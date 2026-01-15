Sociedad

Prohibieron una serie de productos cosméticos y la venta de un medicamento

De acuerdo con lo informado, las cremas y geles sobre los que recae la medida no cuentan con el rotulado correspondiente

La medida alcanza a una serie de productos que se promocionan en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió de manera inmediata el uso, comercialización, publicidad en plataformas de venta en línea y distribución en todo el país de una serie de productos cosméticos. Al mismo tiempo, aplicó una medida similar sobre un medicamento, producido por un laboratorio inhibido.

La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial a través de la disposición 16/2026, alcanza a todos los lotes, presentaciones, vencimientos y contenidos netos de geles neutros y cremas base neutras de las marcas QUIFAM, VEPO, ECOTIDY, ACTIVA LAB y NAMECO, que no cuentan con inscripción sanitaria en su rotulado.

La disposición responde a denuncias presentadas ante el área de Cosmetovigilancia por la comercialización de estos productos en sitios de venta online, sin que los mismos figuren en la base de datos de cosméticos inscriptos en la ANMAT. El organismo constató que los artículos detectados no informan en su etiqueta datos sobre su inscripción sanitaria ni el establecimiento responsable de la elaboración, lo que impide garantizar su seguridad, eficacia o el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a ingredientes y procesos de fabricación.

El organismo también prohibió la venta de productos cosméticos (Gustavo Gavotti)

Durante la investigación, la ANMAT identificó la existencia de trámites de inscripción para productos con denominaciones y marcas similares a las denunciadas, pero aclaró que los artículos observados no exhiben en su rotulado los datos exigidos por la regulación.

El control sanitario detectó que estas cremas y geles eran promocionados y ofrecidos en plataformas de venta electrónica sin la debida autorización, lo que motivó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, a fin de gestionar la baja de las publicaciones.

El organismo dispuso, además, notificar la prohibición a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales y remitir el caso a la Coordinación de Sumarios para el seguimiento de posibles sanciones. De acuerdo con la disposición, la prohibición se mantendrá hasta tanto los productos sean debidamente regularizados y cumplan con los requisitos contemplados en la legislación vigente.

En paralelo, el organismo comunicó otra disposición que afecta a todos los lotes del medicamento Danferane I.V. / Trimetoprima 80 mg + Sulfametoxazol 400 mg, de la firma Laboratorio P.L. Rivero y CIA S.A. Los mismos quedan prohibidos. Esto se debe a que tercerizaban la elaboración del producto a un laboratorio inhibido por ANMAT, debido a que había detectado graves irregularidades. Se trata de Labortorios Solkotal, que junto a Biotenk S.A. fueron alcanzados por la decisión del organismo, el lunes de esta semana.

Dentro de los argumentos, explicaban que la inspección impulsada por el INAME encontró ausencia de personal calificado, carencia de un sistema robusto de gestión de calidad, importantes deficiencias en instalaciones y equipos sin mantenimiento ni calibración adecuada. Se detectó también una incorrecta segregación y rotulación de materiales y productos, incumplimientos en los sectores de producción y control de calidad, y actividades tercerizadas desarrolladas sin la autorización ni documentación sanitaria exigida.

Mediante la resolución 18/2026, indicaron que se detectó la elaboración y presencia en depósito de productos sin registros documentales, entre ellos ampollas del lote M/112 de Danferane I.V., lo que impide garantizar su seguridad y eficacia. Previamente, ordenaron recuperar del mercado todos los lotes de los productos fabricados por Solkotal.

Por estas razones, la ANMAT resolvió la prohibición total del medicamento en todas sus presentaciones y lotes, y ordenó comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de instruir sumarios a la empresa y a quienes ejercían la dirección técnica.

En este contexto, las autoridades reiteraron la importancia de adquirir productos cosméticos y medicamentos solamente a través de canales habilitados y que cuenten con la debida autorización sanitaria, a fin de evitar riesgos para la salud de los consumidores. Y recordaron que ante cualquier duda sobre la legitimidad de un producto, los usuarios pueden consultar la base de datos oficial o realizar denuncias a través de los canales habilitados por el organismo.

