Tres días de calor intenso en el AMBA y alerta por lluvias en 11 provincias: el pronóstico del tiempo del fin de semana

Este viernes, se prevé que en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores la temperatura supere los 32 grados

En los siguientes días, las temperaturas alcanzarán los 34 grados (Grosby)

El alivio térmico que se registró en los últimos días en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores será por poco tiempo. Para este fin de semana, los pronósticos anticipan un marcado ascenso de las temperaturas, alcanzando un pico de 34 grados.

Este viernes se prevé una jornada con temperaturas que irán de los 22 a los 32 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con el correr del fin de semana, el calor se intensificará y tanto el sábado como el domingo se esperan mínimas de 24 y máximas de hasta 34 grados. No se prevén lluvias.

Cabe aclarar que este viernes rige una alerta amarilla por temperaturas extremas en CABA, que puede ser peligrosa para aquellos incluidos dentro de los grupos de riesgo -niños, mayores de 65 años y enfermos crónicos-.

Las demás zonas alcanzadas por la alerta amarilla son la provincia de Buenos Aires; el sur de Santa Cruz; el oeste de Chubut; el centro y oeste de Río Negro; Neuquén; el sur de Mendoza; San Luis; Córdoba; Santa Fe; Entre Ríos; Corrientes; el sur de Santiago del Estero y una porción del este de Chaco.

Rige una alerta amarilla por temperaturas extremas en CABA (Grosby)

Qué zonas del país habrá tormenta

Mientras que una parte del país experimentará temperaturas realmente altas, otra zona se verá afectada por una tormenta intensa. Es por eso que también hay alertas amarilla y naranja en algunas regiones.

Estas condiciones meteorológicas podrían dejar acumulados de lluvia considerables y ráfagas de viento que superan los 100 km/h. Meteored atribuyó el fenómeno a una combinación de factores atmosféricos que favorecen la inestabilidad en amplias áreas del país.

Según el análisis difundido por el medio especializado, los núcleos de tormenta se concentran especialmente sobre las regiones agrícolas y los enclaves rurales, donde las actividades productivas podrían ver afectado su normal desarrollo.

El SMN mantiene vigente una alerta naranja sobre el centro de La Pampa. Este nivel de advertencia se asocia a la probabilidad de tormentas fuertes o severas, capaces de generar impactos importantes.

Entre los fenómenos previstos se destacan lluvias intensas en lapsos breves, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 100 km/h.

Los acumulados de precipitación para las zonas bajo alerta naranja se ubican entre 40 mm y 70 mm, aunque no se descartan registros superiores en sectores puntuales. Esta situación trae consigo un incremento del riesgo de anegamientos transitorios, complicaciones en caminos rurales y posibles interrupciones en distintas actividades económicas.

La atención no se limita únicamente a las áreas con alerta naranja. El organismo nacional sostiene también una alerta amarilla para otras regiones del país: la mitad este de La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires, sur de San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Neuquén y Río Negro.

Allí se esperan tormentas intensas, con fenómenos localmente fuertes, aunque de menor alcance que en las zonas de mayor riesgo. Las tormentas pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que alcanzan los 75 km/h.

Respecto a las lluvias, los acumulados proyectados oscilan entre 20 mm y 50 mm, valores que, si bien resultan inferiores a los de alerta naranja, tienen potencial para provocar impactos localizados.

La recomendación de los organismos meteorológicos apunta a extremar precauciones en los sectores bajo alerta, especialmente en aquellos donde las lluvias acumuladas y el viento pueden ocasionar daños materiales o dificultades en el tránsito.

El mapa de las alertas

El verano

Las condiciones en el Cono Sur han evolucionado hasta crear un contexto propicio para un episodio de altas temperaturas que amenaza con marcar el verano de 2026 por su duración, indicaron desde Meteored.

El panorama actual se debe a una suma de elementos que operan como un engranaje eficiente de aumento térmico. Por una parte, la presencia de sistemas de alta presión sobre el Océano Atlántico cumple la función de motor y favorece el ingreso continuo de aire cálido desde el norte hacia el centro del país.

No obstante, el elemento clave es la subsidencia, explica Meteored. Este proceso se produce cuando el aire de las capas superiores de la atmósfera desciende y, al hacerlo, experimenta una compresión por el incremento de la presión atmosférica. Como resultado, su temperatura se eleva a través del llamado calentamiento adiabático.

Es por eso que gran parte del país se encuentra bajo alerta de nivel amarillo por calor extremo, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La misma afecta al AMBA, así como a gran parte del Gran Buenos Aires. De acuerdo con el pronóstico, la situación se podría mantener por varios días.

