Quién era el intendente pampeano que murió en la ruta tras chocar contra una parte que se desprendió de un camión grúa

Nazareno Cruz Otamendi era veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa

La comunidad de Quehué permanece consternada tras el fallecimiento de su intendente, Nazareno Cruz Otamendi, quien murió este sábado en un accidente en la ruta provincial 18, mientras emprendía un viaje familiar hacia la Costa Atlántica. De acuerdo con información, la esposa de Otamendi, quien viajaba en el asiento del acompañante, consiguió controlar la camioneta tras el impacto y la dirigió hacia la banquina, acción que evitó daños mayores para su familia. Como resultado de las pericias, el tránsito en la zona permaneció cerrado por más de dos horas y solo se restableció después de las 11.

Otamendi, de profesión médico veterinario y egresado de la Universidad Nacional de La Pampa, se consolidó como una figura comprometida con el entorno rural antes de asumir la jefatura comunal en diciembre de 2023, tras ganar las elecciones como parte de Juntos por el Cambio. En sus redes sociales solía publicar fotografías que reflejaban su afición por los caballos y su inclinación a compartir tiempo con sus hijos en actividades vinculadas al ambiente rural, consolidando su imagen de hombre de familia y apasionado por la vida de campo.

El incidente ocurrió cerca de las 6. Un camión grúa, que circulaba en sentido opuesto por el kilómetro 265, sufrió el desprendimiento de un hidráulico lateral, que impactó de lleno contra el lateral del conductor del vehículo de Otamendi.

Era un hombre de familia y fanático de la vida en el campo y los caballos

La presencia de la pareja del intendente, además de sus dos hijos, fue determinante, ya que todos resultaron ilesos y fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de General Acha, donde permanecen fuera de peligro.

En el operativo trabajaron agentes de las comisarías de Quehué y Ataliva Roca, y efectivos de la Agencia de Investigación Científica, bajo las indicaciones del fiscal de turno, David López. Las tareas de los equipos de seguridad derivaron en la interrupción de la circulación, afectando los accesos por las rutas nacionales 35 y 152.

A las 05:55, el centro de emergencias recibió un llamado de alerta. Al arribar los agentes, ya había personal sanitario de Ataliva Roca presente. El doctor Joao Taborda constató el fallecimiento del intendente.

El cuerpo de Nazareno Otamendi permanecía en el asiento del conductor, sin signos vitales. La Fiat Strada blanca quedó inmóvil en la banquina sur de la ruta provincial, con el frente orientado al este. El impacto era notorio: el lateral izquierdo, donde se sentaba el conductor, mostraba daños graves y el parabrisas estaba astillado.

A un costado, se encontraba su esposa, Pamela Sieira, sin lesiones. Su testimonio fue preciso: “Nazareno manejaba. Después de pasar un camión, algo golpeó y en ese momento perdió el conocimiento. Yo tomé el volante y llevé el vehículo a la banquina”. Ella misma llamó al 101 para pedir ayuda.

Durante la inspección inicial, los agentes identificaron la causa del accidente: un objeto metálico de gran tamaño, parte del sistema hidráulico lateral que se ubica entre la cabina y la caja, impactó la zona frontal del lado del conductor. El asiento del acompañante presentaba fragmentos de vidrio. No se hallaron huellas de frenadas largas ni rastros de maniobras bruscas sobre el asfalto.

En diciembre de 2023 ganó las elecciones con Juntos por el Cambio para ser intendente

Detrás de la Strada, viajaba otro vehículo. Lucas Emanuel Beloqui conducía un Chevrolet Onix, junto a su esposa Melisa Sieira y su hija de once años. Durante su declaración, describió la escena: “Vi humo sobre la ruta. De repente, apareció un fierro. No logré esquivarlo”. Su auto terminó detenido en la banquina norte, también mirando hacia el este.

A poca distancia, la policía localizó un camión Ford Cargo 1723. Al volante iba Roberto Antonio Fernández, quien circulaba de este a oeste por la misma ruta, remolcando una grúa identificada con la empresa JMG vial S.A.. Los oficiales notaron la ausencia de un hidráulico en la base izquierda de la grúa; el sistema hidráulico en la plataforma estaba incompleto, aunque el camión no tenía daños visibles.

La fiscalía ordenó iniciar actuaciones bajo la figura de homicidio culposo y pidió la intervención de la Agencia de Investigación Científica de General Acha.

Sieira fue trasladada con sus hijos a la posta sanitaria de Quehué. No tenía heridas visibles, pero permanecía en estado de shock. “Solo recuerdo el golpe. Tomé el volante y logré sacar el auto. Nazareno no reaccionaba”, repitió ante los oficiales.

El conductor del camión declaró que ignoraba el desprendimiento del hidráulico: “No sentí nada inusual. Me enteré recién cuando me detuvieron”. La fiscalía dispuso el secuestro de los vehículos y la realización de peritajes completos sobre la grúa.