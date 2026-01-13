Sociedad

Dos ciclistas intentaron cruzar un camino y fueron sorprendidos por la crecida del Río de la Plata en Ensenada

Los hermanos decidieron cruzar el camino a pesar de tener el agua por las rodillas y vieron como empezó a subir de forma repentina hasta dejarlo atrapados

En lugar de volver atrás decidieron pasar y salieron ilesos

El avance súbito del Río de la Plata sobre la zona de Punta Lara, dentro del partido de Ensenada, dejó a dos ciclistas atrapados en el Camino Negro, un antiguo trazado conocido también como la ex Ruta 16, que permanece en desuso y enmarcado por una vegetación abundante.

El episodio ocurrió el 3 de enero, pero cobró notoriedad luego de que uno de los protagonistas registrara en video la travesía y las imágenes circularan de manera viral en redes sociales.

Los protagonistas de la situación fueron los hermanos Tato y Pablo Valenzuela, oriundos de Villa Elisa -una localidad vecina, dentro del partido de La Plata-, quienes contaron su experiencia con el portal local 0221.

Tato y Pablo Valenzuela reconocieron el riesgo de la situación y desaconsejaron repetir la experiencia ante futuras crecidas

La crecida del Río de la Plata hizo avanzar el agua hasta cubrir el sendero, generando un entorno de pastizales altos y referencias visuales escasas, lo que dificultó la orientación de los ciclistas. Frente al desafío, ambos optaron por descender de sus bicicletas y avanzar cargándolas a pie con el agua alcanzándoles las rodillas.

Vimos que estaba la crecida, la gente no se quería meter, se volvían todos y mi hermano me dijo: ‘vamos, ya fue’”, relató Tato en diálogo con 0221. La travesía a pie se extendió durante unos 15 minutos, un tiempo que, en retrospectiva, el ciclista no repetiría: “Fueron 15 minutos que, si hoy lo pienso, no lo volvería a hacer”, admitió ante ese medio.

El video grabado por los hermanos muestra el recorrido a través de un paisaje natural tupido y un sendero prácticamente sumergido. Se puede ver cómo el agua les llegaba hasta las rodillas y cómo debían avanzar con las bicicletas a mano. También se escucha como se van alertando las zonas en las que pisaban “algo” para evitar lesiones o daños.

Más adelante, las imágenes dan cuenta de cómo lograron alcanzar una zona más elevada, donde aunque el agua persistía sobre el camino, pudieron remontar las bicicletas. Si bien continuaron la marcha, fue con cierta dificultad para avanzar, ya que el agua igualmente dificultaba pedalear con normalidad.

En declaraciones recogidas por 0221, Tato recordó el impacto de la situación: “Cuando llegamos al final vimos a mucha gente que quería pasar, pero no se atrevían y daban toda la vuelta”.

Además, el ciclista subrayó la inusual del fenómeno: “Desde que voy en bici, nunca lo he visto. No repetiría lo mismo que hice, te puede salir un bicho o algo de ahí, el agua estaba hasta arriba. Se escuchaban ruidos a los costados, como que algo nadaba o se movía”.

En La Plata un ciclista golpeó contra una pared y murió

El hombre, de 46 años, permanecía internado en terapia intensiva del Hospital San Martín tras el fuerte golpe

El ciclista Fernando Celeste, de 46 años, falleció este martes tras haber estado varios días internado en terapia intensiva en el Hospital San Martín. El accidente que desencadenó su deceso ocurrió el fin de semana anterior en el paso bajo nivel de las calles 1 y 32 de La Plata.

El 6 de diciembre, mientras circulaba en bicicleta, Celeste sufrió una caída repentina. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el instante en que perdió el control y se estrelló contra una de las paredes del túnel.

La violencia del impacto, evidenciada en las imágenes, impidió cualquier intervención inmediata de los testigos, quienes rápidamente alertaron a los servicios de emergencia.

Poco después, personal de la Dirección de Control Urbano se presentó en el lugar, seguido por una ambulancia que trasladó a Celeste. En el paso bajo nivel se observaron manchas de sangre, lo que llevó a solicitar apoyo adicional a la comisaría Sexta de Tolosa.

A su llegada al hospital, los médicos diagnosticaron neumotórax y graves lesiones pulmonares. El paciente permaneció en estado crítico durante varios días en terapia intensiva, hasta que fuentes del Ministerio de Salud de la provincia, liderado por Nicolás Kreplak, confirmaron su fallecimiento.

Las circunstancias exactas del accidente aún se investigan. Según fuentes policiales consultadas por el portal platense 0221, la inspección de la bicicleta reveló que un chaleco refractario se encontraba enredado en el piñón trasero. No se descarta que la prenda haya provocado la caída. Además, las grabaciones de las cámaras permitieron confirmar que no hubo intervención de terceros.

