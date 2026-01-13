Un camión de carga volcó en la Ruta 2 y desparramó cereal sobre la calzada: hubo un corte parcial

Derramó su carga de cereal sobre la vía lo que provocó un corte parcial

Un incidente vial alteró la circulación de la Ruta Provincial Nº 2 en el kilómetro 61, cuando un camión de carga volcó y bloqueó parcialmente la circulación en dirección a la Costa Atlántica. El suceso, reportado durante la jornada de este martes cerca de la localidad de Etcheverry, del partido de La Plata, movilizó a personal especializado para controlar la situación y restablecer el tránsito.

El protagonista del accidente es un hombre de 76 años, identificado como V.G.C. El hombre, de nacionalidad argentina, conducía un camión Mercedes Benz BM388, modelo 1983. De acuerdo con la información oficial, el rodado perdió el control por causas que no se especificaron, lo que provocó el vuelco y dejó el vehículo tendido de costado sobre el asfalto.

La carga del camión, compuesta por cereal que era cáscara de cebada, quedó esparcida sobre la cinta asfáltica, lo que derivó en la interrupción parcial del tránsito vehicular. Una vez en el sitio, los agentes pidieron la presencia de especialistas y después habilitaron nuevamente el paso de los vehículos. La rápida intervención permitió que la situación no derivara en mayores complicaciones para quienes transitaban por la zona.

El accidente ocurrió en el kilómetro 61 de la Ruta Provincial Nº 2, afectando la circulación hacia la Costa Atlántica durante varias horas

En el desarrollo del operativo, los agentes identificaron al camionero accidentado, quien manifestó no haber sufrido lesiones durante el siniestro. El camión involucrado fue inspeccionado en el lugar por las autoridades.

El hecho generó demoras en la circulación hacia la Costa Atlántica, donde la actividad vehicular es especialmente intensa durante la temporada estival. La intervención de la Comisaría 15ta. Lisandro Olmos y la colaboración del personal de AUBASA permitieron normalizar la situación en las horas siguientes.

El conductor del camión, identificado como V.G.C., de 76 años, no sufrió lesiones tras el siniestro en la Ruta 2

En Santa Fe volcó un camión de cervezas

Un episodio atípico ocurrió en Santa Fe cuando un camión que llevaba bebidas alcohólicas perdió el control en una curva, terminó volcado y parte de la carga quedó esparcida a lo largo de la calle. Aprovechando el incidente, numerosos vecinos del área se acercaron para recoger las cervezas que habían quedado accesibles tras el accidente.

El siniestro tuvo lugar semanas atrás, justo frente al Hospital Iturraspe. A pesar del fuerte impacto, el conductor del camión no resultó con lesiones graves y fue atendido en el sitio por personal de emergencia. No se reportaron heridos entre los presentes ni complicaciones mayores derivadas del vuelco.

Mientras los equipos de asistencia se ocupaban del chofer y comenzaba el intento por recuperar parte de la carga caída, la situación se complicó aún más. Decenas de personas se acercaron con rapidez y empezaron a llevarse tanto los cajones como los barriles de cerveza, tal como muestran las imágenes captadas en el lugar. La escena llamó la atención de los testigos y generó indignación entre quienes presenciaron el aprovechamiento del accidente.

Pese al vuelco del camión de cervezas, el chofer no tuvo heridas graves

Uno de los comerciantes de la zona, testigo directo del episodio, dio su testimonio: “Este muchacho (por el conductor) venía circulando por calle Gorriti, de este a oeste, y al tomar la curva se le desparramó la carga, tanto latas como botellas y barriles. Por suerte no pasó nada mayor”.

El propio comerciante relató lo que sucedió luego: “El tema es lo que sucedió después. Vino un montón de gente a hacer lo que hacen siempre cuando una persona tiene una desgracia en un accidente”, afirmó en diálogo con LT10.

No obstante, el testigo aclaró que una parte de la mercadería pudo ser recuperada. “Ahora están recuperando lo que quedó, ojalá que el chofer pueda recuperar todo”, expresó en ese momento. También lamentó la reacción de quienes participaron del saqueo: “Aunque, lógicamente, esto lo tiene asegurado, duele la acción de la gente que, en ese segundo, aprovecha para robar en vez de ayudar y preguntar si el conductor está bien”.

De acuerdo con La Capital, finalmente se recuperaron entre 10 y 12 barriles de cerveza junto a dos cajones vacíos, aunque ninguna persona fue detenida en relación con el robo de las bebidas.