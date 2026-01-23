Nuevos estudios médicos revelaron que Bastian tiene lesiones cerebrales y cervicales severas

Bastian tiene lesiones cervicales severas.

Bastian Jeréz, el niño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque en la zona de La Frontera, en Pinamar, continúa internado en estado delicado. Estudios médicos recientes confirmaron que presenta lesiones severas en el cerebro y en la columna cervical.

Así lo determinó el parte médico difundido este jueves por el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permanece internado tras haber sido trasladado en helicóptero desde Pinamar.

Fuentes allegadas confirmaron a Infobae que el menor fue sometido a “estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”.

Es por eso que el equipo médico del centro de salud decidió mantener al paciente con inmovilización cervical y bajo un control estricto, a cargo de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

Además, el niño se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía, detallaron las fuentes a este medio.

En tanto, este viernes el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que el menor continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado, e internado en la unidad de terapia intensiva: “No presenta cambios en relación al último parte emitido”.

El pedido de los familiares de Bastián, en redes sociales.

Qué puntos clave revelarán las pericias al UTV y a la camioneta involucrados en el choque en La Frontera

Este jueves, se realizó la pericia mecánica para determinar cómo fue el hecho en la sede del Depósito Judicial de Pinamar, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Es decir, una reconstrucción del accidente que sucedió durante horario nocturno. De esta manera, buscarán conocer la trayectoria de ambos vehículos, la velocidad que llevaba cada uno de ellos, su capacidad de frenado, y cómo fue el impacto de los vehículos involucrados, su ángulo de colisión y su punto exacto. También cuáles fueron las maniobras que realizaron los conductores.

Aunque los puntos de pericia pedidos por la fiscalía son bastante amplios:

Estado general: evaluación de los vehículos (motor, transmisión, carrocería, etc)

Daños específicos: Descripción detallada de los daños y su origen (determinar si se corresponden al hecho o si resultan preexistentes).

Funcionamiento y estado actual de sistemas de seguridad: que se determine si cumplen con los mecanismos de seguridad reglamentarios, revisión de luces, sistema de frenos, arranque, dirección, cinturones de seguridad y existencia de banderines de seguridad en el caso del U.T.V.

Si presentan modificaciones en los sistemas de fábrica, que permitan una mayor velocidad y/o performance de los vehículos.

Toda información de interés pericial.

El accidente ocurrió en La Frontera.

Por parte de las hermanas G.C. y C.C., de 7 y 9 años, también damnificadas del accidente y representadas por el abogado Guillermo Schmidt, el análisis estará a cargo del perito Carlos Rodríguez Gandulia.

En tanto, Miguel Larichiutta fue designado por la defensa de Naomi Quiróz, la joven de 24 años que conducía el UTV en el que viajaba el nene de 8 años, su padre y las dos menores, imputada en la causa.

Sebastián Riglos, defensor del empresario Manuel Molinari, principal apuntado por la familia de Bastian, determinó que sea el criminólogo Héctor Daniel Fernández quien lleve adelante esta pericia esencial para su situación procesal.

Por último, el perito oficial será Nicolás Esteban, quien ostenta un rol clave en la causa, puesto que no representa ningún interés particular. La pericia mecánica debía hacerse el viernes pasado, tras un pedido urgente del fiscal de Pinamar Sergio García, algo que no ocurrió porque la Justicia no tenía disponibilidad de peritos oficiales.

En tanto, Matías Morla, abogado de la familia de Bastian, no presentó ningún perito de parte en esta instancia.

Este jueves, se realizó la pericia mecánica para determinar cómo fue el hecho (Pablo Kauffer)

García, titular de la UFI N°5 descentralizada de Pinamar, solicitó la presencia de Luis Daniel Monguillot, técnico de CAN AM, la marca canadiense de vehículos recreativos todo terreno, con el fin de que se constituya con el equipamiento necesario.

El fiscal le pidió extraer del UTV, modelo Maverick, todo dato grabado que exista en los sistemas EDR (Sistema de Grabación de Datos de Colisión), computadora y/o módulos electrónicos, para su posterior procesamiento en la empresa.

Luego de efectuada la extracción de datos, se requirió que el mismo técnico extraiga el módulo físico para su resguardo como evidencia secuestrada. Lo mismo se hará con la camioneta.

En tanto, el juzgado de Garantías que interviene en el caso ordenó, por pedido de García, el secuestro de los vehículos y la incautación de los manuales de usuario, sistemas EDR (grabadores de datos de colisión), módulos electrónicos y computadoras que puedan encontrarse en ambos rodados.

El objetivo es preservar los vehículos y sus sistemas electrónicos como prueba fundamental para la investigación, permitiendo realizar nuevas pericias y obtener información técnica relevante para esclarecer la mecánica del accidente.

Estas pericias se sumarán a la planimétrica realizada por la Policía Científica de Pinamar. En tanto, se esperan los resultados de la pericia toxicológica tras la extracción de sangre a los imputados, para el 26 de enero próximo.