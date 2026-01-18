Sociedad

A 40 años de la muerte de Edmundo Rivero, la voz que llevó el tango al mito, el lunfardo al arte y a Borges a la milonga

Dueño de una voz cavernosa y única, transformó el tango en un rito. Cantor minucioso, guitarrista extraordinario y símbolo porteño, dejó un legado que persiste. “Vos no cantás, hermano… vos sangrás", describió Aníbal Troilo al cantor que murió el 18 de enero de 1986

Guardar
Edmundo Rivero, símbolo del tango
Edmundo Rivero, símbolo del tango porteño

Hubo voces que definieron la identidad del tango en Buenos Aires, y la de Edmundo Rivero siempre ocupó un lugar singular. Con un registro grave y poco común, Rivero se convirtió en referente del género desde sus primeras presentaciones en la década de 1930. Su manera de cantar, pausada y precisa, transformaba cada interpretación en un acto de intensidad emocional, acercando la poesía del tango a públicos de todos los barrios y generaciones.

Nacido en 1911, Rivero desarrolló su carrera como cantor y guitarrista, y brilló como figura central en la orquesta de Aníbal Troilo durante los años cuarenta. Su estilo austero, su voz profunda y su presencia escénica imponente lo consolidaron como un símbolo porteño. En 1969 fundó El Viejo Almacén, un espacio que se volvió refugio y santuario para el tango en Buenos Aires.

Redefinió la interpretación del tango con una poética de barrio, de nostalgia y de ciudad que sigue latiendo en cada nota, en cada frase, en cada palabra cantada. Su voz de bajo, profunda y varonil, rompió con los moldes de su época para otorgarle al género una crudeza emocional sin precedentes, convirtiéndose en el máximo guardián del lunfardo. Murió el 18 de enero de 1986 a causa de una insuficiencia cardíaca, dejando un vacío que solo puede llenarse volviendo a escuchar su emblemática versión de Sur.

Edmundo Rivero interpreta el tango "Sur" de Aníbal Troilo y Homero Manzi para el documental "Argentinísima II", de Fernando Ayala y Héctor Olivera en 1973

La infancia en Valentín Alsina y una voz sin igual

Leonel Edmundo Rivero nació el 8 de junio de 1911 en Valentín Alsina, un barrio donde el pulso fabril se mezclaba con el latido del suburbio, y que más tarde marcaría su sensibilidad artística. Solía contar que su bisabuelo materno, Lionel, de origen inglés, había sido lanceado por los indios pampas a mediados del siglo XIX. De él heredó el pelo rubio y el primer nombre, completando así la identidad que lo acompañaría toda su vida.

Cuando llegó al mundo, supieron que tenía acromegalia (enfermedad rara endocrina crónica, causada por una secreción excesiva de la hormona del crecimiento), una condición que, en la adultez, definió sus facciones marcadas, su estatura y, en parte, la profundidad de su voz. Siendo aún muy pequeño, la familia se trasladó al pueblo de Moquehuá, en la provincia de Buenos Aires, cuando su padre, empleado ferroviario, fue designado jefe de la estación local. Allí, Edmundo enfermó gravemente y, ante la falta de diagnóstico, su padre renunció y regresaron a la capital, donde finalmente pudo recuperarse.

En Buenos Aires, los Rivero se instalaron en una casona de Saavedra, en la esquina de Av. del Tejar y Manuela Pedraza, junto a los abuelos. Más tarde vivieron en distintas casas del barrio, en calles como Tronador, Cramer, García del Río y Juana Azurduy. Entre esos patios y habitaciones, Rivero descubrió la música: los valses, las zambas y los tangos que sus padres interpretaban llenaban la casa. Su tío Alberto le enseñó las primeras notas en la guitarra, y en la primaria del Colegio Molinari debutó recitando versos del Martín Fierro durante un acto patrio, dando sus primeros pasos como artista.

Además de un gran cantor,
Además de un gran cantor, Edmundo Rivero se caracterizó por su manera de tocar la guitarra (Wikipedia)

Durante la adolescencia, su curiosidad por el lunfardo creció. Aprendió las primeras palabras de su tío y luego se adentró en los aguantaderos de Saavedra, donde escuchó el lunfardo más crudo y encriptado, el que circulaba entre malandras y vecinos del barrio. Esa conexión con la calle y sus lenguajes clandestinos enriquecería su estilo, haciendo de su voz un instrumento que hablaba al corazón de la ciudad. También estudió música clásica, técnica vocal y composición.

A los 18 años, Rivero ya era un guitarrista conocido en el barrio y tocaba en bodegones y bares como El Cajón, cerca del puente Saavedra, un refugio de payadores, carreros y personajes del arrabal. Tras esa escuela callejera, inició estudios formales de canto y guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música, mientras acompañaba a cantores locales y, más tarde, a figuras como Nelly Omar.

En 1932, cumplió con el servicio militar en el Regimiento de Granaderos a Caballo “Gral. San Martín”. Esa experiencia, contó, le dejó el uniforme, la disciplina y la camaradería, que marcaron su carácter, aunque su corazón siempre latió al compás del tango y del arrabal.

Durante tres años fue parte
Durante tres años fue parte de la orquesta de Aníbal Troilo

La consagración: Troilo, las noches porteñas y el nacimiento del mito

El gran salto de Rivero llegó en los años cuarenta, cuando Aníbal Troilo lo convocó a su orquesta. Pichuco buscaba una voz capaz de enfrentar la densidad poética del tango de su tiempo, y Rivero era eso: espesor, gravedad, dramatismo. “Vos no cantás, hermano… vos sangrás", le dijo Troilo y no hizo falta más... Con él, cada tango se transformaba en un diálogo entre cantante y orquesta; cada pausa, cada silencio y cada respiración eran parte de una arquitectura emocional que hacía del tango algo solemne, intenso y profundamente porteño.

Pero antes de esa consagración, Rivero aprendió a conquistar al público a fuerza de perseverancia. Apoyado por su tío músico, recorrió bares, boliches y cafés con su guitarra —su infaltable “viola”—, musicalizando películas mudas en cines del barrio y acompañando a cantores de géneros diversos, desde Nelly Omar hasta Agustín Magaldi. A veces la audiencia reaccionaba con indiferencia o incluso con enojo. Rivero recordó en una entrevista cómo, al cantar por primera vez en la película Resaca, los espectadores golpeaban el piso y protestaban porque no estaban acostumbrados a escuchar voces. Lo repitió el día siguiente y fue despedido... Pero él no se rindió: cada tropiezo fue un aprendizaje, cada fracaso un peldaño hacia su estilo único.

En esos primeros años también formó dúo con su hermana Eva, haciendo conciertos para Radio Cultura y participando en emisiones de radio Brusa y radio Buenos Aires. Tocaban música española, clásica o lo que el día exigiera, a veces sin más remuneración que un trueque. Su primer sueldo artístico fue, según contaba con humor, un pescado a elección del artista.

Entonces, llegaron los años 40 y Troilo; y la historia cambió de golpe. Su primer baile en el Tigre fue un impacto para él, cuando el bandoneonista le indicó “Ahora usted, Rivero…”, los aplausos parecían extraños, exageradamente largos, casi burlones. Y cuando Edmundo empezó a cantar, la pista se silenció y el público se acercó al palco... lejos de calmarse, comenzaron a gritarle y tirarle cosas. ¿Qué les ofendía? La voz grave de Rivero, a la que no estaban acostumbrados...

Su estilo austero y su
Su estilo austero y su presencia imponente lo convirtieron en un símbolo del tango porteño

Troilo, ya inseguro porque supo que la audiencia se estaba mofando, le recomendó a Rivero que bajase del palco, pero “El Feo” (apodo que tomaba con gracia) seguro de sí mismo, bromeó: “Ah, pero a mí en los bailes siempre me aplauden así”. Aquella confianza marcó el inicio de una alianza artística indestructible.

Pese a eso, no todos los músicos de la orquesta recibieron bien su presencia: algunos intentaban sabotearlo, quitarle el micrófono o hablar mal a sus espaldas. Pero Troilo lo protegió, admirando en Rivero una voz que trascendía mezquindades y rivalidades. Su estilo austero y su porte imponente lo convirtieron en un símbolo del tango porteño y en una figura indispensable de la noche de Buenos Aires. Fue parte de esa orquesta hasta 1950, cuando inició su carrera solista.

A fines de los años cuarenta, Rivero ya era reconocido como una de las voces mayores del tango. Participó en películas como El cielo en las manos (1949) y Al compás de tu mentira (1951), y en 1952 registró uno de sus sencillos más recordados, “Cuando me entres a fallar”. Más tarde, en 1969, fundó El Viejo Almacén, espacio que se transformaría en un santuario para el tango, consolidando su rol de guardián del género y de la poética porteña que tanto lo definía.

Edmundo Rivero colaboró en un
Edmundo Rivero colaboró en un proyecto histórico que lo unió a otras dos grandes figuras: Jorge Luis Borges (letras), Astor Piazzolla (música) y él mismo (voz)

Encuentros que marcaron su arte

El encuentro entre Rivero y Jorge Luis Borges representó la fusión definitiva entre la erudición de la biblioteca y el barro del arrabal. Ese vínculo alcanzó su punto máximo en 1965 con la grabación del álbum El Tango, donde Rivero se convirtió en el vértice de un triángulo creativo sin precedentes junto a la música de vanguardia de Astor Piazzolla. Bajo la dirección de Piazzolla, su voz de bajo dio vida a las milongas borgeanas, transformando en seres de carne y sombra a los cuchilleros y guapos que poblaban la literatura del escritor. Aunque Borges prefería la sencillez de la milonga silbada, este disco rompió esa distancia: la literatura de élite y la modernidad sonora se encontraron, sellando una complicidad intelectual que acompañaría a ambos hasta 1986, año en que Rivero y Borges partieron, dejando huérfana a la cultura argentina.

Sin embargo, la historia artística de Rivero no se explica sin Horacio Salgán, su verdadero “padre musical”. En una época donde las orquestas buscaban voces agudas y brillantes, Salgán tuvo la visión de rescatar a ese joven de registro cavernoso que otros directores consideraban “antidichoso”. Bajo su ala, Rivero comprendió que su voz profunda no era un defecto, sino una virtud y su sello inconfundible. Fue gracias a esta confianza que más tarde floreció junto a Troilo, dejando grabadas piezas como el himno Sur, que consolidaron su lugar en la historia del tango.

Más allá de sus alianzas con los grandes maestros, Rivero cultivó un compromiso íntimo con el lunfardo, al que defendió como un idioma con gramática propia. Como un arqueólogo de las palabras, rescató términos populares destinados al olvido, integrándolos en sus letras y grabaciones con una precisión y respeto que lo convirtieron en referente de la Academia Porteña del Lunfardo. Por eso, no fue solo un intérprete sino que se erigió como guardián de la memoria lingüística de Buenos Aires, asegurando que el pulso de la ciudad siguiera latiendo en cada frase cantada, en cada tango que su voz hizo eterna.

En El Viejo Almacén junto
En El Viejo Almacén junto a Raúl Lavié

El tango como casa: los últimos años y el legado eterno

Por el escenario de El Viejo Almacén pasaron leyendas, músicos jóvenes, poetas, bohemios, turistas y porteños que buscaban un lugar donde el tango todavía respirara auténtico. Rivero lo sabía: el tango necesitaba una casa y él se la dio. En el mientras tanto, su carrera solista continuaba y grabó discos memorables, interpretó tangos clásicos y contemporáneos, y llevó su voz a escenarios de América y Europa.

Su prestigio no siempre le jugó a favor: en 1977 fue convocado para viajar a Venezuela como parte de la comitiva que acompañó al dictador Jorge Rafael Videla en visita diplomática, con la excusa de que su presencia servía para validar la “identidad nacional” en el exterior. Aunque nunca se expresó sobre ese viaje, los estudiosos de su vida destacan que mientras participaba en estas comitivas oficiales, Rivero popularizó el tango Bronca (con letra de Mario Battistella), cuya letra es una crítica feroz a las injusticias sociales, la corrupción y los abusos de poder. Muchos seguidores interpretaron su decisión de cantar este tema como una forma de resistencia o de expresar el descontento popular “entre líneas”.

Rivero causando gracia al entonces
Rivero causando gracia al entonces presidente Raúl Alfonsín (Wikipedia)

Años más tarde, en diciembre de 1984, asistió a un homenaje a Carlos Gardel en la Quinta Presidencial de Olivos. Allí, el presidente Raúl Alfonsín, admirador de su arte, celebró efusivamente su actuación. En 1985, Rivero recibió el Premio Konex de Platino como Mejor Cantante Masculino de Tango, un reconocimiento merecido a toda una vida dedicada al género.

El 24 de diciembre de 1985 sufrió una miocardiopatía que lo dejó internado durante tres semanas en el Sanatorio Güemes. Falleció el 18 de enero de 1986 a las 10:35 horas, dejando un vacío imposible de llenar.

Con más de 700 canciones registradas y al menos 23 álbumes de estudio, entre ellos antologías de lunfardo y colaboraciones históricas con Borges y Piazzolla, su voz de bajo se desplegó en toda su magnitud. Aunque su paso por la orquesta de Troilo fue breve, dejó 22 piezas maestras, incluyendo himnos como Sur. Durante su etapa solista convirtió cada grabación en un documento vivo de la identidad porteña, en un canto que sigue resonando, inmutable, eterno.

Temas Relacionados

Edmundo RiverotangoAníbal TroiloJorge Luis Borges

Últimas Noticias

Eutanasia, nueva longevidad y desigualdad: quién decide el final de la vida cuando el dolor y la dependencia se extienden por años

El debate volvió a escena con una película romántica, pero abre preguntas incómodas sobre autonomía, egoísmo, cuidados paliativos y el riesgo de elegir morir en sociedades que no garantizan el derecho a no sufrir

Eutanasia, nueva longevidad y desigualdad:

“Abecedario del sueño”: un libro que navega por los secretos, las preguntas y curiosidades científicas que despierta irse a dormir

¿Por qué soñamos? ¿Qué son las pesadillas? ¿Cómo dormían los dinosaurios? ¿Podemos soñar despiertos? En su último libro, dedicado a toda la familia, el investigador experto en Cronobiología, Diego Golombek, desgrana el universo que se abre cuando cerramos los ojos

“Abecedario del sueño”: un libro

Un terremoto, una colecta y el primer encuentro entre Perón y Eva Duarte, previo al festival benéfico del Luna Park

A raíz de la catástrofe en la provincia de San Juan de enero de 1944, la Secretaría de Trabajo y Previsión organizó un encuentro en el Hemiciclo con funcionarios, artistas y gremialistas con la idea de organizar un evento para recaudar fondos. En ese contexto, Juan Domingo Perón y la actriz Eva Duarte se vieron por primera vez y, por iniciativa de ella, entablaron una conversación que conmovió al coronel

Un terremoto, una colecta y

La trampa de los falsos avisos en la Villa 31: los chats tras la muerte de un ladrón menor de edad

Un ex diariero reclutador de delincuentes y sus dos cómplices fueron procesados por una serie de violentos robos donde captaban víctimas por Facebook Marketplace. La prueba que complicó al acusado de matar a un miembro de la banda

La trampa de los falsos

Multas millonarias, secuestro de vehículos y pago de gastos médicos: anunciaron nuevas medidas para La Frontera de Pinamar

El intendente local, Juan Ibarguren, informó que a partir de este sábado se endurecieron los controles en la zona y las sanciones a quienes protagonicen incidentes. “No vamos a dejar que una banda de inadaptados nos arruinen la temporada de verano”, dijo

Multas millonarias, secuestro de vehículos
DEPORTES
Javier Frana y los problemas

Javier Frana y los problemas para armar el equipo de Copa Davis: “No me dijeron que no a mí, se lo dijeron a la Selección Argentina”

Fue campeón del mundo con Alemania, formó un imperio empresarial que lo hizo multimillonario y hoy lo llaman el “rey de los kebabs”

Se recibió de médico mientras jugaba, fue campeón con tres equipos y le atajó un recordado penal a Maradona: mano a mano con Alejandro Lanari

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

TELESHOW
Company, el fenómeno teatral que

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y Estados Unidos incautaron

Ecuador y Estados Unidos incautaron 3 toneladas de droga en Guayaquil tras una “revisión masiva” de contenedores

Veintidós recetas para un verano donde la cocina es mucho más que cocina

El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema