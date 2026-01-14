Protesta en Panamericana: empleados de empresa de papelería realizaron un corte total por despidos

Corte en la Panamericana por despidos en una fábrica

Acompañados por agrupaciones de izquierda, trabajadores de Lustramax realizaron un corte total de la autopista Panamericana a la altura del km. 35 del partido bonaerense de Pilar, justo después del peaje, a raíz de un conflicto por decenas de despidos en la planta.

La protesta se llevó a cabo en las inmediaciones de la empresa ubicada en la calle Estados Unidos al 4545, en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Es el segundo corte de tránsito que impulsan los manifestantes esta semana. Los bloqueos, de corta duración, apuntan a visibilizar que la compañía que cumpla con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

La medida afecta a la firma dedicada a la distribución de papelería, artículos descartables, limpieza e higiene, y se produce tras el despido de al menos 15 empleados, incluidos delegados y activistas gremiales, y el reclamo por el pago de aguinaldos, salarios y bonos adeudados.

Vista áerea de la protesta en la Panamericana

A partir de la denuncia del conflicto, el Ministerio de Trabajo ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos y dispuso retrotraer la situación laboral al 9 de enero. Sin embargo, según informaron los trabajadores, la empresa rechazó la resolución y notificó que no la acatará.

Ante esta respuesta, los empleados mantienen el estado de asamblea permanente y convocaron a nuevas medidas de fuerza hasta obtener cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad laboral.

Leandro Gómez, delegado sindical de la empresa, indicó que se busca generar instancias de diálogo con Lustramax para que la firma cumpla con los reclamos gremiales.

Gómez indicó que la participación incluyó a empleados de distintos turnos, familiares y trabajadores de otras empresas: “La idea es que alguien de algún organismo se acerque y llame a una reunión para poder destrabar la situación”, sostuvo, en declaraciones realizadas este martes a AM 750.

Operarios de Lustramax junto a agurpaciones de izquierda protestaron en la Panamericana (@PTSarg)

Los trabajadores denuncian que la empresa ejecutó los despidos luego de presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), y acusan a la firma de impulsar un “plan patronal para avanzar sobre 29 puestos de trabajo”, sumado a situaciones de presunta persecución sindical y amedrentamiento policial. Además, sostienen que la compañía utiliza como argumento una supuesta crisis interna derivada de conflictos societarios, aunque, según Gómez, “las ventas no cayeron” y “los últimos tres años de balances les dio positivo”.

En el comunicado difundido por el cuerpo de delegados, se exige la reversión de los despidos, la regularización de los aportes a la obra social, el pago del bono de fin de año y el cumplimiento de los derechos laborales básicos.

Protesta en Panamericana con un corte total por despidos en Lustramax

Los delegados, que se referencian en el PTS que integra el Frente de Izquierda (FIT-U), vinculan la situación a los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei en materia de reforma laboral, señalando que la empresa “aprovecha el avance” de esas iniciativas para “recortar derechos básicos”.

“En la puerta de la planta de Lustramax, la empresa anunció que va a incumplir con la conciliación obligatoria dictada por la justicia. Es decir, la patronal está incumpliendo la Ley. Los trabajadores siguen permaneciendo en la fábrica", sostuvo Luca Bonfante, militante del PTS y excandidato a legislador porteño. La protesta también recibió el apoyo desde las redes sociales de la diputada nacional del FIT, Myriam Bregman, y otros referentes de la coalición.

Desde las redes sociales, la abogada María Florencia Arietto cuestionó a Bregman y Nicolás del Caño por solidarizarse con el conflicto y buscar “fundir a la empresa Lustramax”. “La empresa está con un procedimiento preventivo de crisis tratando de no cerrar y poder mantener la mayoría de las fuentes de trabajo. Son 200 familias. El sindicato de comercio, el Ministerio de Trabajo de la provincia y la policía están trabajando junto a la empresa para poder trabajar. El juzgado de garantías 4 de San Martín no emite la orden de desalojo”, señaló.

Según los representantes sindicales, el conflicto laboral continuará hasta que la empresa acate la resolución ministerial y regularice las obligaciones con el personal.