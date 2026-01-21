La ANMAT dio de baja una droguería por no renovar su certificación y deshabilitó a otro laboratorio

Se trata de dos compañías que se sumaron a la lista que fueron inhabilitadas en las últimas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de los controles sanitarios y de seguridad, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó la baja de una droguería, tras constatarse que había operado por ocho años sin habilitación. De la misma manera, ordenó el cierre de un laboratorio por detectarse irregularidades.

Las empresas afectadas por la medida fueron la D.I.F.A. Droguería S.O.C.F.A. S. A. y el laboratorio Enzimas S.A. Ambas decisiones quedaron registradas en el Boletín Oficial, luego de que se publicaran las disposiciones 63/2026 y 66/2026, respectivamente.

“Dase de baja la habilitación otorgada a la firma D.I.F.A. DROGUERÍA S.O.C.F.A. S.A., cancelando el Legajo N° 7.333, por los motivos detallados en el Considerando”, dictaminó el titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, tras pedir que se “cancélase el Certificado inscripto en el REM Nro. 46.265 en los términos de los artículos 7° y 8° inciso c) de la Ley N° 16.463″.

De acuerdo con los argumentos presentados por las autoridades, la droguería había sido habilitada como “importadora y exportadora de especialidades medicinales bajo las formas farmacéuticas de cápsulas, tabletas y líquidos no estériles”. Sin embargo, la decisión de dar de baja el certificado y su habilitación se dio producto de la falta de renovación detectada.

Ambas firmas fueron dadas de baja, después de que detectaran irregularidades administrativas

“La firma D.I.F.A. DROGUERÍA S.O.C.F.A. S.A. tiene inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), de esta Administración Nacional, un solo Certificado N° 46.265, cuyo vencimiento operó el 17 de junio de 2017, no fue reinscripto", advirtieron desde el Vademécum Nacional de Medicamentos (VNM).

Esto significó que la empresa estuvo en funcionamiento por más de ocho años, lo que excedió el plazo de cinco años que originalmente le había otorgado el certificado. Asimismo, resaltaron que “los titulares de los certificados inscriptos en el REM solicitar la reinscripción dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento”.

En el caso del laboratorio, la ANMAT ordenó: “Dase de baja la habilitación otorgada a la firma ENZIMAS S.A., cancelando el Legajo N° 7162″ luego de que se detectaran que no contaba con un certificado habilitante.

Aunque la empresa había sido autorizada a trabajar como “importadora y exportadora de especialidades medicinales y como representante de la firma MUCOS PHARMA GmbH & Co. de Alemania”, las autoridades descubrieron que no contaba con certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

En línea con esto, apuntaron que, según lo establece la Ley N° 16.463, todos los productos de índole farmacéutica “sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”.

A raíz del incumplimiento detectado, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) prestó conformidad a la baja de la habilitación en ambos casos. Asimismo, indicaron que la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección de Asuntos Jurídicos tomaron intervención.

Previo a esto, la ANMAT canceló la habilitación para operar en el tránsito interjurisdiccional de 54 droguerías argentinas, como parte del plan pensado para fortalecer la seguridad y trazabilidad del sector farmacéutico y a minimizar cualquier riesgo sanitario futuro.

Este procedimiento, que también afectó a dos compañías habilitadas como importadoras y exportadoras de especialidades medicinales, fue formalizado este martes, luego de comprobar la falta de actualización del certificado de buenas prácticas de distribución y, en ciertos casos, la ausencia de inscripción vigente en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

La disposición del organismo involucra principalmente a firmas instaladas en la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en Corrientes, Mendoza, Córdoba, Salta, Chaco, Misiones, Santa Fe, La Pampa, San Juan, La Rioja, Río Negro y Tucumán.

En la lista publicada por la ANMAT figuran nombres como DROGUERÍA JAVA DE BIOSEGURIDAD ARGENTINA S.A., DROGUERÍA URBANA S.A., DROGUERÍA MULTIMED S.R.L., ULTRA PHARMA S.A., DROGUERÍA FARMACOM S.A., DROGUERÍA BRAYTON FARMACÉUTICA DE ARGENTINA S.A., DROGUERÍA EFG FARMA S.A., GALENICA S.R.L. y DROGUERÍA BATIA S.R.L.

Según argumentó la ANMAT, la cancelación de las habilitaciones surge como resultado de los controles periódicos del registro de inscripción de establecimientos y de la verificación de certificados no reinscriptos. En el documento oficial también destacaron que la medida tenía como objetivo “proteger la salud pública y garantizar que solo se encuentren habilitados establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos”.