Rescataron a una familia tras el vuelco de una lancha en Punta del Este

Una familia argentina fue rescatada tras el vuelco total de la lancha en la que navegaba en Boca Grande, Punta del Este. El incidente, registrado cerca de la escollera del puerto, movilizó a bañistas y autoridades, y derivó en un operativo de asistencia que incluyó la colaboración de particulares y el accionar de la Prefectura de Uruguay.

Siete personas, entre ellas dos menores de 14 y 2 años, integraban la tripulación de la embarcación accidentada. El vuelco sorprendió al grupo, que quedó a la deriva hasta que dos personas que se desplazaban en una moto de agua se acercaron para asistir a los ocupantes.

Las imágenes del rescate, difundidas por el usuario de redes sociales @daantesito, muestran cómo los primeros auxilios provinieron de la moto acuática, que permitió subir a varios tripulantes y trasladarlos hacia una embarcación mayor.

Mientras tanto, un yate que navegaba en la zona advirtió la emergencia y, de inmediato, se acercó para poner a salvo a los afectados.

Los tripulantes del yate lograron subir a bordo a todos los integrantes de la familia, resguardándolos mientras se solicitaba asistencia de la Prefectura Nacional Naval.

El periodista uruguayo Marcelo Umpierrez describió en sus redes sociales que el operativo incluyó el remolque de la lancha siniestrada hasta la explanada del puerto. “Me llegó el video en el que un yate se acerca y los tripulantes rescatan a una familia que se había caído al mar tras darse una vuelta de campana la lancha de pequeño porte en la que navegaban. Todos fueron subidos abordo del yate y luego Prefectura remolcó la lancha a puerto”, relató sobre el suceso.

Tras la intervención de la Prefectura, se confirmó que ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Una vez completado el operativo, el personal de la fuerza trabajó en la recuperación de la embarcación volcada, que fue trasladada hasta la terminal marítima.

El episodio, que quedó registrado en video y fue replicado en redes sociales, generó repercusión entre locales y turistas que presenciaron el despliegue.

Cómo fueron las 12 horas en el mar del abogado argentino rescatado en Punta del Este

Daniel Crisci, abogado de 59 años, había entrado al agua a las 19 horas del jueves desde la guardería náutica de Solanas. Por la normativa vigente en el país, aquellas personas que van a navegar deben notificar a las autoridades su ingreso al mar y cuánto tiempo estiman demorar. También tienen que avisar cuando salen.

La búsqueda duró toda la noche. Se desplegaron embarcaciones neumáticas, lanchas de la Prefectura, unidades de Aviación Naval, un avión de patrulla marítima Beechcraft B200, un helicóptero de rescate AB-412 y un dron especializado para vigilancia nocturna.

Durante las primeras horas no hubo noticias, por lo que la situación empezó a tornarse crítica. En este contexto, se ordenó reforzar el procedimiento con la Lancha Patrullera ROU 15 procedente de Montevideo. Y fue recién a las 7 de la mañana del viernes que sus tripulantes visualizaron a Crisci en el medio del mar a bordo de su moto acuática. Estaba a 12 kilómetros de la orilla, al sur de Piriápolis.

Cuando la primera embarcación se acercó a él, el argentino alegó que su motor sufrió una falla que lo dejó varado. Sin embargo, dijo que justo en ese momento había logrado encenderlo nuevamente y que quería volver a la costa por sus propios medios. Las autoridades se lo negaron y le ordenaron subir a la lancha para regresar.

Según supo Infobae, Crisci estuvo toda la noche arriba de su moto con su chaleco salvavidas puesto y contó a los rescatistas que nunca se cayó al mar a pesar del oleaje. Tuvo frío y sed, pero no manifestó haber pasado por una situación límite en cuánto a su salud.

El trayecto hasta el Puerto de Punta del Este -donde estaba montado el operativo para socorrerlo- fue de unos 20 minutos, en los que le dieron abrigo y agua. A pesar de su buen estado general, al llegar fue asistido por personal médico, quienes confirmaron que el argentino tenía los signos vitales estables y bien anímicamente. Solo presentaba un mínimo principio de deshidratación que fue compensado rápidamente.

“Después de unas horas se fue a su casa con su familia. Todo se desarrolló en situaciones de normalidad, no hubo nada fuera de lo común. Mañana tiene que declarar ante la Fiscalía para dar detalles de lo que ocurrió y hacer los trámites administrativos correspondientes”, indicó a Infobae Sebastián Sorribas, quien estuvo a cargo del operativo de búsqueda de la Armada Nacional uruguaya.