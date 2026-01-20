Sociedad

Una persona murió en un choque entre una moto y un camión en Villa Soldati

Un segundo ocupante del rodado de menor porte sufrió politraumatismos y debió ser trasladado por el SAME. El cuerpo de la víctima quedó atrapado debajo del camión

Guardar
El accidente ocurrió alrededor de las 23 del lunes, en una intersección de Villa Soldati (Video: SAME)

Minutos antes de la medianoche del martes, una persona falleció y otra resultó gravemente herida tras sufrir un accidente sobre la avenida 27 de Febrero, a la altura de Pergamino, cerca del Parque Olímpico de la Juventud.

La moto en la que circulaban los dos hombres adultos, en dirección a Pompeya, colisionó contra un camión y, debido al impacto, uno de los ocupantes quedó tirado debajo del vehículo de mayor porte.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, los profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistieron al barrio porteño de Villa Soldati cerca de las 23 del lunes. Así, confirmaron la muerte de una de las víctimas, mientras que su acompañante fue trasladado con politraumatismos al hospital Grierson.

El siniestro se registró cerca
El siniestro se registró cerca de la medianoche del martes (Foto: SAME)

Si bien las causas del siniestro se desconocen, se supo que en la escena trabajó personal policial, además de los servicios de emergencia. El tránsito se vio interrumpido en su totalidad para permitir las tareas de peritaje a cargo de la Policía Científica y el equipo de pericias viales.

La medida se adoptó para preservar el escenario del hecho y facilitar la obtención de pruebas que permitan establecer la mecánica del choque.

Intervinieron en el operativo efectivos policiales de la Comuna 8 y las autoridades informaron que los trabajos continuarán hasta que concluya la labor de los peritos y se retire el cuerpo de la víctima fatal.

El hecho se sumó al registro de 54 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, en donde el personal de la salud debió asistir a un total de 105 personas.

Choque en Constitución

Un siniestro vial entre un colectivo de la línea 45 y una combi dedicada al transporte de mercadería dejó ocho personas heridas en el barrio porteño de Constitución. El incidente ocurrió en la intersección de 15 de noviembre de 1889 y Salta, próximo a la estación cabecera del barrio. El hecho se produjo durante la mañana del domingo y activó un amplio operativo de emergencia que incluyó el despliegue de diez móviles del SAME, la participación de bomberos y la intervención de la Policía de la Ciudad para garantizar la atención de los afectados y el orden en la zona.

Tras la colisión, varias personas quedaron atrapadas dentro de los vehículos, lo que requirió la intervención coordinada de los equipos de rescate y del personal médico. Entre los heridos se contaron cuatro mujeres adultas, una menor de edad y un hombre mayor, quienes recibieron atención inicial en el lugar del siniestro.

Cinco de ellos, luego de ser asistidos por los profesionales de la salud, pudieron retirarse por sus propios medios, mientras que otros cuatro hombres que presentaron lesiones debieron ser trasladados a los hospitales Penna y Ramos Mejía para una evaluación y tratamiento más exhaustivos.

Choque entre un colectivo y
Choque entre un colectivo y una combi dejó ocho heridos

El operativo sanitario en la zona fue encabezado por el SAME, que movilizó recursos para garantizar una respuesta inmediata. La Policía de la Ciudad y una dotación de bomberos colaboraron en las tareas de evacuación, asegurando la escena y asistiendo en el control del tránsito. El personal de tránsito trabajó para ordenar la circulación, ya que los vehículos involucrados permanecían en la vía pública, lo que ocasionó demoras y desvíos tanto en el transporte público como particular. El corte de calles se mantuvo mientras se completaban las pericias y las labores de limpieza y remoción de los rodados, situación que generó complicaciones en la circulación habitual del barrio durante varias horas.

Las autoridades informaron que la intervención de los servicios de emergencia permitió asistir rápidamente a todos los lesionados y evitar mayores consecuencias. El caso quedó a disposición de la justicia para determinar qué ocasionó el accidente y además determinar las eventuales responsabilidades. La circulación en el área se mantuvo restringida hasta la finalización de los trabajos de los equipos de emergencia y la liberación total de la calzada.

Temas Relacionados

choque fatalVilla SoldatePompeyaaccidenteúltimas noticias

Últimas Noticias

A 100 años del nacimiento de Juan Carlos Mareco: los inicios del artista multifacético y cómo surgió el apodo de “Pinocho”

El recordado actor, compositor, cantante y conductor de televisión había nacido el 20 de enero de 1926 en Carmelo, Uruguay

A 100 años del nacimiento

Pasó siete años postrada en su cama y murió a la espera de que el Estado aprobara su eutanasia

María del Carmen Ludueña tenía 63 años y una enfermedad autoinmune degenerativa. Vivía en Moreno y en 2024 inició su pedido de asistencia médica para morir, pero no obtuvo respuestas a tiempo

Pasó siete años postrada en

Una sala de tortura en el sótano, la fuga desesperada de un niño y dos gurús de la crianza condenadas por abuso infantil

Jodi Hildebrandt y Ruby Franke, una terapeuta y una madre youtuber, se aliaron para dar consejos sobre cómo criar hijos. Lo que empezó como un asesoramiento online derivó en un caso de maltrato que conmocionó por su crudeza

Una sala de tortura en

El video que reveló la reunión de los narcos peruanos el día previo al triple crimen de Florencio Varela

La investigación de la DDI de La Matanza rastreó el Chevrolet Cruze en el que se movió Bernabé Mallón, alias “El Tío”, acusado de citar a las víctimas en la casa donde las mataron

El video que reveló la

Así quedó el UTV en el que viajaba Bastián tras chocar con una camioneta en Pinamar: las fotos minutos después del accidente

El nene de 8 años sufrió múltiples lesiones, permanece internado en Mar del Plata y fue operado por quinta vez. Cómo sigue la causa judicial que investiga el hecho

Así quedó el UTV en
DEPORTES
Un regalo de 400 mil

Un regalo de 400 mil dólares y “noviazgo fingido”: la insólita estrategia de una estrella de la NBA para recuperar un anillo tras separarse

“Me cortaron las piernas”: el desconocido origen de la frase más desgarradora e icónica de Diego Maradona

“La jugada más irreal que he visto en toda mi vida”: el increíble touchdown en la NFL que recorre el mundo

Paul Scholes recogió el guante y le contestó con dureza a Lisandro Martínez: la otra gloria del United que también criticó al argentino

Un equipo de la Fórmula 1 compartió un video de Soledad Pastorutti y causó furor en las redes sociales

TELESHOW
Graciela Alfano, a pura sensualidad

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

El enojo de Wanda Nara: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano”

MasterChef Celebrity definió su repechaje: las dos figuras que se incorporan junto a Rusherking

Lowrdez de Bandana, a corazón abierto tras ser víctima de violencia de género: “Me enfermé”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia afirmó que busca reponer

Bolivia afirmó que busca reponer embajadores con Estados Unidos tras restablecer las relaciones diplomáticas

Irak afirmó que sus tropas están “preparadas” para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria

La tragedia reinventada: ‘Hamnet’ y el poder transformador del dolor en la creación artística

Los mejores documentales de 2026: Elon Musk, Salman Rushdie y la colisión creativa entre James Cameron y Billie Eilish

Isabel Zapata y un idioma “nuevo y antiguo a la vez”: dos poemas de su libro “Montaigne, etc.”