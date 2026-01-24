Un auto se incendió tras un violento choque en Tucumán: murió un hombre y hay tres personas heridas

El conductor de 31 años del Chevrolet Corsa falleció tras la colisión, mientras los ocupantes del Toyota Corolla resultaron con lesiones graves

Un choque fatal entre dos vehículos, ocurrido durante la mañana de este sábado en la ruta provincial 307, a la altura de Acheral, en la provincia de Tucumán, dejó como saldo un fallecido y tres heridos, dos de ellos en estado grave. El siniestro involucró a un Toyota Corolla, ocupado por una familia oriunda de Santiago del Estero, y un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de la localidad tucumana.

Según detalló el diario La Gaceta, la violenta colisión se produjo a la altura del kilómetro 3 de la mencionada ruta. Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió.

El conductor del Corsa, un hombre de 31 años, perdió la vida como consecuencia del choque.

En tanto, los tres ocupantes del Toyota Corolla sufrieron lesiones de distinta gravedad. Los heridos fueron asistidos inicialmente en el Hospital Regional de Monteros y luego derivados a centros de mayor complejidad.

En el caso del conductor, un hombre de 50 años, se le diagnosticó fracturas de muñeca y fémur, y fue derivado al Hospital Regional de Concepción para una evaluación traumatológica más precisa. En tanto, una mujer que iba en ese vehículo sufrió fractura de fémur y una contusión bilateral pulmonar, motivo por el que fue derivada en estado grave al Hospital Centro de Salud.

Por su parte, el otro ocupante del Corolla, una joven de 21 años, presentó un politraumatismo considerable, con compromiso hemodinámico y traumatismo de abdomen cerrado. Según la información de El Tucumano, fue intervenida quirúrgicamente por lesiones en el riñón y el bazo, y su cuadro es crítico.

Las autoridades policiales de la Unidad Regional Oeste y los Bomberos Voluntarios se desplazaron al lugar para colaborar en las tareas de rescate y peritaje. El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del hecho y dispuso la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de casos, además del secuestro de ambos vehículos para realizar las pericias de rigor.

Otro accidente fatal en Tucumán

Otro accidente fatal en Tucumán ocurrió en la ruta provincial 303, donde un auto cayó a un canal, resultando en tres muertos y dos heridos

Un siniestro vial impactó a la provincia de Tucumán cuando un vehículo cayó a un canal en las cercanías de San Luis, sobre la ruta provincial 303, en la zona este, lo que terminó con la muerte de tres personas y dejó a otras dos heridas.

El episodio involucró a un Volkswagen Gol Trend que avanzaba en sentido oeste-este cerca de las 14:30 del lunes pasado. De acuerdo con fuentes de la Unidad Regional Este citadas por La Gaceta, el conductor perdió el control del auto por motivos que aún se investigan y el rodado terminó sumergido en el canal a la altura del kilómetro 19, próximo a la finca San Luis y la localidad de Los Ralos.

Según la información publicada por La Gaceta, el automóvil transportaba a cinco jóvenes, tres de los cuales fallecieron de manera inmediata. Las víctimas fatales fueron identificadas como Lara Martina Santillán Sánchez (18), Cristóbal Herrera (18) y Lucas Benjamín Herrera (19).

Los otros dos ocupantes, Agustín Herrera Díaz (24) y José Jesús Herrera (18), sufrieron lesiones de diversa gravedad y fueron derivados al Hospital de Ralos, donde permanecen hospitalizados con múltiples traumatismos.

Tras el accidente, personal de la Comisaría de Delfín Gallo y de Los Ralos se hizo presente bajo las órdenes del oficial Federico Ávila, bloqueando ambos sentidos de la ruta provincial 303 para permitir los trabajos periciales. El corte de tránsito se extendió por casi dos horas, generando una larga fila de vehículos de diferentes tamaños.

Durante ese lapso, automóviles, motocicletas, colectivos, camiones, bicicletas y camionetas esperaron bajo la lluvia, en una ruta parcialmente cubierta de agua a causa del desborde del canal, hasta que se habilitó nuevamente el paso.

Poco antes de las 17, un médico policial llegó al lugar para revisar los cuerpos de las víctimas, mientras la División de Criminalística recolectaba muestras químicas y un equipo especializado procedía a retirar el coche del canal, tarea que concluyó cerca de las 21.

Según reportó La Gaceta a partir de los primeros informes policiales, el auto probablemente circulaba a alta velocidad al momento del siniestro, aunque las causas precisas continúan bajo análisis.