Ola de calor, apagón y alerta amarilla por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires: cuándo llegará la lluvia

Las condiciones meteorológicas advierten por tormentas aisladas y vientos del sudoeste, en pleno ascenso de la humedad y el calor en la región metropolitana

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una jornada singular. Más de 800 mil usuarios sufrieron un apagón masivo en la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en medio de la ola de calor, justo cuando el termómetro marcaba picos de demanda eléctrica y el pronóstico anticipaba la llegada de lluvias y tormentas aisladas.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la ola de calor se mantendría durante la jornada, con una temperatura máxima prevista de 35°C y una mínima de 25°C. A la espera de un “posible alivio durante la tarde”, el pronóstico incluye tormentas aisladas y vientos del sudoeste que podrían alcanzar los 31 km/h (19 mph).

El reporte oficial indica que la mañana comenzó con 25° y que al mediodía el mercurio marcaba 29°C, con el cielo mayormente nublado. De acuerdo con el sitio especializado Meteored, “el calor y la humedad que estarán presentes en el AMBA no nos permiten desestimar del todo la probabilidad (baja) de algún chaparrón o tormenta ‘de verano’ aislada”.

La combinación de temperaturas elevadas y cortes energéticos generó complicaciones adicionales en la vida urbana. Pasadas las 16, llegó la tormenta en varios sectores del sur del conurbano bonaerense como Cañuelas, Ezeiza, Lomas de Zamora o Lanús.

El pronóstico oficial anticipa tormentas aisladas y vientos intensos para la tarde en el AMBA

Posteriormente, se comenzaron a registrar la llegada de lloviznas en la zona oeste de Buenos Aires y también en la Costa Atlántica, destinos como Mar del Tuyú o San Bernardo tuvieron un éxodo masivo en sus playas debido a la llegada de las nubes y posterior comienzo de la lluvia.

El mapa de alertas emitido por el SMN a las 12:27 de este jueves muestra que once provincias permanecen bajo alerta naranja y amarilla por tormentas y calor extremo. El Área Metropolitana se encuentra bajo advertencia, con zonas del conurbano norte y oeste en alerta naranja por temperaturas extremas y el resto en alerta amarilla.

El pronóstico extendido prevé un descenso térmico para los próximos días. El viernes se estima una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 28°C, con nubosidad variable y vientos rotando.

Para el sábado, la mínima alcanzará los 19°C y la máxima trepará a 32°C, mientras que el domingo el termómetro oscilará entre 19°C y 28°C, con probabilidad baja de precipitaciones y nubosidad parcial durante la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas extremas y posibles chaparrones

Por otro lado, el SMN indicó que once provincias están bajo advertencias por fuertes tormentas. El epicentro se concentrará en casi toda la provincia de Santa Fe, norte de Córdoba y gran parte de Santiago del Estero, donde rige alerta naranja. Esta categorización se refiere a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Por lo cual se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edif icios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En tanto, Entre Ríos, Corrientes, gran parte de Córdoba, sur de Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, San Luis y Jujuy mantienen alertas de nivel amarillo, que corresponde a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Respecto al territorio bonaerense, el alerta cruza de norte a sur y afecta a gran parte de la Costa Atlántica, desde Mar del Tuyú hasta Necochea. En este contexto, el SMN pide:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.