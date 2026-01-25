“Me tiré porque vi que no podían flotar más”, contó el joven que rescató a una familia en Punta del Este

Punta del Este: rescataron a una familia tras vuelco de lancha en Boca Grande

En la costa de Punta del Este, Uruguay, una escena inusual interrumpió la rutina de quienes navegaban cerca de Boca Grande: una lancha dio un vuelco de campana y dejó a una familia argentina a la deriva. Dos hermanos que se movilizaban en una moto de agua los socorrieron y fueron claves para el rescate. El conductor era Dante Puddu, quien relató a Infobae cómo vivió el episodio que movilizó a bañistas, embarcaciones particulares y personal de la Prefectura uruguaya.

Según explicó el joven, la tarde comenzó como cualquier otra. Salió junto a su hermano a bordo de su moto de agua con la intención de buscar olas, en una jornada que prometía ser igual a tantas otras. “Yo salí a navegar con mi hermano como todos los días, buscando olas para saltar, que es lo que nos divierte. Vimos el barco grande al fondo y yo vi gente en el agua, pero no imaginé nada raro”, contó el argentino que había llegado a Uruguay durante este fin de semana.

El panorama cambió cuando, desde una embarcación cercana, recibió señales claras de auxilio. “Cuando me acerqué, desde el barco grande me agitaron las manos en forma de socorro y ahí me acerqué con mi hermano”, detalló.

La escena que se desplegó frente a ellos era preocupante. Varias personas, entre ellas dos menores de 14 y 2 años, se encontraban en el agua tras el vuelco de la embarcación.

Dante junto a su moto de agua, con la que rescató a la familia

El accidente ocurrió cerca de la escollera del puerto de Punta del Este, y dejó a los siete ocupantes de la lancha completamente expuestos a la corriente y al frío. “Lo primero fue tirarme a ayudar a la señora que vi en el agua. Se veía que no podían flotar más”, agregó Dante.

Mientras tanto, la noticia del siniestro no tardó en recorrer la costa. Un yate que navegaba por la zona advirtió la emergencia y se sumó rápidamente al operativo. Los tripulantes de la embarcación lograron subir a bordo a todos los integrantes de la familia, resguardándolos mientras se solicitaba asistencia de la Prefectura Nacional Naval.

El accionar de las embarcaciones particulares fue clave para evitar que la situación pasara a mayores, aunque, según el propio Dante, no fue de la forma que esperaba. “Fue bastante lenta la forma en que levantaron a las personas del agua. Hubo una lancha que levantó a 5 de los 7, que esa actuó rápido; pero después un barco grande más otra lancha dieron mil vueltas para levantar a las otras dos chicas”, recordó el conductor de la moto de agua, quien además quedó registrado pidiendo ayuda en el video que él mismo subió a sus redes sociales.

La intervención de la Prefectura de Uruguay no se hizo esperar. El operativo incluyó el remolque de la lancha siniestrada hasta la explanada del puerto.

Los ocupantes de la lancha resultaron ilesos gracias a la rápida reacción de navegantes y autoridades

El rescate, que duró entre 5 y 10 minutos, estuvo marcado por la cooperación espontánea de los presentes y la coordinación con las autoridades. Las imágenes del episodio muestran los momentos de mayor tensión y el rol de la moto de agua para acercar a los tripulantes hacia una embarcación mayor.

En medio del operativo, Puddu no dudó en pedir colaboración: “Se ve en el video cómo les pido un cabo o cómo les grito que apaguen los motores”.

A pesar del susto, todos los ocupantes de la lancha resultaron ilesos, según certificó la Prefectura Nacional Naval. Puddu recibió, horas más tarde, un mensaje de una de las jóvenes rescatadas: “Me escribió una de las chicas que ayudamos diciendo que estaba todo bien y nadie salió herido”.

La rápida reacción de Dante junto a su hermano y la llegada de las fuerzas de seguridad permitieron que el hecho terminara sin consecuencias graves. El episodio tuvo lugar en una de las zonas más concurridas por turistas y locales en Punta del Este.