Sociedad

Vuelve la ola de calor al AMBA y diez provincias están bajo alertas por tormentas y fuertes vientos

A su vez, tres provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor

Para la jornada de hoy,
Para la jornada de hoy, la máxima alcanzará los 31°C en la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuenta con cielo despejado y temperaturas que se ubican en torno a los 25°C en las primeras horas del día. Según los datos oficiales, la humedad alcanza el 71%, la presión atmosférica se sitúa en 1013,8 hPa y el viento proviene del norte a 12 km/h.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura máxima alcance los 31°C durante la tarde, mientras que la mínima registrada durante la madrugada fue de 20°C. El pronóstico señala que las probabilidades de precipitaciones permanecen en 0% durante el día y la noche, lo que anticipa una continuidad del tiempo seco en la región.

El pronóstico extendido para el AMBA
El pronóstico extendido para el AMBA

En el desarrollo del miércoles, el pronóstico indica que por la mañana se mantendrá el cielo despejado. Hacia la tarde, se prevé un leve aumento de nubosidad, aunque sin riesgo de lluvias. Por la noche, el cielo permanecerá algo nublado. El viento soplará desde el norte, con intensidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, registrándose ráfagas de hasta 50 km/h.

El informe oficial proyecta una tendencia de temperaturas elevadas hacia el fin de semana y sin riesgo de lluvias. Entre el jueves y el viernes, la máxima será de 32°C, con un firmamento que empezará despejado (jueves) e irá en aumento con la nubosidad hasta dar con un cielo parcialmente nublado (viernes).

La nubosidad parcial se mantendrá durante todo el fin de semana, pero con aumento del calor. Para el sábado, la máxima estimada es de 33°C, mientras que el domingo el mercurio alcanzará los 34°C.

Las autoridades recordaron la importancia de mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad solar.

Las alertas en el resto del país

El SMN señaló que las provincias de Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires (Coronel Suárez, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Monte Hermoso) están bajo alerta amarilla por tormentas. Por lo cual se recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Las alertas por tormentas, lluvias
Las alertas por tormentas, lluvias y fuertes vientos en el resto del país

A su vez, la zona cordillerana sur de Chubut y norte de Santa Cruz mantienen alertas amarillas por fuertes lluvias. En estos casos se pide mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar los desagües y sumideros, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua y alejarse de zonas inundables.

Por fuertes vientos están implicados el oeste de Chubut y la zona costera de Tierra del Fuego. Por lo cual, los consejos del organismo climatológico son los siguientes:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tené precaución al conducir.

Por temperaturas extremas de calor, el centro de la provincia de Buenos Aires (Rauch, Azul, Olavarría, General La Madrid, Laprida, Benito Juárez y Tandil), centro y oeste de San Luis (Villa Mercedes), y centro y oeste de Córdoba (Córdoba capital, Alta Gracia, Jesus María, Oliva, San Agustín, Cosquín, Villa del Totoral y Santa Rosa de Río Primero) mantienen alerta amarilla. Estas tienen un efecto leve a moderado en la salud y “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Para evitar estos efectos, se recomienda:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

