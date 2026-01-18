Tiempo ventoso y cielo nublado: el pronóstico para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó que para hoy se esperan fuertes vientos y nubosidad (Archivo)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este domingo con un cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 18°C, según el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El informe describió condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos predominantes del sudeste.

Durante la jornada, el termómetro oscilará entre una mínima de 18°C y una máxima de 27°C. Los datos del SMN destacan que la humedad relativa se mantiene en 79%. Además, la visibilidad se sitúa en 10 kilómetros, lo que garantiza buenas condiciones para el tránsito y las actividades al aire libre.

Para esta mañana, se esperan ráfagas de viento del sudeste que podrían alcanzar velocidades entre 51 y 59 km/h, generando un ambiente ventoso en la ciudad y sus alrededores, con un cielo mayormente nublado. Hacia la tarde y la noche, el pronóstico prevé que el cielo continúe parcialmente nublado, con vientos algo más moderados, de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que pueden oscilar entre 42 y 50 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que no se anticipan lluvias en ninguna franja horaria del día.

Las condiciones de estabilidad se mantendrán durante la semana: el lunes se prevé una jornada con temperaturas más frescas, con valores entre 16°C y 24°C, con muy pocas nubes durante el día y despejado hacia la noche.

Sin embargo, a partir del martes, la tendencia indica un paulatino ascenso térmico, donde la mínima estipulada es de 23°C y la máxima de 27°C, con un firmamento algo nublado. A su vez, se reporta que el miércoles y jueves se registrarán máximas de hasta 30°C y 31°C, respectivamente, y con nubosidad variable. El jueves contará con una muy baja probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% en la tarde. La suba del mercurio seguirá el viernes, donde la máxima será de 32°C, con el cielo mayormente nublado.

La estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias permiten planificar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes, aunque se recomienda precaución respecto a la intensidad del viento durante la mañana. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional sugiere que las temperaturas elevadas y la suba de la nubosidad persistirán hacia el final de la semana, consolidando una tendencia propia de la temporada estival en la región metropolitana.

Las alertas para el resto del país

El SMN señaló un gran frente tormentoso para el norte del país

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el norte del país se encuentra bajo alertas por tormentas, donde un total de 12 provincias están directamente implicadas.

El centro de Salta, Tucumán, sur de Catamarca, norte y oeste de Santiago del Estero, sur de Chaco y norte de Corrientes están bajo alerta naranja, que refieren a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En tanto, el sur de Misiones, la mayoría de Corrientes, norte de Santa Fe, sureste de Santiago del Estero, norte de Córdoba, noreste de La Rioja, gran parte de Catamarca, Salta y Chaco, Formosa y Jujuy están bajo alerta amarilla. Estos se basan en “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En este punto, el instituto indicó:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.