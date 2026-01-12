Más de 50 multas y una deuda millonaria: las infracciones que registra la argentina que amenazó con un bate a un automovilista en Punta del Este

El enfrentamiento tuvo lugar el sábado en una transitada zona de la ciudad uruguaya (Video: gentileza de Marcelo Umpierrez, @emekavoces)

Exceso de velocidad, circulación por lugares prohibidos, maniobras peligrosas y estacionamiento indebido. Esas, entre otras, configuran las más de 50 infracciones que registra el Audi Q7 que conducía la mujer argentina que se viralizó durante este fin de semana, a raíz del video que la muestra totalmente desencajada, mientras amenazaba con un bate de béisbol a otro automovilista en pleno centro de Punta del Este, Uruguay.

Según pudo averiguar Infobae, la camioneta que manejaba la mujer arrastra un total de 37 infracciones de tránsito en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, las cuales ascienden a un valor total de $6.647.595. De esas multas, 22 fueron aplicadas superar el límite de velocidad en distintos puntos de CABA, mientras que otras 11 corresponden a la circulación por lugares prohibidos para ese tipo de vehículos, como por ejemplo las bicisendas.

Asimismo, el Audi propiedad de la conductora argentina arrastra 15 multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, por un total de $4.427.150. En el caso del territorio bonaerense, la conductora infringió en 12 oportunidades los límites de velocidad previstos para los lugares donde circulaba, en tanto que otras dos multas fueron impuestas por “no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel”.

En total, son 52 penalizaciones por las que la propietaria del Audi Q7 debería abonar $11.074.745.

La mujer insultó al acompañante del vehículo que estaba detrás de ella.

La turista argentina fue protagonista de un violento episodio en la ciudad uruguaya de Punta del Este, que derivó en una violenta discusión que incluyó amenazas con un bate de béisbol. En medio de la disputa, el tránsito se vio interrumpido y decenas de conductores mostraron su malestar. El momento circuló rápidamente por redes sociales.

La pelea ocurrió en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado, y generó una gran repercusión. De acuerdo con la información publicada por Montevideo.com.uy, la mujer descendió de una camioneta Audi SUV gris —de matrícula argentina—, con un bate de madera en la mano.

Si bien se desconocen los motivos que llevaron a la turista a descender portando el bate, en las imágenes quedó registrado el intercambio de agresiones verbales con el acompañante del auto que estaba atrás. Fue en ese momento en que el hombre decidió comenzar a grabar la escena.

El medio Punta del Este Portal precisó que el episodio tuvo lugar el sábado en una de las arterias de mayor circulación. Algunos testigos informaron que el tránsito se encontraba totalmente congestionado durante la tarde, justo en el momento en que se desató la pelea.

El hecho ocurrió en pocos minutos pero generó un caos vehicular

Mientras el hombre le recriminaba que todo Punta del Este, estaba “parado por la señora”, debido a que el vehículo se encontraba detenido, la conductora le respondía con ironías mientras sacudía su cuerpo. “¡Mira cómo tiemblo!”, se burlaba, al mismo tiempo que lo agredía verbalmente. “Forro”, repetía una y otra vez.

Pese a que no se registraron heridos o daños materiales, hubo mucha tensión en el momento en que la agresora se acercó al hombre, levantando el bate y advirtiendo: “Vos no me va a decir boluda, ¿entendiste forro?”. El resto de los ocupantes del vehículo trataba de calmar la situación desde dentro.

Al final del video, la conductora regresó a su vehículo, se estacionó en parking de la calle y el otro auto continuó circulando.