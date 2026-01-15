Tras la lluvia y el alivio en los bosques, cómo sigue la lucha contra los incendios forestales en Chubut

Más de 200 brigadistas, bomberos y equipos técnicos participaron en la contención del fuego en el bosque nativo de Chubut

Bajo un despliegue inédito de recursos humanos y logísticos, el incendio forestal en el bosque nativo que afectó Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo en la provincia de Chubut está contenido tras la lluvia de este miércoles y la intervención de los profesionales que están en el lugar combatiendo las llamas. Mientras tanto, las autoridades intentan determinar quién fue el que inició el foco que ya ha dañado una extensión de más de 14 mil hectáreas.

Las tareas, desarrolladas en uno de los incendios más extensos de las últimas dos décadas en la región cordillerana, se intensificaron a partir de la llegada de precipitaciones y un descenso marcado de la temperatura, factores que colaboraron en la mitigación del fuego y permitieron el avance de las acciones de combate.

“Hoy podemos confirmar que uno de los peores incendios de bosque nativo de los últimos veinte años ya está contenido”, afirmó el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, al tiempo que ponderó “el hermanamiento de todos los chubutenses” y el apoyo de las provincias vecinas.

Las lluvias y el descenso de temperatura fueron factores clave para reducir la intensidad del incendio forestal, según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego

Durante las primeras horas de este jueves, el Parque Nacional Los Alerces destacó la labor de los 99 brigadistas que operaron en seis frentes activos. El informe diario del parque detalló que más de 200 personas participaron en el operativo, incluyendo personal técnico, logístico y de línea, bajo la coordinación de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE).

La presencia de altos niveles de humedad en laderas y valles, producto de las lluvias, resultó determinante para modificar la dinámica de dispersión del fuego, que en días previos había avanzado impulsado por el viento.

El gobernador Torres, acompañado por parte de su gabinete, recorrió las zonas afectadas y se reunió con los equipos de emergencia que permanecieron en el terreno desde el inicio del siniestro.

El operativo de control contó con apoyo de la Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino y organismos técnicos de distintas provincias argentinas

Torres remarcó que “la lluvia trajo alivio, pero el verdadero reconocimiento es para nuestros brigadistas, bomberos y voluntarios que estuvieron en el frente desde el día uno combatiendo las llamas, y poniendo el cuerpo para garantizar la seguridad de todos los vecinos de la Cordillera”, según consignó el reporte del Gobierno provincial.

El mandatario confirmó que el incendio en Puerto Patriada se encuentra contenido, tras un extenso trabajo que involucró a personal y recursos de distintas provincias. Sin embargo, continúan la tareas en Epuyén, El Hoyo y Los Alecres.

El operativo coordinado desde el Comando Operativo en Villa Futalaufquen reunió a representantes de la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), encabezados por Sergio Álvarez y Santiago Hardie respectivamente. Las acciones conjuntas con el Gobierno de Chubut permitieron un abordaje integral de la emergencia, combinando tareas de monitoreo, ataque directo y logística.

El despliegue incluyó ocho medios aéreos, entre ellos un Boeing 737 hidrante y múltiples helicópteros y aviones especializados

En el punto más crítico del operativo, un grupo de brigadistas fue helitransportado a la cabeza del incendio para realizar fajas cortafuego y maniobras con equipos de agua, mientras otra cuadrilla avanzó desde la cola hacia los flancos, abriendo líneas de defensa y asegurando el perímetro.

La magnitud del despliegue se reflejó en la utilización de ocho medios aéreos: cinco helicópteros, dos aviones hidrantes y un Boeing 737 proveniente de Santiago del Estero, considerado uno de los aviones hidrantes más grandes disponibles en la región, según la información oficial.

Los recursos aéreos operaron bajo requerimiento del personal de línea, en combinación con vehículos especializados, embarcaciones y maquinaria pesada provista por la Administración de Vialidad Provincial. Además, el operativo contó con la colaboración de la Gendarmería Nacional Argentina, el Ejército Argentino, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y organismos técnicos de las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero.

El incendio arrasó 11.970 hectáreas y es considerado uno de los más extensos en la región cordillerana en las últimas dos décadas (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

De acuerdo con el reporte del Gobierno de Chubut, el fuego presentó un comportamiento complejo en su fase inicial, influenciado por ráfagas de viento y condiciones climáticas adversas. La región, según la Secretaría de Bosques, registra la peor sequía desde 1965, lo que elevó el riesgo de propagación y dificultó las tareas de control.

La Ruta 71, arteria clave de la zona, mantiene tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León, con énfasis en el sector de Bahía Rosales, según detalló el Parque Nacional Los Alerces.

Durante la jornada de este jueves, los equipos permanecen en la zona realizando tareas de observación y patrullaje para descartar posibles reactivaciones. Según el parte del Gobierno de Chubut, hasta el momento no se han registrado nuevos focos activos en el área afectada.