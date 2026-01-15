Sociedad

“Mataron a un niño inocente”: el crudo relato de la familia del joven que fue ejecutado en Tucumán

Joaquín Ibarra tenía 21 años. Fue asesinado de un disparo en la cabeza este lunes durante un robo. Por el crimen detuvieron a dos adolescentes de 16 y 17 años

Tucumán: dos menores mataron a un joven después de robarle

“Era un niño sin maldad, nunca trajo un problema a casa. No se metía con nadie”, dijo Marisel al recordar a su hermano Joaquín Ibarra. El joven de 21 años fue asesinado este lunes por la noche durante un sangriento robo en Tucumán.

Por el crimen hay dos menores de 16 y 17 años detenidos, que fueron identificados a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad.

En el video adjunto en esta nota se puede corroborar que Joaquín no opuso resistencia ante el ataque ocurrido durante la madrugada en la ciudad de Alderetes; sin embargo, uno de los delincuentes le disparó a quemarropa.

En ese sentido, la hermana de la víctima lamentó: “No se resistió nunca. Llevaba un pantalón y una remera en la bolsita (que le robaron). No había necesidad de matarlo. ¿Cómo hago yo para seguir? Lo necesito, necesito a mi hermano, necesito su abrazo. Necesito justicia".

“Solamente pido justicia. He luchado tanto en la vida para criarlo, para que en menos de cinco minutos que haya salido de casa me lo maten”, añadió Norma, la madre del joven asesinado, en declaraciones a Telefé.

Según pudo reconstruir Infobae, previo al asalto, la víctima se encontraba en la vereda de la casa de un amigo, en la manzana 1 del barrio Julio Abraham, donde funciona una distribuidora.

Minutos después de las 2 de la mañana, dos adolescentes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta negra de baja cilindrada. Uno de ellos descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y se acercó a la víctima.

En ese contexto, el asaltante exigió a Ibarra que le entregue sus pertenencias y el joven soltó una bolsa que llevaba en sus manos, que fue tomada rápidamente por el atacante. Mientras, el cómplice aguardaba en la moto con el motor encendido.

Cuando el ladrón parecía dispuesto a retirarse, regresó sobre sus pasos y le disparó al joven. La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza, a la altura de la región fronto-parietal izquierda. Segundos después, el agresor subió a la moto y ambos escaparon a toda velocidad.

Joaquín Ibarra fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció alrededor de las 5 de la mañana debido a la gravedad de la herida. Fuentes judiciales informaron a Infobae que la causa fue caratulada como homicidio agravado criminis causae.

“No les ha temblado el pulso para matarlo a mi hermano. Necesito ayuda, necesito que esto no quede así. Lo mataron por matar, me lo quitaron. Me lo han arrebatado a mi niño. No empezaba a vivir, 21 años tenía”, concluyó Marisel, visiblemente afectada.

La investigación

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. En el marco de la investigación, se observaron las grabaciones obtenidas y se estableció las imputaciones para los sospechosos, que quedaron acusados como coautores.

En una audiencia realizada por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y se solicitaron medidas cautelares para los detenidos. El juez interviniente accedió al pedido de la fiscalía y ordenó el alojamiento de los imputados en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses, mientras la causa sigue su curso.

El proceso judicial quedó bajo la supervisión de María del Carmen Reuter, titular de la Fiscalía de Homicidios de Feria.

Según informó el medio local La Gaceta, durante la audiencia contra los acusados, la defensora Delfina Romano denunció que los sospechosos habrían sido golpeados y amenazados por efectivos policiales durante el traslado. Por ese motivo, solicitó que se declarara ilegítima la aprehensión, un planteo que fue acompañado por la auxiliar de la Defensoría de Niñez, Ana Gómez Morton.

En tanto, el juez penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Federico Moeykens, dispuso el traslado de los imputados al mencionado instituto.

