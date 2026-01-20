Sociedad

Corrientes: detuvieron a un conductor en la Ruta Nacional 14 que dio un récord de alcoholemia en la provincia

La Subsecretaría de Seguridad Vial confirmó que el operativo conjunto con la ANSV y la policía provincial permitió identificar a un automovilista con 3,05 gramos por litro de alcohol en sangre

Guardar
El hecho ocurrió en el km 499 de la RN 14, en cercanías de Paso de los Libres, donde un conductor arrojó un resultado de 3,05 g/l de alcohol en sangre

Un control de tránsito sobre la Ruta Nacional 14 en Corrientes generó sorpresa y preocupación entre las autoridades viales. Todo ocurrió durante un operativo conjunto en las inmediaciones de Paso de los Libres, cuando se detectó uno de los valores más altos de alcoholemia positiva en lo que va de 2026.

La intervención tuvo lugar en el kilómetro 499 de la Ruta Nacional 14, donde personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia de Corrientes realizaba controles coordinados. Allí, un conductor fue sometido al test de alcoholemia y el resultado arrojó 3,05 gramos por litro de alcohol en sangre.

Este dato fue confirmado por la Subsecretaría de Seguridad Vial de Corrientes, que remarcó que se trata del nivel más alto registrado en el país durante el año, según lo informado por el subsecretario Juan Manuel Saloj.

La noticia se difundió a través de las redes sociales de la SSV, con un mensaje que apuntó directo a la conciencia vial: “Conducir alcoholizado no es un error: es una decisión que pone vidas en riesgo”, advirtieron desde el organismo. Según declaraciones de Saloj en diálogo con radio Dos, el funcionario planteó que “es una cuestión cultural que hay que trabajar con la sociedad”.

Durante la temporada de verano, los controles en las rutas de Corrientes se refuerzan con dispositivos fijos y móviles, sumando la fiscalización de documentación, el estado general de los vehículos, la velocidad y la intervención de las áreas correspondientes ante conductas sospechosas.

La SSV destacó que la instalación de estos puestos y la continuidad de los operativos buscan “prevenir tragedias y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública”, en un contexto donde la seguridad vial se vuelve prioridad.

La Agencia de Seguridad Vial registró casi mil alcoholemias positivas en la primera quincena de enero

En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 conductores con alcoholemia positiva durante la primera quincena de enero en las rutas del país y una de ellas incluso superó los límites máximos del dispositivo. El dato surge de los controles diarios que se desplegaron durante la temporada de verano en 39 puntos estratégicos de alta circulación, abarcando tanto rutas nacionales como autopistas y accesos a los destinos turísticos más concurridos.

La magnitud de los operativos quedó reflejada en las cifras: 231.962 vehículos fueron controlados a lo largo de 2.913 intervenciones, según informó la propia entidad en un reporte oficial.

A raíz de estos procedimientos, se labraron 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente, siendo el consumo de alcohol al volante la transgresión más frecuente. La agencia detalló que estos controles se realizaron en coordinación con provincias y municipios, cubriendo corredores clave y manteniendo presencia a lo largo de toda la temporada estival.

Entre los cinco valores más altos de alcoholemia detectados, la agencia mencionó casos como:

  1. Más de 3 gramos por litro (superó la mayor medición posible) en Güemes, Salta.
  2. 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.
  3. 2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, Misiones.
  4. 2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú.
  5. 2,48 g/l en rutas de Corrientes.

De acuerdo con el informe de la ANSV, el caso más notorio involucró a un motociclista en Salta con un registro superior a la medición máxima de los equipos utilizados por los agentes.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteró que los controles continuarán en todo el país a lo largo de la temporada, con el objetivo de reducir los riesgos en las rutas y garantizar la seguridad de todos los usuarios. Según la información oficial, la fiscalización abarca tanto la documentación como el estado de los vehículos y las condiciones de los conductores.

Temas Relacionados

CorrientesPaso de los LibresAlcoholemiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Estás loco”: un hombre intentó matar con una pistola de aire comprimido a un gallo para que deje de cacarear

El hecho ocurrió en el barrio de Ciudadela, en la ciudad de Santa Fe. El agresor lanzó 4 tiros contra el animal con un arma que había comprado por internet. La historia de “Coco”, el animal que no tiene dueño y es del barrio

“Estás loco”: un hombre intentó

Cómo sigue la situación de los vecinos de Comodoro Rivadavia afectados por el deslizamiento del Cerro Hermitte

La búsqueda de alquileres se intensificó en los barrios Sismográfica, El Marquesado y Médanos, tras la inhabilitación de numerosas viviendas. El Gobierno provincial destinó fondos millonarios y anunció la construcción de casas mediante el sistema Steel Framing para asistir a los damnificados

Cómo sigue la situación de

Susto en Chacarita por la caída de un balancín de una construcción sobre una casa: “No me mató de casualidad”

El desplome generó daños materiales en la vivienda. Los vecinos se quejaron de que no es la primera situación de molestia y peligro que se genera por la obra

Susto en Chacarita por la

In fraganti: detuvieron a tres “hombres araña” que treparon una casa de Villa Pueyrredón para entrar a robar

Fueron capturados durante la madrugada del domingo pasado. El más joven, de 22 años, tenía varios antecedentes

In fraganti: detuvieron a tres

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en una ruta camino a Pinamar y generó demoras en el tránsito

El piloto notó un desperfecto mecánico en uno de los motores y decidió llevar a cabo la maniobra a la altura del kilómetro 36 de la Ruta Provincial 56. No se reportaron heridos

Una avioneta realizó un aterrizaje
DEPORTES
Faustino Oro logró otra contundente

Faustino Oro logró otra contundente victoria en el Challengers de Países Bajos y es uno de los escoltas

El Inter de Lautaro Martínez recibe al Arsenal por la séptima fecha de la Champions League: la agenda completa

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

TELESHOW
Así entrena Juana Viale en

Así entrena Juana Viale en Mar del Plata: ejercicio y paisajes en la rambla

El verano apacible de Florencia Bas: de compras en el súper a la espera de su primer nieto con Ricardo Darín

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron luego de dos años casados

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

INFOBAE AMÉRICA

Tensión por Groenlandia: el primer

Tensión por Groenlandia: el primer ministro de Canadá advirtió que Rusia es “una clara amenaza para el Ártico”

Presidentes de Brasil, Ecuador y Guatemala asistirán al Foro de la CAF en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 convoca a líderes mundiales en Panamá

La poeta Rachel Eliza Griffiths desvela la intimidad de su vida con Salman Rushdie

El misterio de la polilla “caniche” que asombra a los científicos por su llamativa apariencia