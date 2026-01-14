Asesinaron a un joven durante un asalto en Tucumán: hay dos menores detenidos

Tucumán: dos menores mataron a un joven después de robarle

Un joven de 21 años fue asesinado en la provincia de Tucumán tras ser víctima de un robo en plena vía pública. Por el violento episodio fueron detenidos dos menores de 16 y 17 años, quienes fueron identificados a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron el asalto y el posterior homicidio.

El ataque sucedió durante la madrugada del lunes 12 de enero, en la ciudad de Alderetes. Según pudo reconstruir Infobae, previo al asalto, la víctima, identificada como Rodrigo Joaquín Ibarra, se encontraba en la vereda de la casa de un amigo, en la manzana 1 del barrio Julio Abraham, donde funciona una distribuidora.

Minutos después de las 2 de la mañana, dos adolescentes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta negra de baja cilindrada. Uno de ellos descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y se acercó a la víctima.

En ese contexto, el asaltante exigió a Ibarra que le entregue sus pertenencias y el joven soltó una bolsa que llevaba en sus manos, que fue tomada rápidamente por el atacante. Mientras, el cómplice aguardaba en la moto con el motor encendido.

Cuando el ladrón parecía dispuesto a retirarse, regresó sobre sus pasos y le disparó al joven a quemarropa. La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza, a la altura de la región fronto-parietal izquierda. Segundos después, el agresor subió a la moto y ambos escaparon a toda velocidad.

Rodrigo Ibarra fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció alrededor de las 5 de la mañana debido a la gravedad de la herida. Fuentes judiciales informaron a Infobae que la causa fue caratulada como homicidio agravado criminis causae.

Si bien los delincuentes escaparon del lugar tras el hecho, todo el ataque quedó registrado por dos cámaras de seguridad instaladas en el domicilio donde ocurrió el crimen. Las imágenes capturaron la secuencia desde dos ángulos diferentes y resultaron clave para el avance del caso.

Los videos, adjuntos en esta nota, se viralizaron rápidamente y permitieron que los sospechosos fueran identificados por la policía. Así, los agentes lograron la aprehensión de los adolescentes pocas horas después del homicidio.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. En el marco de la investigación, se observaron las grabaciones obtenidas y se estableció las imputaciones para los sospechosos, que quedaron acusados como coautores.

En una audiencia realizada por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y se solicitaron medidas cautelares para los detenidos. El juez interviniente accedió al pedido de la fiscalía y ordenó el alojamiento de los imputados en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses, mientras la causa sigue su curso.

El proceso judicial quedó bajo la supervisión de María del Carmen Reuter, titular de la Fiscalía de Homicidios de Feria.