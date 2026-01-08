Sociedad

Dramático rescate de un motociclista que intentó cruzar un río en Córdoba en medio de un fuerte temporal

El operativo de emergencia se desplegó tras el aumento del caudal y la circulación de vehículos se vio afectada en distintos puntos de la provincia. Cuándo dejará de llover

El episodio se dio en el marco de un fuerte temporal con lluvias intensas en la ciudad y alrededores

La crecida repentina del río Los Chorrillos en Estancia Vieja, en la provincia de Córdoba, este jueves, puso en marcha un operativo de emergencia que culminó con el rescate de un motociclista de 27 años varado con su moto en el Vado Los Chorrillos. La situación se generó por fuertes tormentas que azotaron a la ciudad capital y alrededores, por lo que se generaron varios accidentes en distintos puntos.

En cuanto al hombre rescatado, la intervención de los efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) resultó clave para extraer al hombre, quien había quedado atrapado luego de desafiar las advertencias policiales sobre el peligro inminente por el aumento del caudal.

El incidente ocurrió cerca de las 13 horas, cuando el motociclista, ignorando las indicaciones del personal apostado en el lugar, intentó cruzar el vado pese al crecimiento súbito del río. La fuerza del agua desplazó la motocicleta y dejó al conductor aferrado a un árbol, imposibilitado de avanzar o regresar por sus propios medios.

Un motociclista de 27 años fue rescatado por efectivos del DUAR tras quedar atrapado en el Vado Los Chorrillos al intentar cruzar pese a las advertencias

El operativo de rescate desplegó técnicas específicas y un sistema de cuerdas para asegurar la extracción del motociclista desde el sector peligroso hasta la orilla. El DUAR empleó todos los elementos de seguridad requeridos para garantizar que el hombre llegara a salvo, procedimiento que fue seguido de una revisión médica en el lugar. Se descartaron heridas, así que no requirió traslado a ningún hospital de la zona.

El subcomisario Agustín Medina, director de Bomberos, aportó que la dotación desplegada intervino tras recibir el aviso de una persona atrapada por el evento hídrico.

Explicó: “La dotación con las medidas de seguridad y elementos de rescate procedieron al rescate de la misma, extrayéndolo por un sistema de cuerdas, llegando a la orilla a salvo el mismo, solicitando servicio médico sin novedad”. El relato oficial remarca que la motocicleta fue arrastrada por la corriente y perdida de vista durante el episodio.

El operativo de rescate del motociclista incluyó el uso de un sistema de cuerdas y equipos de seguridad, logrando extraerlo ileso y sin heridas graves

En medio del operativo de rescate, la ciudad de Córdoba y alrededores enfrentaban una jornada marcada por lluvias intensas desde la madrugada.

De acuerdo a lo informado por El Doce TV, las precipitaciones generaron complicaciones en diversos sectores de la capital provincial. En barrio Parque Liceo Tercera, un patrullero de la Policía de Córdoba quedó atascado en el barro sobre la esquina de Juan Luis Orrego y Virgil, dificultando la circulación en la zona.

Vecinos advirtieron sobre la peligrosidad del barro y compartieron imágenes del incidente, así como de un motociclista que también forcejeaba para liberar su moto de la trampa de lodo.

Las intensas lluvias en Córdoba causaron complicaciones como vehículos atascados y caída de árboles en barrios como Parque Liceo Tercera y Cofico (El Doce TV)

En otro punto de la ciudad, la caída de árboles sumó nuevas complicaciones a la jornada. En barrio Cofico, sobre Lavalleja al 1400, un árbol cedió y cayó sobre un Chevrolet Corsa estacionado, provocando daños que requirieron la intervención de Bomberos.

Un episodio similar se registró en Nueva Córdoba, donde ramas de una planta colapsaron sobre la calle Chacabuco al 800, cerca del Consulado de España, generando obstáculos para el tránsito, indicó El Doce TV.

Como medida preventiva, la Municipalidad de Córdoba dispuso cortes totales en las partes bajas de la Costanera, arteria que bordea el río en la ciudad. Las restricciones incluyeron Costanera Norte -desde puente Cantón hasta puente Antártida y desde Ibarbalz hasta puente Bicentenario- y Costanera Sur -desde bajada de Hombre Urbano hasta puente Sarmiento y desde puente Antártida hasta puente Cantón-. Las autoridades también emitieron alertas por las crecidas en los ríos de las sierras, solicitando extremar los cuidados en toda la región.

Efectivos del DUAR y la Policía Caminera rescataron a dos perros atrapados en un desagüe de la Avenida Circunvalación durante el temporal, garantizando su bienestar

Además de los incidentes con vehículos y caídas de árboles, el temporal provocó situaciones de riesgo para animales domésticos. Personal de Policía Caminera y efectivos del DUAR rescataron a dos perros atrapados en un desagüe de la Avenida Circunvalación.

El comunicado oficial difundido por la Policía de Córdoba reportó: “Gracias al trabajo coordinado, los perritos fueron puestos a resguardo y trasladados en buen estado”.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán durante lo que resta de la jornada del jueves y estarán presentes hasta el viernes, aunque de forma esporádica.

Según los datos del organismo nacional, la última jornada de la semana tendrá durante todo el día probabilidades de precipitaciones que oscilarán entre un 10% y 40%. En medio de una época de turismo, para el sábado ya se espera un aumento de la temperatura y que cesen las tormentas.

