Incendios en Chubut: todavía hay fuego en algunas zonas y la lucha de los brigadistas no cesa

Brigadistas desplegados enfrentan focos activos en distintos frentes de Los Alerces y Puerto Patriada

El avance de los incendios forestales en Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces mantiene en vilo a la región cordillerana de Chubut, donde brigadistas y equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para contener múltiples focos activos. Las condiciones meteorológicas adversas, la presencia de humo y el peligro de nuevos desmoronamientos en rutas clave complican el despliegue de recursos e incrementan los riesgos para quienes combaten el fuego.

El incendio en Puerto Patriada alcanzó unas 14.770 hectáreas afectadas. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que la situación se tornó compleja tras la reactivación de varios focos, lo que obligó a una respuesta inmediata de los equipos en terreno. Aunque el organismo declaró que el incendio está “contenido”, la definición técnica implica que el fuego fue rodeado y frenado en su avance, pero permanece activo dentro del perímetro establecido. La lucha sigue, con personal que ingresa “caminando, embarcado y helitransportado al sector de Bahía Las Percas – Bahía Desafío – La Condorera”, realizando recorridos y tareas de enfriamiento “sobre focos secundarios”, según el comunicado oficial.

Durante el operativo, los brigadistas debieron intervenir en áreas como los cañadones de El Trueno, Bahía las Percas y el campo de Payan Delgado, donde el resurgimiento de puntos calientes requirió el uso de herramientas manuales y equipos de agua.

En el sector de El Coihue también se reactivaron puntos calientes dentro del perímetro, en islas sin quemar, y se desplegaron medios aéreos en los sectores más inaccesibles. En paralelo, equipos trabajaron en El Pedregoso y en las inmediaciones de Rincón de Lobos, donde las tareas de enfriamiento y repaso de líneas buscan evitar que el fuego escape a zonas no afectadas.

Las restricciones en la Ruta 71 y el cierre de accesos afectan la circulación en la zona del incendio

En cuanto a Los Alerces, el escenario se torna aún más desafiante. De acuerdo con información difundida por el Parque Nacional Los Alerces, más de 200 brigadistas permanecen desplegados en diversos frentes para enfrentar el avance del fuego, que durante la noche del martes mostró un comportamiento agresivo especialmente en Punta Mattos y la Quebrada de León. Las llamas descendieron en dirección a Bahía Rosales, lo que obligó al repliegue de brigadas en la zona norte por razones de seguridad.

El comunicado oficial del Parque Nacional Los Alerces advirtió que “se espera un incremento de las intensidades del viento en las primeras horas de la tarde, con un promedio de 25 a 35 kilómetros por hora desde el sector Norte, con ráfagas; en tanto que la temperatura superará los 30° C, con valores de humedad relativa mínima menores al 20%”.

A estas condiciones se suma el riesgo de formación de columnas convectivas y piro cúmulos, fenómenos capaces de generar la aparición de nuevos focos activos y dificultar aún más las tareas de control. Desde distintos puntos elevados puede observarse la magnitud del incendio, que continúa siendo monitoreado y combatido de manera permanente por los equipos desplegados en el terreno.

En este contexto, la visibilidad reducida por el humo durante la mañana impide el uso de medios aéreos sobre el área, limitando las estrategias de los equipos en los sectores de mayor dificultad topográfica. Las autoridades del SPMF y el Parque Nacional coinciden en que la ventana de mejoría podría abrirse hacia el final del miércoles, cuando se prevén precipitaciones aisladas en el sector sur del incendio y una posible suba de la humedad relativa junto con el descenso de la temperatura para el jueves.

Más de 200 brigadistas y recursos de distintas jurisdicciones colaboran en las tareas de control y enfriamiento

Mientras tanto, las restricciones sobre la Ruta 71 se mantienen, con la habilitación solo hasta el retén de Bahía Rosales, el límite sur de las operaciones en el terreno, y el cierre total en la Portada Norte, según el parte oficial. Los desmoronamientos registrados entre Arrayanes y Quebrada del León incrementan el peligro tanto para los brigadistas que combaten el fuego en las pendientes del Cerro Riscoso como para los móviles que circulan por el trazado vial.

Además, continúa vigente la prohibición de navegación en sectores del lago Futalaufquen y el acceso limitado a Lago Krugger y Playa Blanca.

La coordinación del operativo integra recursos de fuerzas nacionales, provinciales, municipales y el apoyo de organismos de Chile, junto con el trabajo conjunto de los Bomberos Voluntarios del Chubut. Mientras tanto, el personal de línea continúa en terreno con tareas de control y liquidación de focos.

El monitoreo meteorológico permanece activo, atento a las variables que puedan modificar la evolución del fuego en las próximas horas. Los equipos mantienen la guardia alta, a la espera de que las condiciones climáticas brinden un respiro y permitan avanzar en la contención total de los incendios en la región.