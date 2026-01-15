Teleshow

El apagón masivo también afectó en vivo a Canal 13, Telefe y América TV

Sobre las 14.45, en los tres canales se cortó la transmisión durante unos minutos. Se vieron afectados La Cocina Rebelde, Cortá por Lozano e Intrusos

El apagón masivo también afectó en vivo a los canales de aire

Un apagón masivo en el AMBA afectó a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde, donde se sintió el pico de calor a la espera de tormentas. De acuerdo a la información que brindaba la página del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), el corte se dio en medio de la cúspide de la demanda de energía.

El corte de luz también afectó a los canales de aire que transmitían su habitual programación. Así sucedió en Telefe, en el espació de Cortá por Lozano; en El Trece, durante La cocina rebelde, a cargo de Jimena Monteverde, y en América TV, durante la emisión de Intrusos.

En todos los casos, el apagón repentino se produjo sobre las 14.45 hs y duró apenas unos minutos, los que demorá el sistema en ser abastecido por generadores de emergencia.

En El Trece, el corte afectó el programa de Jimena Monteverde, La Cocina Rebelde (Captura de video)

Según pudo saber Infobae, se vieron afectados unos 800.000 usuarios y media hora después, según comunicaron fuentes del Gobierno como de la empresa Edenor, la mitad del servicio cortado había sido repuesto.

De acuerdo a lo que informó el Gobierno, a las 14:45 de hoy salieron de servicio las cuatro líneas de 220 kV de tramo de alta tensión Morón - Rodríguez, de Edenor. En total, de golpe, se perdieron unos 3.000 MW.

“Son líneas de alta tensión de Edenor. Es un tema de la distribuidora”, explicaron fuentes oficiales.

En América, por unos minutos Intrusos dejó de salir al aire (Captura de video)

Quedan unos 123.000 usuarios sin suministro de Edesur que se vieron afectados porque el sistema es interconectado. Edenor ya repuso servicio a 400.000 usuarios”, dijeron en la Secretaría de Energía, a las 15:30.

Pasadas las 16, según informó el ENRE, había 399.409 usuarios sin suministro de Edenor y 54.944 usuarios sin energía de Edesur. El mismo sitio confirmó que la luz se debería reestablecer cerca de las 19.

En un comunicado que se difundió en redes sociales, Edenor explicó: “Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes. A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado”.

Telefé también se vio afectado, durante el ciclo de Verónica Lozano (Captura de video)

Y continuó: “La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90 % de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”.

Los generadores de energía son lo que permiten solucionar el problema de inmediato

En principio, los barrios afectados fueron Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, La Paternal, Núñez, Palermo, Recoleta, Saavedra, Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Caballito, Flores, Floresta, La Boca, Retiro, San Nicolás, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

En el Conurbano señalaron que Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, eran algunas de las localidades que estuvieron sin energía. También se reportaron problemas en la zona oeste en los partidos de 3 de Febrero, General San Martín, La Matanza y Marcos Paz, mientras que en el sur se vieron afectados Avellaneda, Cañuelas y San Vicente.

Incluso, en las redes sociales, algunos vecinos reportaron que había semáforos sin funcionar y que el corte era generalizado. En tanto, por la zona de la avenida Cabildo y la avenida Alvarez Thomas también reportaron complicaciones con el tránsito.

También desde la cuenta oficial del Subte reportaron que la línea D estuvo interrumpida, mientras que la línea H operaba con demora debido a un corte de suministro eléctrico. Sin embargo, con el correr de los minutos, el servicio en ambas líneas se normalizó.

