Volcó un camión de cervezas en Santa Fe y los vecinos saquearon los barriles

Ocurrió en la capital de la provincia. No se registraron heridos por el accidente, pero las imágenes captadas instantes después generaron indignación

Un insólito episodio se registró en la ciudad de Santa Fe, cuando un camión que transportaba bebidas alcohólicas tomó una curva, volcó y parte de su carga quedó desparramada sobre la calzada. En medio de la escena, vecinos de la zona arrasaron con las cervezas.

El hecho ocurrió este jueves frente al Hospital Iturraspe. A pesar del impacto, no se registraron personas heridas ni lesiones de gravedad para el conductor, quien fue asistido en el lugar tras el vuelco.

La situación se agravó cuando, mientras el chofer aún recibía atención y se intentaba recuperar parte de la mercadería caída, un numeroso grupo de personas comenzó a llevarse las bebidas. Tal como se observa en las imágenes, se llevaron cajones y barriles de cerveza.

Un comerciante de la zona, quien se encontraba en el lugar al momento del accidente, así lo relató: “Este muchacho (por el conductor) venía circulando por calle Gorriti, de este a oeste, y al tomar la curva se le desparramó la carga, tanto latas como botellas y barriles. Por suerte no pasó nada mayor“.

Los vecinos se llevaron cajones
Los vecinos se llevaron cajones y barriles de cerveza.

“El tema es lo que sucedió después. Vino un montón de gente a hacer lo que hacen siempre cuando una persona tiene una desgracia en un accidente”, agregó, en declaraciones al medio LT10.

Sin embargo, de acuerdo con el testigo, no toda la carga fue robada: “Ahora están recuperando lo que quedó, ojalá que el chofer pueda recuperar todo”, señaló en ese momento.

“Aunque, lógicamente, esto lo tiene asegurado, duele la acción de la gente que, en ese segundo, aprovecha para robar en vez de ayudar y preguntar si el conductor está bien”, lamentó.

Según consignó el diario La Capital, finalmente se recuperaron entre 10 y 12 barriles de cerveza, además de dos cajones vacíos hallados en el lugar. No hubo vecinos detenidos por la sustracción de las bebidas.

Se recuperaron entre 10 y
Se recuperaron entre 10 y 12 barriles de cerveza

En septiembre de este año, un camión frigorífico volcó en la localidad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, y dejó varios kilos de carne desparramados sobre el asfalto. El hecho, que ocurrió en un puente del Acceso Este, terminó con el conductor herido y que tuvo que ser rescatado por los bomberos.

Sin embargo, la nota del día se dio cuando varios de los vecinos comenzaron a acercarse al lugar, buscando llevarse la mercadería que llevaba el vehículo. Tras algunas horas, mientras se llevaba a cabo un operativo de seguridad para evitar que haya saqueos, la policía se enfrentó con las personas que se juntaban en las inmediaciones de donde se encontraba el vehículo volcado.

Hubo disparos de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y se escucharon detonaciones en el lugar.

Un camión que transportaba carne
Un camión que transportaba carne cayó de un puente en Mendoza

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por medios locales, la secuencia comenzó cuando el camión, que transportaba una importante carga de carne, circulaba por la autopista y colisionó con una camioneta utilitaria.

La colisión habría ocurrido debido al desprendimiento de la rueda derecha del vehículo menor, hecho que provocó que el conductor del camión perdiera el control y viera imposible maniobrar para evitar el impacto.

Luego del siniestro, el camión cruzó el guardarraíl y cayó desde el puente. La unidad terminó recostada sobre la vía de Cañadita Alegre, ocupando el ancho total de la calle y bloqueando completamente el paso por esa arteria.

El conductor del camión permaneció atrapado dentro de la cabina durante algunos minutos tras el vuelco. Al percatarse de la situación, automovilistas y vecinos se acercaron rápidamente al lugar para prestar auxilio, y, junto a personal policial y equipos del Servicio Coordinado de Emergencias, lograron retirar al hombre herido de forma segura.

Posteriormente, fuentes médicas confirmaron que el conductor sufrió lesiones menores y fue trasladado para observación, sin que su vida se encuentre en peligro. El chofer de la camioneta utilitaria también fue atendido en el lugar y sus heridas fueron calificadas como leves.

Pocos minutos después del accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona. Brigadas de Bomberos Voluntarios de Guaymallén acudieron para controlar la pérdida de combustible y prevenir riesgos de incendio, mientras efectivos de tránsito municipal y de la policía de Mendoza desviaron el flujo de vehículos hacia rutas alternativas.

En este marco, mientras comenzaban las maniobras de aseguramiento del camión y limpieza de la calzada, vecinos y personas que circulaban por la zona notaron la gran cantidad de carne diseminada en la vía pública. En pocas horas, un grupo numeroso se congregó alrededor del vehículo accidentado y reclamó acceder a la mercadería, aduciendo razones vinculadas a la difícil situación económica y la imposibilidad de adquirir este tipo de alimentos.

