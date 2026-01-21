Sociedad

Nuevos incidentes en la marcha de jubilados en el Congreso: la policía arrojó gases y hubo heridos

La movilización que se sostiene desde hace años los días miércoles volvió a registrar disturbios, esta vez sobre calle Rivadavia. Hubo manifestantes que requirieron atención

Es en la protesta habitual de cada miércoles. La policía arrojó gases y hubo heridos

La marcha de jubilados alrededor del Congreso que se realiza desde hace años los días miércoles se sostiene este 2026 y volvió a registrar incidentes.

Esta vez los disturbios se produjeron sobre calle Rivadavia, en el ingreso del edificio de la Auditoría General de la Nación, a metros del Congreso. Según el testimonio de testigos recogido por un móvil de TN, allí se encontraba un joven que formaba parte de la protesta, a quien la policía intentó detener. Eso generó la reacción de quiénes buscaron defenderlo. Se produjo allí un tumulto con efectivos montando un cordón en el ingreso del edificio.

Frente a las expresiones de disconformidad por la irrupción de la policía ante quienes querían ejercer su derecho a la protesta, uno de los efectivos policiales descargó un tubo de gas pimienta que afectó numerosas personas que se encontraban en el lugar. Así, los ánimos se caldearon aún más.

El operativo fue realizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas decenas de efectivos con escudos y gases avanzaron frente al reducido grupo que realizaba la habitual ronda de los días miércoles.

Una mujer resultó herida y fue auxiliada por los integrantes de las postas de salud, un grupo que se acerca a las movilizaciones para asistir a quienes resultan golpeados o agredidos luego de la respuesta policial.

De acuerdo a lo expresado por otra de las personas que dialogó con las cámaras de TN, la policía intentó pedirle identificación a dos de los jóvenes presentes en la marcha. Esto fue interpretado como una provocación ante una movilización que hasta ese momento se desarrollaba en forma pacífica. Ese punto marcó el inicio de los empujones entre la policía y los manifestantes.

A partir de allí, la situación se descontroló. La policía intentó dispersar la manifestación avanzando frente al grupo que conformaba la protesta, utilizando la presión con escudos y gases para abrirse camino. La tensión no hizo más que incrementarse.

Las fuentes oficiales, en tanto, detallaron a la agencia Noticias Argentina, que al ser requeridos, uno de los hombres se dejó caer al piso y el otro obstaculizó la acción policial. “Se produjo una incidencia entre manifestantes y personal policial de brigada en momentos que intentaban identificar a dos enmascarados. Por el momento no se informaron las lesiones hacia el personal policial”, señalaron.

Mientras esto ocurría, otros manifestantes comenzaron a concentrarse y arrojaron objetos contra los efectivos, por lo que el personal policial formó un cordón para intentar calmar la situación. Los incidentes se registraron durante la reanudación de las tradicionales marchas de los miércoles organizadas por jubilados y agrupaciones políticas.

Noticia en desarrollo...

