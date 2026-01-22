Sociedad

Suspendieron los festejos del aniversario de Comodoro Rivadavia por el desplazamiento del Cerro Hermitte

El intendente Othar Macharashvili anunció la decisión con el objetivo de priorizar los recursos en las familias evacuadas y la reparación de los daños generados

Guardar
El colapso del Cerro Hermitte
El colapso del Cerro Hermitte obligó a evacuar al menos a 300 personas y afectó a más de 500 viviendas en Comodoro Rivadavia

La suspensión de todos los eventos relacionados con el aniversario 125° de Comodoro Rivadavia marcó el tono institucional tras la catástrofe desatada en el Cerro Hermitte. Así lo anunció el intendente municipal, Othar Macharashvili, quien subrayó la magnitud de la emergencia y la prioridad absoluta de redirigir los recursos estatales para atender la crisis.

El jefe comunal dio a conocer su decisión a través de un mensaje en redes sociales, donde señaló que la ciudad afronta “uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. La catástrofe del Cerro Hermitte nos obliga a actuar con responsabilidad y solidaridad”.

La decisión oficial, explicada por Macharashvili, tiene como objetivo central reasignar todos los recursos del Estado municipal para asistir a las personas damnificadas y reforzar la respuesta ante la emergencia.

El intendente Othar Macharashvili anunció
El intendente Othar Macharashvili anunció que la prioridad es reasignar recursos estatales para asistir a los damnificados

La prioridad del Estado municipal es clara: todos los recursos públicos están puestos al servicio de atender la emergencia y acompañar a quienes más lo necesitan”, remarcó el intendente. La medida implica el cese inmediato de las actividades festivas, en un contexto donde la urgencia de la situación exige la concentración de los esfuerzos operativos, logísticos y humanos en el apoyo a los sectores afectados.

La suspensión de los festejos, según detalló ADN Sur, fue interpretada dentro del municipio como una señal institucional para dejar en claro que la atención está centrada en la asistencia y la reconstrucción, desplazando cualquier actividad conmemorativa hasta que las condiciones permitan retomar la normalidad.

Además, voceros municipales confirmaron a Canal 12 Web que las áreas operativas trabajan de modo articulado con fuerzas de seguridad y organismos de los ámbitos provincial y nacional. El despliegue tiene como objetivo principal brindar asistencia a los vecinos afectados, asegurar la seguridad en las zonas comprometidas y continuar con la evaluación de daños en el sector del Cerro Hermitte.

El Ejecutivo municipal destacó que la disposición de recursos abarca tanto el apoyo logístico y operativo como la presencia estatal en los sectores impactados. Desde el entorno del intendente aclararon que la prioridad inmediata es asistir a las familias y coordinar las tareas de contención junto a los distintos niveles del Estado, de acuerdo con la información de los medios locales.

Las áreas operativas municipales trabajan en conjunto con fuerzas provinciales y nacionales para brindar asistencia y garantizar la seguridad

El comunicado oficial enfatiza que la presencia municipal se mantendrá activa en los barrios más afectados, reforzando la asistencia y supervisando los trabajos para garantizar la seguridad de la población.

La ciudad enfrenta momentos críticos tras el colapso de la ladera sur del cerro, que obligó a evacuar al menos a 300 personas y perjudicó a 500 viviendas ubicadas principalmente en los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos.

El desplazamiento de tierras comenzó durante la madrugada del domingo, alterando la vida cotidiana de los vecinos y llevando al Concejo Deliberante a declarar la emergencia geológica y urbanística en la zona. Apenas unas horas después de que los primeros reportes confirmaran daños en muros, techos y calles, el municipio emitió la orden de “autoevacuación inmediata” el lunes.

El colapso no solo dañó infraestructuras: también rompió cañerías subterráneas de gas y agua y causó la suspensión del servicio eléctrico la noche del deslizamiento.

Los barrios Sismográfica, El Marquesado,
Los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos presentan los mayores daños por el derrumbe y la interrupción de servicios básicos

La incertidumbre domina en los barrios más golpeados. Muchas familias abandonaron sus hogares por el riesgo de derrumbe, mientras otras intentaron rescatar sus pertenencias bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Durante al miércoles, las autoridades ordenaron evacuar por completo el barrio Médanos y clausuraron el perímetro ante el temor de nuevos desplazamientos. Paralelamente, equipos municipales y provinciales continúan las tareas de asistencia y monitoreo permanente para proteger a los afectados y mitigar los daños.

De acuerdo con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, geólogos permanecen en el área, ya que la estabilidad del terreno sigue siendo uno de los puntos que más preocupa a las autoridades.

Temas Relacionados

Comodoro RivadaviaCerro HermitteOthar MacharashviliChubutÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: así fue el derrumbe de la pared de una cochera que provocó destrozos en varios vehículos

Una excavación profunda en una obra vecina habría provocado un socavón que descalzó la base de una antigua estructura, desencadenando el desprendimiento que sorprendió a vecinos y movilizó a equipos de emergencia

Video: así fue el derrumbe

Detuvieron a un ciudadano italiano que estaba armado y circulaba con una credencial falsa de la Policía de la Ciudad

El hombre de 35 años conducía un auto sin patente e intentó escapar en Villa Pueyrredón. No tenía la documentación para portar la pistola

Detuvieron a un ciudadano italiano

Torres recorrió las zonas donde se reactivaron los incendios: “Es la peor sequía desde 1965”

El gobernador habló desde Villa Lago Rivadavia, donde las llamas se reavivaron en las últimas horas. Más de 150 brigadistas combaten en el terreno

Torres recorrió las zonas donde

Córdoba: se incendió un depósito de materiales eléctricos y un hombre debió ser rescatado del interior

El siniestro provocó daños en estructuras metálicas y un tablero eléctrico. Se llevó a cabo un operativo de emergencia que incluyó la remoción de escombros y la evaluación de las instalaciones eléctricas

Córdoba: se incendió un depósito

Cinco ladrones armados robaron un auto y se fueron haciendo tiros al aire para asustar a las víctimas

Ocurrió en La Matanza. El dueño del vehículo estaba entrando a su casa. Cuando abrió la puerta del garage los delincuentes lo sorprendieron

Cinco ladrones armados robaron un
DEPORTES
Alarma en la selección argentina:

Alarma en la selección argentina: el momento de la lesión de Tagliafico que lo obligó a salir con una bota ortopédica

Aldosivi empata con Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura

Iga Swiatek habló del calendario de la WTA: “Competir durante 11 meses y descansar solo 10 días no es suficiente para recuperarse”

La “absurda” lesión de Tsitsipas por jugar otro deporte que lo eliminó del Australian Open: “Me quedé en shock”

Los 8 métodos de la exigente rutina de entrenamiento de un piloto que detalló la Fórmula 1

TELESHOW
El homenaje íntimo y emotivo

El homenaje íntimo y emotivo de Dalma y Gianinna Maradona en el cumpleaños de Claudia Villafañe

Se reveló otra coincidencia entre Wanda Nara y La China Suárez que las redes no dejaron pasar

La dura opinión de Ángel de Brito acerca del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Vibras de Luciano Castro”

El reencuentro de Nicole Neumann con su papá en Punta del Este

Las mejores fotos del penthouse que perteneció a Susana Giménez y se vendió en un millón de dólares: así será su renovación

INFOBAE AMÉRICA

Foro de Davos: Peña propuso

Foro de Davos: Peña propuso que la transición democrática en Venezuela se incluya en la agenda de la Junta de la Paz que lidera Trump

María Corina Machado y el hijo del último sha de Irán se reunieron en Washington para coordinar estrategias opositoras

Trump contra JP Morgan: el presidente de EEUU demandó al mayor banco de Wall Street por “discriminación política”

El campo salvadoreño sufre por la escasez de mano de obra y apuesta por la mecanización

La historia del explorador que descubrió el Polo Sur