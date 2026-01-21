Casas partidas a la mitad y 2.000 personas afectadas: así está Comodoro Rivadavia luego del desplazamiento del Cerro Hermitte

El desplazamiento ocurrió en los primeros minutos de este domingo. Edificaciones de los barrios Sismográfica y El Marquesado fueron afectadas y se registraron varios derrumbes

El paisaje urbano de Comodoro Rivadavia cambió abruptamente tras el desplazamiento masivo del Cerro Hermitte, una emergencia geológica que mantiene a cientos de familias fuera de sus hogares y movilizó a autoridades en todos los niveles. La ciudad atraviesa horas críticas después de que la ladera sur del cerro colapsara, provocando la evacuación de por lo menos 300 personas y afectando a 500 viviendas distribuidas principalmente en los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos.

La madrugada del domingo marcó el inicio del movimiento de tierras, un fenómeno que no solo alteró la rutina de los habitantes, sino que además forzó al Concejo Deliberante a declarar la emergencia geológica y urbanística de la zona. La orden de “autoevacuación inmediata” se difundió desde el municipio el lunes, apenas unas horas después de que los primeros informes confirmaran el deterioro de muros, techos y calles.

El impacto se extendió más allá de las estructuras: el colapso trajo consigo roturas en instalaciones subterráneas de gas y agua, así como un corte abrupto del suministro eléctrico la noche del incidente.

Familias evacuadas reciben asistencia en albergues municipales mientras continúa el monitoreo del suelo

El panorama en los barrios más afectados es de gran incertidumbre. Muchas familias abandonaron sus casas por el peligro de derrumbe, mientras otras intentaron trasladar pertenencias en medio del despliegue de las fuerzas de seguridad.

En las últimas horas, se dispuso el desalojo completo del barrio Médanos y el cierre del perímetro ante el riesgo de nuevos desplazamientos. En paralelo, equipos municipales y provinciales trabajan en tareas de asistencia integral y monitoreo permanente para contener a los damnificados y evitar mayores daños.

El operativo de emergencia involucra a la Policía Federal Argentina en el control de accesos y zonas evacuadas

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la estabilidad del suelo. Según comunicó la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, los equipos de geólogos continúan en el terreno. José Paredes, geólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), explicó que “los estudios de tomografía eléctrica están orientados a analizar el subsuelo y precisar con mayor exactitud la ubicación de la falla que genera el desequilibrio de todo el bloque”, una labor que, de acuerdo a lo informado por el municipio, requiere al menos un día de procesamiento y análisis de datos.

Equipos geológicos realizan tomografías eléctricas para determinar la ubicación de la falla

La respuesta institucional se sustenta en el Plan de Contingencia - Evacuación Cerro Hermitte, que estima una población afectada de hasta 2.000 personas bajo un escenario de riesgo activo por deslizamientos de suelo.

Según la documentación oficial, el personal de la Policía Federal Argentina (PFA) se integró a las operaciones de emergencia desde la activación del plan, colaborando en el control de accesos, la custodia de zonas evacuadas y el monitoreo geotécnico diario para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad. El equipo de la PFA trabaja junto al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para identificar personas vulnerables y coordinar su traslado a destinos seguros, como hogares de acogida u hoteles.

Servicios esenciales como agua y gas resultaron dañados por el desplazamiento

La magnitud del desastre no solo se refleja en la logística del operativo, sino también en el impacto emocional de la comunidad. Muchos vecinos sufrieron las pérdidas del esfuerzo de toda su vida y están siendo contenidos por equipos psicológicos que proporcionaron las autoridades. El acompañamiento incluye recorridas de funcionarios, como la visita del intendente Othar Macharashvili al albergue municipal, donde se aloja a parte de las familias evacuadas.

Un informe del SEGEMAR de 2002 ya alertaba sobre los riesgos de urbanizar en el cerro Hermitte

En medio de la emergencia, salieron a la luz viejas advertencias. Según la agencia Noticias Argentinas, vecinos del barrio Sismográfica habían denunciado movimientos irregulares en el terreno mucho antes del desastre. Un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), elaborado en 2002, ya alertaba sobre la peligrosidad de urbanizar sobre materiales removidos naturalmente en el cerro Hermitte.

El documento advertía que el barrio se extiende sobre materiales removidos naturalmente que poseen una gran cantidad de espacios abiertos subterráneos. “Esto seguramente originará hundimientos del terreno una vez que el mismo sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas, ductos y afectando todo el tendido de la red de servicios que el barrio requiera en un futuro”, detallaba.

El colapso del Cerro Hermitte provocó el desalojo total del barrio Médanos, daños en viviendas y cortes en el suministro de agua, gas y electricidad

La actividad del cerro quedó registrada en imágenes. Diario Jornada difundió un timelapse del primer gran desmoronamiento ocurrido el 1 de enero de 2026, donde se observa cómo la masa de tierra se desplaza hacia los barrios situados al pie del cerro, anticipando lo que vendría días más tarde con el movimiento masivo del bloque rocoso.

Informes geológicos elaborados hace más de dos décadas ya advertían sobre el riesgo de urbanizar en la zona

La prioridad de las autoridades sigue siendo la seguridad de la población y la estabilización del área afectada. A medida que avanzan las tareas de evaluación técnica y asistencia, el “plan de acción comunicado oportunamente a los vecinos” continúa en marcha, mientras la ciudad busca recuperar algo de normalidad en medio de un escenario de incertidumbre.