Nicolás Gómez y falleció luego de ser operado en la madrugada del lunes.

Tanto el hombre de 40 como la menor de edad recibieron asistencia por lesiones de diversa consideración.

La colisión movilizó a los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires y al Servicio de Atención al Turista, que suele reforzar la asistencia en el corredor vial durante la temporada de verano en toda la Costa Atlántica.

Ningún pasajero ni trabajador del tren resultó lesionado, precisaron las fuentes consultadas por este medio.