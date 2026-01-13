Cómo siguió la Costa Atlántica tras el meteotsunami: destrozos por la crecida y pronóstico de lluvias

El fenómeno del meteotsunami provocó un cambio repentino en la marea

El fenómeno conocido como meteotsunami sacudió la costa de Mar del Plata y localidades cercanas durante la tarde del lunes, dejando como saldo la muerte de un turista en Mar Chiquita y decenas de heridos. El inusual evento, caracterizado por la irrupción repentina de una masa de agua, sorprendió a residentes y visitantes, quienes experimentaron una fuerte alteración en el comportamiento de las olas en un día de pleno calor.

En la albufera de Mar Chiquita, el meteotsunami tuvo consecuencias fatales. Según declaró Andrea Lezcano, directora de Seguridad en Playas del Partido de Mar Chiquita, a 0223, el ingreso repentino de una masa de agua desde el mar hacia la laguna costera fue el desencadenante de la tragedia.

“En la albufera se ve como una ola por la forma en que baja el nivel del agua, pero en realidad es una masa de agua que ingresa de golpe desde el mar y empuja todo hacia adentro”, explicó la funcionaria. En ese contexto, varios pescadores y nadadores que estaban en la orilla fueron arrastrados hacia el interior de la reserva.

Lugar exacto donde perdió la vida un joven de 29 años en la zona de Mar Chiquita (Jose Tetty)

Yair Amir Manno Núñez, un joven jinete marplatense que se encontraba en la boca de la albúfera, fue la víctima fatal del episodio. “Tenía mucho respeto al mar, no sabía nadar y estaba desprevenido. El agua lo tomó desde atrás”, relató Lezcano, quien reconstruyó los momentos previos al desenlace. Otros presentes lograron sostenerse y salir gracias a que sabían nadar, pero Jair fue el primero en ser arrastrado y no consiguió regresar por sus propios medios.

La situación en las playas del distrito fue crítica durante la tarde. Se realizaron múltiples rescates y más de 35 personas fueron asistidas, algunas por golpes y traumatismos. Además, en Santa Clara del Mar, un hombre sufrió un infarto al intentar rescatar a familiares y logró sobrevivir gracias al uso de un desfibrilador externo automático (DEA) disponible en la playa.

La oleada afectó a las localidades de Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet y Mar del Plata. Los guardavidas tuvieron que realizar varios rescates

“La importancia de contar con desfibriladores es clave: una vida se salvó gracias a eso”, remarcó Lezcano en diálogo con 0223.

Por otro lado, en diálogo con Infobae Mercedes, una residente de Mar Chiquita, contó la confusión que reinó en los primeros instantes en Santa Clara: “Solo escuchamos el griterío y, al acercarnos, vimos cómo sacaban a muchas personas del agua. Nadie entendía con claridad qué estaba pasando”. La mujer indicó que entre 10 y 15 personas fueron rescatadas en apenas media hora. La secuencia fue angustiante, en particular para los más jóvenes: “Yo estaba con mis dos sobrinitos, que se asustaron mucho al ver la situación. Preguntaron a un guardavidas si debíamos irnos y les respondió que sí, que debían volver a sus casas. En esa media hora se vivió mucha tensión”.

Las primeras alertas se activaron mediante los radios de los guardavidas, cuando la invasión del agua sobre la zona de bañistas ocurrió con el mar en bajante, según confirmó Nahuel Nardone, del Sindicato de Guardavidas, a Infobae. “Mediante los llamados de radio que tenemos nosotros, hoy en Mar del Plata se empezaron a activar los protocolos en algunos sectores, ya que una ola invadió la zona donde estaban los bañistas con el mar retirado en bajante. No se esperaba este tipo de evento porque la bajante ya era bastante retirada”, indicó Nardone.

Un hombre logró sobrevivir a un infarto en Santa Clara del Mar gracias a la presencia de un desfibrilador externo automático en la playa (Jose Tetty)

De acuerdo con especialistas citados por La Capital, el meteotsunami se produjo por un brusco cambio en la dirección del viento, provocando que el nivel del mar descendiera varios metros antes de elevarse de manera abrupta.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA)define los meteotsunamis como grandes olas generadas por perturbaciones atmosféricas asociadas a tormentas intensas, cambios bruscos de presión y frentes fríos. En el video que encabeza esta nota se puede ver como el mar primero se retira y luego sube con fuerza.

A diferencia de los tsunamis tradicionales, que tienen origen en terremotos submarinos, los meteotsunamis se deben a fluctuaciones rápidas en la presión del aire que viajan sobre la superficie del océano.

Justamente, el Servicio Meteorológico Nacional difundió un video en el que se ve a través de imágenes satelitales como unas ondas de gravedad se propagan por delante de la nubosidad que se estaba formando sobre el océano y podría explicar el cambio de presión que provocó la brutal crecida.

Las imágenes que captaron los cambios de presión en el océano y explican la brutal crecida en la Costa Atlántica

En el caso específico del Club Náutico de Mar del Plata, la crecida repentina generó la rotura de múltiples palos en la cabecera de la Marina 8. Un hombre que se encontraba en el lugar describió cómo “la marina se plegó como un acordeón”, mientras las maderas y los telgopores de la estructura eran arrastrados por la corriente. “Tanto un barco de quilla corrida como una embarcación extranjera de 45 pies fueron las que más presión ejercieron sobre la estructura”, detalló el testigo a La Capital.

La súbita subida del agua exigió una respuesta inmediata de quienes estaban presentes en la marina. Algunas embarcaciones tuvieron que ser reubicadas y aseguradas ante el riesgo de mayores daños. Además, fue necesario partir uno de los postes para evitar que cayera sobre un velero y se cortó la corriente eléctrica como medida preventiva.

La crecida del mar provocó la rotura de múltiples palos en la cabecera de la Marina 8

Cómo será el tiempo en la zona para el resto de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones climáticas cambiarán radicalmente en la ciudad de Mar del Plata y alrededores durante este martes, con un descenso marcado en la temperatura y la llegada de tormentas. El lunes, día del meteotsunami, fue la localidad más cálida del país con 37,6 grados.

Según especialistas, un brusco cambio en la dirección del viento desencadenó la bajante súbita y posterior elevación del mar en la zona (Jose Tetty)

La máxima apenas alcanzará los 24 °C, mientras que la mínima descenderá hasta 20 °C. El pronóstico oficial anticipó tormentas aisladas durante la mañana. La probabilidad de tormenta seguirá hasta la tarde, que es de 10% al 40%.

El miércoles, con el cielo parcialmente nublado, será el mejor día para disfrutar de las playas. La máxima alcanzará los 28 grados, mientras que la mínima será de 18 °C. La única molestia puede ser el viento del noreste, que soplará por la tarde y noche con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó descenso de temperatura, lluvias y tormentas tras los récords térmicos registrados el lunes (Jose Tetty)

El jueves las tormentas volverán a llegar a la zona, ya que las probabilidades oscilan entre el 40% y el 70% durante toda la jornada. La máxima será de 26 grados y la mínima de 19 °C.

El viernes, si bien la lluvia se irá y el cielo quedará ligeramente nublado, la temperatura será la más baja de la semana: máxima de 23 °C y mínima de 14 °C.