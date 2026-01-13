Sociedad

“Están estropeando mi imagen”: habló la argentina que amenazó a un automovilista en Punta del Este

Relató que salió con el bate por miedo al sentirse intimidada durante el enfrentamiento que mantuvo con otro conductor

Una turista argentina amenazó a un automovilista con un bate, en Punta del Este

La discusión de tránsito protagonizada por una turista argentina en Punta del Este adquirió notoriedad no solo por la violencia del episodio, sino también por la amplia difusión que alcanzó en redes sociales. La mujer fue filmada mientras bajaba de su vehículo y amenazaba a otro automovilista con un bate de béisbol, un hecho que tuvo lugar durante una congestión en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado, Uruguay. El incidente no solo alteró el tránsito y generó molestias entre decenas de conductores, sino que terminó por “estropear” la imagen pública de la protagonista, según sus propias palabras en una entrevista con Telefé.

Andrea, instrumentadora quirúrgica residente en la ciudad de Buenos Aires y cuyo apellido fue resguardado durante la conversación, ofreció su versión de lo ocurrido tras la viralización del video. Allí explicó que se encontraba buscando un lugar donde estacionar en el centro de Punta del Este, que ya estaba colmado de gente.

Y sumó: “Iba por una calle en la que había autos estacionados de ambos lados. Vi que una mujer venía con un perro cruzando la calle, se subió a su vehículo, yo puse las balizas y esperé a que esa persona salga para yo poder estacionar. Tenía los vidrios altos y de repente vi a una persona cuyo auto tiene patente uruguaya y me empezó a golpear el vidrio". Ante esta situación, afirmó sentirse amenazada y descendió del vehículo con el bate en la mano.

El momento en que la
El momento en que la turista argentina sale con un bate hacia la calle

La mujer defendió su acción por la preocupación de su seguridad personal. Y declaró: “Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a filmar. En ese coche iban cuatro personas; yo me tuve que defender de alguna manera”. También aclaró que porta el bate como medida preventiva, debido a situaciones traumáticas previas: “Fui secuestrada en 2010 y tengo ataques de pánico; vivo en Buenos Aires y tengo vidrios blindados. No me siento segura. Gracias a Dios no lo tengo que usar nunca, pero algo tengo que tener para defenderme”.

De acuerdo con el medio Montevideo.com.uy, en las imágenes registradas durante el altercado se observa cómo Andrea intercambia agresiones verbales con el acompañante del vehículo que se encontraba detrás. Fue en ese instante cuando el hombre comenzó a filmar la escena, lo que contribuyó a que el video se propagara con rapidez en redes sociales.

Según el relato de la entrevistada, el conflicto, se originó por la disputa de un espacio para estacionar. Y describió que varios ocupantes descendieron del otro automóvil, aseguro que al menos una persona la amenazó verbalmente, y puntualizó que fue increpada en reiteradas ocasiones por no avanzar.

"Mira cómo tiemblo", le había
"Mira cómo tiemblo", le había dicho la turista argentina al automovilista

“Me puteaba, me decía que si no avanzaba me iba a romper el auto. Era hora pico; estamos de vacaciones. Era mi primera salida porque había llegado el viernes. Ese día salí a tomar un poco de aire porque venía de dos días de lluvia y me encontré con esta persona que me empieza a golpear el vidrio y a amenazarme”, manifestó.

Y sumó: “No sé qué fue a buscar al auto (el otro conductor), si un teléfono o un arma. Yo no hice una denuncia, no me imaginé que iban a subir el video, dicen cualquier cosa de mí. Tengo casi 60 años, yo no molesto a nadie, vengo a veranear, ni voy a la playa a la tarde. Están estropeando mi imagen; mucha gente me conoce acá; me llamó mucha gente de Buenos Aires”.

Por otro lado, Infobae reveló que el Audi Q7 a nombre de Andrea acumula 52 multas de tránsito no abonadas en la Argentina, equivalentes a un monto total de $11.074.745. Solo en la Ciudad de Buenos Aires se registran 37 infracciones, de las cuales 22 corresponden a excesos de velocidad y otras 11 a circulación por lugares prohibidos, como bicisendas. En la provincia de Buenos Aires, se contabilizan 15 penalizaciones adicionales, en su mayoría también relacionadas con el incumplimiento de límites de velocidad y, en menor medida, con la falta de respeto a semáforos y barreras ferroviarias.

