Sociedad

Nuevos estudios médicos revelaron que Bastian tiene lesiones cerebrales y cervicales severas

El menor se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria tras el brutal choque ocurrido el pasado 12 de enero. Sigue internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

Guardar
Bastian tiene lesiones cervicales severas.
Bastian tiene lesiones cervicales severas.

Bastian Jeréz, el niño de ocho años que resultó gravemente herido tras un choque en la zona de La Frontera, en Pinamar, continúa internado en estado delicado. Estudios médicos recientes confirmaron que presenta lesiones severas en el cerebro y en la columna cervical.

Así lo determinó el parte médico difundido este jueves por el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permanece internado tras haber sido trasladado en helicóptero desde Pinamar.

Fuentes allegadas confirmaron a Infobae que el menor fue sometido a “estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”.

Es por eso que el equipo médico del centro de salud decidió mantener al paciente con inmovilización cervical y bajo un control estricto, a cargo de especialistas en neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

Además, el niño se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueotomía, detallaron las fuentes a este medio.

En tanto, este viernes el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que el menor continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado, e internado en la unidad de terapia intensiva: “No presenta cambios en relación al último parte emitido”.

El pedido de los familiares
El pedido de los familiares de Bastián, en redes sociales.

Qué puntos clave revelarán las pericias al UTV y a la camioneta involucrados en el choque en La Frontera

Este jueves, se realizó la pericia mecánica para determinar cómo fue el hecho en la sede del Depósito Judicial de Pinamar, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Es decir, una reconstrucción del accidente que sucedió durante horario nocturno. De esta manera, buscarán conocer la trayectoria de ambos vehículos, la velocidad que llevaba cada uno de ellos, su capacidad de frenado, y cómo fue el impacto de los vehículos involucrados, su ángulo de colisión y su punto exacto. También cuáles fueron las maniobras que realizaron los conductores.

Aunque los puntos de pericia pedidos por la fiscalía son bastante amplios:

  • Estado general: evaluación de los vehículos (motor, transmisión, carrocería, etc)
  • Daños específicos: Descripción detallada de los daños y su origen (determinar si se corresponden al hecho o si resultan preexistentes).
  • Funcionamiento y estado actual de sistemas de seguridad: que se determine si cumplen con los mecanismos de seguridad reglamentarios, revisión de luces, sistema de frenos, arranque, dirección, cinturones de seguridad y existencia de banderines de seguridad en el caso del U.T.V.
  • Si presentan modificaciones en los sistemas de fábrica, que permitan una mayor velocidad y/o performance de los vehículos.
  • Toda información de interés pericial.
El accidente ocurrió en La
El accidente ocurrió en La Frontera.

Por parte de las hermanas G.C. y C.C., de 7 y 9 años, también damnificadas del accidente y representadas por el abogado Guillermo Schmidt, el análisis estará a cargo del perito Carlos Rodríguez Gandulia.

En tanto, Miguel Larichiutta fue designado por la defensa de Naomi Quiróz, la joven de 24 años que conducía el UTV en el que viajaba el nene de 8 años, su padre y las dos menores, imputada en la causa.

Sebastián Riglos, defensor del empresario Manuel Molinari, principal apuntado por la familia de Bastian, determinó que sea el criminólogo Héctor Daniel Fernández quien lleve adelante esta pericia esencial para su situación procesal.

Por último, el perito oficial será Nicolás Esteban, quien ostenta un rol clave en la causa, puesto que no representa ningún interés particular. La pericia mecánica debía hacerse el viernes pasado, tras un pedido urgente del fiscal de Pinamar Sergio García, algo que no ocurrió porque la Justicia no tenía disponibilidad de peritos oficiales.

En tanto, Matías Morla, abogado de la familia de Bastian, no presentó ningún perito de parte en esta instancia.

Este jueves, se realizó la
Este jueves, se realizó la pericia mecánica para determinar cómo fue el hecho (Pablo Kauffer)

García, titular de la UFI N°5 descentralizada de Pinamar, solicitó la presencia de Luis Daniel Monguillot, técnico de CAN AM, la marca canadiense de vehículos recreativos todo terreno, con el fin de que se constituya con el equipamiento necesario.

El fiscal le pidió extraer del UTV, modelo Maverick, todo dato grabado que exista en los sistemas EDR (Sistema de Grabación de Datos de Colisión), computadora y/o módulos electrónicos, para su posterior procesamiento en la empresa.

Luego de efectuada la extracción de datos, se requirió que el mismo técnico extraiga el módulo físico para su resguardo como evidencia secuestrada. Lo mismo se hará con la camioneta.

En tanto, el juzgado de Garantías que interviene en el caso ordenó, por pedido de García, el secuestro de los vehículos y la incautación de los manuales de usuario, sistemas EDR (grabadores de datos de colisión), módulos electrónicos y computadoras que puedan encontrarse en ambos rodados.

El objetivo es preservar los vehículos y sus sistemas electrónicos como prueba fundamental para la investigación, permitiendo realizar nuevas pericias y obtener información técnica relevante para esclarecer la mecánica del accidente.

Estas pericias se sumarán a la planimétrica realizada por la Policía Científica de Pinamar. En tanto, se esperan los resultados de la pericia toxicológica tras la extracción de sangre a los imputados, para el 26 de enero próximo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasBastiánPinamarAccidente en PinamarUTV

Últimas Noticias

El momento del rescate del turista argentino que pasó más de 10 horas en la costa de Uruguay y no quería ser asistido

Según personal de Prefectura de Uruguay, el abogado Daniel Crisci, de 58 años, señaló que tuvo un problema mecánico con su moto de agua y que tenía frío

El momento del rescate del

El informe de la Armada uruguaya tras hallar al argentino que estuvo más de 10 horas a la deriva en el mar

El operativo se desplegó durante la noche frente a la costa de Maldonado e involucró medios navales y aéreos tras la denuncia por la falta de retorno de una moto acuática

El informe de la Armada

Tres días de calor intenso en el AMBA y alerta por lluvias en 11 provincias: el pronóstico del tiempo del fin de semana

Este viernes, se prevé que en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores la temperatura supere los 32 grados

Tres días de calor intenso

Un colectivo urbano agregó un nuevo recorrido que conecta la Ciudad de Buenos Aires de norte a sur

Desde ayer, está en funcionamiento el ramal C de la línea 42. La cabecera norte es el Parque de los Niños, en Núñez, ubicado en el límite con Vicente López, mientras que la sur es en Nueva Pompeya

Un colectivo urbano agregó un

Encontraron con vida al turista argentino que había desaparecido en Punta del Este tras ingresar al mar en una moto de agua

Las autoridades lo identificaron como Daniel Crisci, abogado de 58 años. Tras un intenso operativo, y luego de permanecer más de 12 horas a la deriva, fue localizado esta mañana en buen estado de salud

Encontraron con vida al turista
DEPORTES
Tomás Etcheverry dio batalla contra

Tomás Etcheverry dio batalla contra el 10° del mundo, pero cayó y se despidió en la tercera ronda del Australian Open

Franco Colapinto habló tras la presentación del nuevo Alpine para la temporada 2026 de la F1: “Hay nuevos trucos que aprender”

Shock en la Fórmula 1: Williams anunció que no participará de las primeras prácticas por “retrasos” en el desarrollo del nuevo coche

River Plate anunció sus dorsales para el 2026: quién heredó la 9, cambios entre los históricos y los números que eligieron los refuerzos

Con Franco Colapinto como protagonista, Alpine presentó su coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1 a bordo de un crucero

TELESHOW
El Día Nacional del Músico

El Día Nacional del Músico celebra el legado de Luis Alberto Spinetta en Argentina

Sabrina Rojas, implacable contra Fernando Carrillo: “Me da mucho asco cómo amenaza a una mujer”

Facundo Arana habló con Teleshow sobre su relación con María Susini: “Nuestras idas y vueltas, como en toda familia”

Valeria Mazza en Punta del Este: tarde de playa en familia y mateadas con amigos

Maxi López, en Mar del Plata, habla de la llegada de Daniela Christiansson al país: “Le gusta la cumbia”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea instó a

La Unión Europea instó a Bruselas a implementar la aplicación provisional del acuerdo con el Mercosur

La advertencia del premio Nobel de Medicina Harald zur Hausen sobre el consumo de carne vacuna

Putin quiere todo el Dombás, pero Ucrania aún controla el 20% del territorio: “Se discutirá en Abu Dhabi”

Marina Abramović redefine los límites del arte escénico con una obra “inclasificable”

Quién fue la mujer que inspiró “Muchacha ojos de papel”, uno de los temas más emblemáticos del “Flaco” Spinetta