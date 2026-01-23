Analizan los restos óseos hallados en una casa de La Rioja para determinar su origen

Los restos que fueron encontrados en una casa de la capital de La Rioja (Gentileza: Medios Provincia)

Este jueves por la mañana, la jueza de Instrucción en feria María Cecilia Córdoba supervisó el análisis del patio de una vivienda de La Rioja, después de que se encontraran restos óseos. Asimismo, se ordenó el levantamiento de las piezas, para que pudieran ser estudiadas.

Todo salió a la luz tras el hallazgo realizado por un albañil, quien había sido contratado para instalar una piscina en una vivienda ubicada sobre la Avenida Coronel Montes, en plena capital riojana. En el momento en que realizaba la excavación en la propiedad, el hombre encontró un fémur, un cráneo y otros fragmentos.

Al notar que se trataban de piezas óseas, el dueño de la propiedad dio aviso de inmediato a las autoridades. Fue así que una patrulla policial se presentó en la vivienda, con la intención de constatar que se tratara de huesos. No obstante, todavía restaría realizar el peritaje correspondiente, para determinar si serían de un humano o de otro tipo de ser vivo.

“Primero que nada, se debe hacer una investigación para confirmar que los restos sean humanos. Lo que sí podemos confirmar es que se han encontrado restos óseos en dicha vivienda”, remarcó el subcomisario René Molina durante una entrevista con Medios Provincia.

El momento en el que realizaron la inspección del terreno (Gentileza: Nueva Rioja)

De la misma manera, el oficial planteó la posibilidad de que los restos óseos hubieran pasado varios años enterrados en el sitio, tras indicar que los actuales propietarios adquirieron el inmueble en 2009. Luego de que hubieran comprado el terreno, edificaron su casa, pero aseguraron a las autoridades que nunca habrían removido la tierra del patio trasero hasta que decidieron instalar una pileta.

“Ha habido casos de hallazgos de cráneos de mucho tiempo atrás, que generalmente se encuentran en descampados y sobre la superficie”, comparó el subcomisario sobre experiencias similares que tuvieron en la zona.

Después de que la Justicia riojana tomara intervención en el caso, este jueves la antropóloga María Fernanda Minotto fue la encargada de levantar los huesos y preservarlos para su posterior análisis. Según la información publicada por Nueva Rioja, la jueza Córdoba dispuso la realización de varios peritajes, entre ellos, un estudio de carbono, una metodología que permitirá precisar la antigüedad y el origen de los restos.

Encontraron más restos humanos en la zona donde apareció asesinada Camila Merlo

El descubrimiento de restos óseos humanos ocultos en una bolsa de nylon blanco, frente a una vivienda del barrio Altos Sud de San Vicente, en el sudeste de la ciudad de Córdoba, generó un profundo estado de alarma entre los vecinos. Desde noviembre, la comunidad se encuentra marcada por la investigación del crimen de Camila Merlo, la joven que fue descuartizada y cuyo caso cuenta con solo un detenido.

El 6 de enero, la Policía acudió rápidamente a la calle Diego Paroissien al 3300 tras la alerta de un residente. Tras haber dado con la bolsa, los efectivos localizaron huesos de una cadera, un fémur y un cráneo, que presentaban particularidades como marcas específicas y pintura.

La zona donde fueron encontrados los restos de Camila

Aunque los investigadores sospechan que podrían haber sido piezas utilizadas en estudios de medicina, estimaron que los restos fueron arrojados en el lugar apenas unos días antes del hallazgo, según la información publicada por El Doce.tv.

La conmoción se profundizó porque el lugar de este nuevo descubrimiento está muy próximo a Andalucía al 3100, donde, el 16 de noviembre de 2025, una bolsa con un muslo humano fue arrastrada hasta una casa por un perro y abierta accidentalmente ante la mirada de los habitantes del barrio General Urquiza.

Una semana después, en la misma área, hallaron nuevos restos en la calle Alejandro Danel. Poco después, los investigadores determinaron que los fragmentos pertenecían a Camila Merlo, una joven de 26 años cuyo asesinato movilizó a los barrios vecinos y derivó en una investigación dirigida por la fiscal Eugenia Pérez Moreno.

A pesar de la pausa judicial habitual de enero, la fiscalía sostiene la continuidad de las investigaciones con el objetivo de identificar a los responsables del femicidio, mientras el barrio permanece a la espera de respuestas que permitan cerrar una etapa signada por la inquietud ante estos eventos.