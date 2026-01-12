Un muerto y 35 heridos por una ola gigante que impactó en Santa Clara del Mar y Mar del Plata

Ola gigante en santa clara del mar

Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió este lunes a decenas de turistas en la costa atlántica y dejó un saldo fatal en Santa Clara del Mar, donde un hombre murió como consecuencia de una ola gigante que según testigos alcanzó los cinco metros. Además, otro hombre sufrió un infarto y se encuentra internado.

El hecho fue confirmado por Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, quien informó además que hay 35 personas heridas, con golpes leves. Un móvil del canal de noticias TN recogió el testimonio de testigos en el lugar que describieron el hecho como un desastre.

La víctima fatal del episodio habría impactado su cabeza contra las rocas de la costa luego de ser arrastrado por el mar. El agua se habría retirado por un momento de la playa para luego producir la enorme ola que terminó con la vida del veraneante. Según testigos, el joven llegó a ser asistido por guardavidas quienes le practicaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos pero no lograron salvarle la vida.

De acuerdo con lo narrado por turistas a la Agencia Noticias Argentinas, quienes se encontraban en la playa California Beach observaron cómo el agua arrastró pertenencias personales, desde bolsos hasta sombrillas y reposeras, obligando a los presentes a colaborar entre sí para evitar ser arrastrados por el mar.

La magnitud del evento llevó a la evacuación preventiva de todas las playas de la zona, medida adoptada para evitar nuevos incidentes mientras los equipos de Defensa Civil recorrían los distintos centros de salud para relevar la situación de los afectados. “Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, declaró Fabian Garcia a TN, y agregó: “Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tiene causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”.

Testimonios recogidos por NA señalaron que la situación tomó de sorpresa a los veraneantes, ya que Santa Clara del Mar se caracteriza por su mar calmo y la tranquilidad habitual de sus playas. Además, la policía y servicios de emergencia intervinieron de inmediato para asistir a los heridos y controlar la seguridad en la zona. Entre las personas atendidas, además del joven fallecido, se reportó a un hombre que sufrió un infarto y a decenas de lesionados de menor gravedad.

El fenómeno sorprendió a miles de turistas en la Costa Atlántica

El fenómeno, identificado como “olas vagabundas” o “mini tsunamis”, no cuenta con explicación científica concluyente. Según Fabian Garcia, “hace dos o tres años ocurrió en Mar del Plata de noche y no hubo heridos porque fue de noche”, lo que refuerza el carácter impredecible de estos episodios. Por el momento, las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan nuevas medidas de seguridad en otras localidades de la Costa Atlántica.

“Fue impresionante, la verdad que de la nada se retire el mar, y después vuelva con esa magnitud, empezamos a sacar la gente del agua, estábamos con casi cinco mil personas en el agua más todos los que estaban afuera, fue tremendo”, dijo Maximiliano Prensky, uno de los guardavidas que participó del rescate en declaraciones a TN.

“Sacamos a todos del mar, empezamos a tocar silbatos pero con el calor que hacía la gente seguía en el mar. Se produjo un remolino negro, fue horrible”, agregó el profesional.

En principio, especialistas definieron al fenómeno como un posible meteotsunámi. “Tenemos que verificar cómo se propagó la presión a lo largo de toda esta zona y confirmarlo, pero por la forma en la que se dio tiene todo el aspecto de un meteotsunámi”, dijo a TN el ingeniero Fernando Oreiro.

Noticia en desarrollo...