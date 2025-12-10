La Plata: un ciclista se accidentó mientras circulaba por un túnel, golpeó contra una pared y murió

El hombre, de 46 años, permanecía internado en terapia intensiva del Hospital San Martín tras el fuerte golpe sufrido días atrás

El ciclista Fernando Celeste, de 46 años, murió este martes después de permanecer varios días internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín. El fin de semana anterior, había protagonizado un accidente en el paso bajo nivel de las calles 1 y 32 de La Plata que terminó por costarle la vida.

Todo ocurrió el pasado 6 de diciembre, cuando el hombre circulaba en su bicicleta y, en cuestión de segundos, sufrió una caída. Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona registraron el momento preciso en el que Celeste perdió el equilibrio y golpeó contra una de las paredes del túnel.

La brutalidad del golpe, documentada en las imágenes, impidió que testigos pudieran actuar de inmediato, aunque fueron ellos quienes alertaron a las autoridades para solicitar asistencia médica de urgencia.

Varios agentes de la Dirección de Control Urbano arribaron al lugar poco después del llamado de alerta. Mientras tanto, una ambulancia se hizo presente en el sitio para trasladar al accidentado. Las primeras observaciones confirmaron la presencia de manchas de sangre en el paso bajo nivel, lo que motivó un rápido pedido de apoyo a la comisaría Sexta de Tolosa.

Hospital General San Martín de La Plata

Una vez en el Hospital San Martín, el diagnóstico inicial indicó que el ciclista presentaba neumotórax y severas contusiones pulmonares, un cuadro sumamente delicado. Durante varios días, Celeste luchó por su vida en terapia intensiva, pero el pronóstico era reservado desde el primer momento. Fuentes del Ministerio de Salud de la provincia a cargo de Nicolás Kreplak confirmaron el deceso de la víctima.

Las circunstancias del accidente todavía son motivo de investigación. De acuerdo a fuentes policiales consultadas por el portal platense 0221, durante la inspección de la bicicleta se detectó un chaleco refractario enroscado en el piñón trasero.

No se descarta la hipótesis de que la prenda se haya trabado y provocado la abrupta caída. Por otra parte, las grabaciones de las cámaras permitieron descartar la participación de terceros en el hecho.

Los especialistas continúan trabajando para determinar con precisión las causas que llevaron al fatal desenlace. El accidente sucedió en una zona transitada de la ciudad, lo que permitió la rápida llegada de asistencia, aunque el cuadro crítico resultó irreversible para Fernando Celeste.

