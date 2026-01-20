Corrientes: detuvieron a un conductor en la Ruta Nacional 14 que dio un récord de alcoholemia en la provincia

El hecho ocurrió en el km 499 de la RN 14, en cercanías de Paso de los Libres, donde un conductor arrojó un resultado de 3,05 g/l de alcohol en sangre

Un control de tránsito sobre la Ruta Nacional 14 en Corrientes generó sorpresa y preocupación entre las autoridades viales. Todo ocurrió durante un operativo conjunto en las inmediaciones de Paso de los Libres, cuando se detectó uno de los valores más altos de alcoholemia positiva en lo que va de 2026.

La intervención tuvo lugar en el kilómetro 499 de la Ruta Nacional 14, donde personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia de Corrientes realizaba controles coordinados. Allí, un conductor fue sometido al test de alcoholemia y el resultado arrojó 3,05 gramos por litro de alcohol en sangre.

Este dato fue confirmado por la Subsecretaría de Seguridad Vial de Corrientes, que remarcó que se trata del nivel más alto registrado en el país durante el año, según lo informado por el subsecretario Juan Manuel Saloj.

La noticia se difundió a través de las redes sociales de la SSV, con un mensaje que apuntó directo a la conciencia vial: “Conducir alcoholizado no es un error: es una decisión que pone vidas en riesgo”, advirtieron desde el organismo. Según declaraciones de Saloj en diálogo con radio Dos, el funcionario planteó que “es una cuestión cultural que hay que trabajar con la sociedad”.

Durante la temporada de verano, los controles en las rutas de Corrientes se refuerzan con dispositivos fijos y móviles, sumando la fiscalización de documentación, el estado general de los vehículos, la velocidad y la intervención de las áreas correspondientes ante conductas sospechosas.

La SSV destacó que la instalación de estos puestos y la continuidad de los operativos buscan “prevenir tragedias y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública”, en un contexto donde la seguridad vial se vuelve prioridad.

La Agencia de Seguridad Vial registró casi mil alcoholemias positivas en la primera quincena de enero

En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 conductores con alcoholemia positiva durante la primera quincena de enero en las rutas del país y una de ellas incluso superó los límites máximos del dispositivo. El dato surge de los controles diarios que se desplegaron durante la temporada de verano en 39 puntos estratégicos de alta circulación, abarcando tanto rutas nacionales como autopistas y accesos a los destinos turísticos más concurridos.

La magnitud de los operativos quedó reflejada en las cifras: 231.962 vehículos fueron controlados a lo largo de 2.913 intervenciones, según informó la propia entidad en un reporte oficial.

A raíz de estos procedimientos, se labraron 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente, siendo el consumo de alcohol al volante la transgresión más frecuente. La agencia detalló que estos controles se realizaron en coordinación con provincias y municipios, cubriendo corredores clave y manteniendo presencia a lo largo de toda la temporada estival.

Entre los cinco valores más altos de alcoholemia detectados, la agencia mencionó casos como:

Más de 3 gramos por litro (superó la mayor medición posible) en Güemes, Salta. 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos. 2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, Misiones. 2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú. 2,48 g/l en rutas de Corrientes.

De acuerdo con el informe de la ANSV, el caso más notorio involucró a un motociclista en Salta con un registro superior a la medición máxima de los equipos utilizados por los agentes.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteró que los controles continuarán en todo el país a lo largo de la temporada, con el objetivo de reducir los riesgos en las rutas y garantizar la seguridad de todos los usuarios. Según la información oficial, la fiscalización abarca tanto la documentación como el estado de los vehículos y las condiciones de los conductores.