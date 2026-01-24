Sociedad

Un auto se incendió tras un violento choque en Tucumán: murió un hombre y hay tres personas heridas

En uno de los vehículos viajaba una familia de Santiago del Estero. Se investigan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro fatal

Guardar
El conductor de 31 años
El conductor de 31 años del Chevrolet Corsa falleció tras la colisión, mientras los ocupantes del Toyota Corolla resultaron con lesiones graves

Un choque fatal entre dos vehículos, ocurrido durante la mañana de este sábado en la ruta provincial 307, a la altura de Acheral, en la provincia de Tucumán, dejó como saldo un fallecido y tres heridos, dos de ellos en estado grave. El siniestro involucró a un Toyota Corolla, ocupado por una familia oriunda de Santiago del Estero, y un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de la localidad tucumana.

Según detalló el diario La Gaceta, la violenta colisión se produjo a la altura del kilómetro 3 de la mencionada ruta. Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió.

El conductor del Corsa, un hombre de 31 años, perdió la vida como consecuencia del choque.

En tanto, los tres ocupantes del Toyota Corolla sufrieron lesiones de distinta gravedad. Los heridos fueron asistidos inicialmente en el Hospital Regional de Monteros y luego derivados a centros de mayor complejidad.

En el caso del conductor, un hombre de 50 años, se le diagnosticó fracturas de muñeca y fémur, y fue derivado al Hospital Regional de Concepción para una evaluación traumatológica más precisa. En tanto, una mujer que iba en ese vehículo sufrió fractura de fémur y una contusión bilateral pulmonar, motivo por el que fue derivada en estado grave al Hospital Centro de Salud.

Por su parte, el otro ocupante del Corolla, una joven de 21 años, presentó un politraumatismo considerable, con compromiso hemodinámico y traumatismo de abdomen cerrado. Según la información de El Tucumano, fue intervenida quirúrgicamente por lesiones en el riñón y el bazo, y su cuadro es crítico.

Las autoridades policiales de la Unidad Regional Oeste y los Bomberos Voluntarios se desplazaron al lugar para colaborar en las tareas de rescate y peritaje. El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento del hecho y dispuso la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de casos, además del secuestro de ambos vehículos para realizar las pericias de rigor.

Otro accidente fatal en Tucumán

Otro accidente fatal en Tucumán
Otro accidente fatal en Tucumán ocurrió en la ruta provincial 303, donde un auto cayó a un canal, resultando en tres muertos y dos heridos (lagaceta.com.ar)

Un siniestro vial impactó a la provincia de Tucumán cuando un vehículo cayó a un canal en las cercanías de San Luis, sobre la ruta provincial 303, en la zona este, lo que terminó con la muerte de tres personas y dejó a otras dos heridas.

El episodio involucró a un Volkswagen Gol Trend que avanzaba en sentido oeste-este cerca de las 14:30 del lunes pasado. De acuerdo con fuentes de la Unidad Regional Este citadas por La Gaceta, el conductor perdió el control del auto por motivos que aún se investigan y el rodado terminó sumergido en el canal a la altura del kilómetro 19, próximo a la finca San Luis y la localidad de Los Ralos.

Según la información publicada por La Gaceta, el automóvil transportaba a cinco jóvenes, tres de los cuales fallecieron de manera inmediata. Las víctimas fatales fueron identificadas como Lara Martina Santillán Sánchez (18), Cristóbal Herrera (18) y Lucas Benjamín Herrera (19).

Los otros dos ocupantes, Agustín Herrera Díaz (24) y José Jesús Herrera (18), sufrieron lesiones de diversa gravedad y fueron derivados al Hospital de Ralos, donde permanecen hospitalizados con múltiples traumatismos.

Tras el accidente, personal de la Comisaría de Delfín Gallo y de Los Ralos se hizo presente bajo las órdenes del oficial Federico Ávila, bloqueando ambos sentidos de la ruta provincial 303 para permitir los trabajos periciales. El corte de tránsito se extendió por casi dos horas, generando una larga fila de vehículos de diferentes tamaños.

Durante ese lapso, automóviles, motocicletas, colectivos, camiones, bicicletas y camionetas esperaron bajo la lluvia, en una ruta parcialmente cubierta de agua a causa del desborde del canal, hasta que se habilitó nuevamente el paso.

Poco antes de las 17, un médico policial llegó al lugar para revisar los cuerpos de las víctimas, mientras la División de Criminalística recolectaba muestras químicas y un equipo especializado procedía a retirar el coche del canal, tarea que concluyó cerca de las 21.

Según reportó La Gaceta a partir de los primeros informes policiales, el auto probablemente circulaba a alta velocidad al momento del siniestro, aunque las causas precisas continúan bajo análisis.

Temas Relacionados

TucumánAcheralAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un jubilado murió tras un violento asalto en Saavedra: tres ladrones lo ataron y lo golpearon junto a su esposa

El hecho ocurrió esta madrugada. Su pareja logró desatarse y llamar a la policía. La Justicia busca a los sospechosos

Un jubilado murió tras un

Violenta pelea entre churreros en Villa Gesell: hay cuarto detenidos

El conflicto se habría desatado porque uno de los grupos trabajaba de forma clandestina en la zona. El video

Violenta pelea entre churreros en

Vehículos prohibidos y multas altas: qué dice la legislación de Pinamar sobre la zona donde ocurrió el choque de Bastian

La normativa está vigente hace casi 10 años y aplica para La Frontera, donde ocurrió el accidente que dejó al menor de 8 años en grave estado. Cuáles son las sanciones por incumplimiento

Vehículos prohibidos y multas altas:

Tragedia vial en La Pampa: un sistema hidráulico se soltó de un camión grúa y mató al intendente de Quehué

Nazareno Cruz Otamendi falleció esta mañana en un accidente ocurrido en la ruta provincial 18, mientras iba de vacaciones con su familia. El funcionario perdió el conocimiento y su esposa tomó el control de la camioneta en la que viajaban

Tragedia vial en La Pampa:

Mendoza: se arrojó a un canal para salvar a su hermano de 5 años, pero la corriente lo succionó y ahora está en terapia intensiva

Un adolescente de 13 años arriesgó su vida para rescatar al niño. Estuvo 10 minutos bajo el agua y tuvo que recibir descargas eléctricas para recuperar el pulso. Quedó internado en el Hospital Notti

Mendoza: se arrojó a un
DEPORTES
En un partido polémico, River

En un partido polémico, River Plate empata con Barracas Central en el inicio del Torneo Apertura

La noticia que entusiasma a Scaloni: un futbolista de la Selección volvió a jugar luego de una dura lesión

Un claro penal no cobrado a River Plate volvió a favorecer al equipo del Chiqui Tapia

Franco Colapinto explicó los cambios que tendrá el Alpine con el nuevo reglamento de la F1: “Están las 24 horas trabajando en el auto”

Faustino Oro empató tras casi cuatro horas de partida, da pelea en Países Bajos y enfrentará a uno de los puntos

TELESHOW
Luciano Pereyra revela su debilidad

Luciano Pereyra revela su debilidad por Mar del Plata: “Acá hay un plus de alegría”

Evangelina Anderson y La Reini celebran la soltería con un desafío para los hombres

La China Suárez reapareció en las redes tras el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: “Háblenme de amor”

Aníbal Pachano y el nacimiento que transformó su mundo: las lágrimas del primer abrazo a su nieto

La tierna postal de Cami Homs en la recta final de su embarazo: “Semana 40 y la niña sigue en la panza”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el nervio vago

Qué es el nervio vago y por qué se convirtió en el nuevo foco de las terapias antiestrés

Instaló una cámara escondida en el baño y filmó a una nena de 10 años: los detalles del caso que conmociona a Francia

Ministro de Justicia denuncia que estafas telefónicas en El Salvador provienen de una cárcel en Colombia

Quién era Ko Tin Zaw Htwe, el influencer queer que apareció muerto tras salir de su casa por una llamada

Alerta en India: confirman cinco casos del letal virus Nipah cerca de Calcuta