Una persona murió en un choque entre una moto y un camión en Villa Soldati

El accidente ocurrió alrededor de las 23 del lunes, en una intersección de Villa Soldati (Video: SAME)

Minutos antes de la medianoche del martes, una persona falleció y otra resultó gravemente herida tras sufrir un accidente sobre la avenida 27 de Febrero, a la altura de Pergamino, cerca del Parque Olímpico de la Juventud.

La moto en la que circulaban los dos hombres adultos, en dirección a Pompeya, colisionó contra un camión y, debido al impacto, uno de los ocupantes quedó tirado debajo del vehículo de mayor porte.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, los profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron al barrio porteño de Villa Soldati cerca de las 23 del lunes. Así, confirmaron la muerte de una de las víctimas, mientras que su acompañante fue trasladado con politraumatismos al hospital Grierson.

El siniestro se registró cerca de la medianoche del martes (Foto: SAME)

Si bien las causas del siniestro se desconocen, se supo que en la escena trabajó personal policial, además de los servicios de emergencia. El tránsito se vio interrumpido en su totalidad para permitir las tareas de peritaje a cargo de la Policía Científica y el equipo de pericias viales.

La medida se adoptó para preservar el escenario del hecho y facilitar la obtención de pruebas que permitan establecer la mecánica del choque.

Intervinieron en el operativo efectivos policiales de la Comuna 8 y las autoridades informaron que los trabajos continuarán hasta que concluya la labor de los peritos y se retire el cuerpo de la víctima fatal.

El hecho se sumó al registro de 54 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el personal de la salud debió asistir a un total de 105 personas.

Choque en Constitución

Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 45 y una combi dedicada al transporte de mercadería dejó ocho personas heridas en el barrio porteño de Constitución. El incidente ocurrió en la intersección de 15 de noviembre de 1889 y Salta, próximo a la estación cabecera del barrio. El hecho se produjo durante la mañana del domingo y activó un amplio operativo de emergencia que incluyó el despliegue de diez móviles del SAME, la participación de bomberos y la intervención de la Policía de la Ciudad para garantizar la atención de los afectados y el orden en la zona.

Tras la colisión, varias personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos, lo que requirió la intervención coordinada de los equipos de rescate y del personal médico. Entre los heridos se contaron cuatro mujeres adultas, una menor de edad y un hombre mayor, quienes recibieron atención inicial en el lugar del siniestro.

Cinco de ellos, luego de ser asistidos por los profesionales de la salud, pudieron retirarse por sus propios medios, mientras que otros cuatro hombres que presentaron lesiones debieron ser trasladados a los hospitales Penna y Ramos Mejía para una evaluación y tratamiento más exhaustivos.

Choque entre un colectivo y una combi dejó ocho heridos

El operativo sanitario en la zona fue encabezado por el SAME, que movilizó recursos para garantizar una respuesta inmediata. La Policía de la Ciudad y una dotación de bomberos colaboraron en las tareas de evacuación, asegurando la escena y asistiendo en el control del tránsito. El personal de tránsito trabajó para ordenar la circulación, ya que los vehículos involucrados permanecían en la vía pública, lo que ocasionó demoras y desvíos tanto en el transporte público como particular. El corte de calles se mantuvo mientras se completaban las pericias y las labores de limpieza y remoción de los rodados, situación que generó complicaciones en la circulación habitual del barrio durante varias horas.

Las autoridades informaron que la intervención de los servicios de emergencia permitió asistir rápidamente a todos los lesionados y evitar mayores consecuencias. El caso quedó a disposición de la justicia para determinar qué ocasionó el accidente y además determinar las eventuales responsabilidades. La circulación en el área se mantuvo restringida hasta la finalización de los trabajos de los equipos de emergencia y la liberación total de la calzada.