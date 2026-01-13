Sociedad

Nació en Mar del Plata, vivía en Francia y había vuelto para visitar a su familia: quién era el jóven que murió por el meteotsunami

Yair Amir Manno Núñez se encontraba pescando en una playa de Mar Chiquita cuando lo sorprendió la ola gigante que lo arrastró contra unas rocas. Estaba de paseo junto a su novia y dos amigos

El jóven vivía en Francia
El jóven vivía en Francia desde hacía 8 años, donde se convirtió en un destacado jinete (Credito Instagram y Facebook)

Un fenómeno meteorológico extremo irrumpió la tarde del 12 de enero en la costa atlántica, dejando una estela de conmoción en Mar Chiquita y sus alrededores. Una ola gigante sorprendió a miles de turistas y residentes, provocando la evacuación completa de las playas y desencadenando una operación de emergencia inédita en la zona. En medio de ese caos, Yair Amir Manno Núñez, un joven de 29 años nacido en Mar del Plata y residente en Francia, perdió la vida al ser arrastrado por el mar mientras se encontraba en la playa.

Yair Manno era un destacado jinete que había logrado reconocimiento en diferentes certámenes en los últimos años. En 2024 el ranking mundial de la FEI Endurance Riders lo ubicó en el puesto 11 y lo destacó como uno de los mejores del mundo.

Estaba de visita junto a su pareja y dos amigos. El episodio, que también resultó en decenas de heridos y un hombre internado por infarto, fue calificado por autoridades y expertos como un evento imprevisible, sin antecedentes recientes de tal magnitud durante el día en la región.

Manno Núñez, cuya identidad fue confirmada por fuentes del caso a Infobae, había nacido el 21 de mayo de 1996 en Mar del Plata. Residía en Francia desde hacía 8 años, pero mantenía un vínculo con sus seres queridos en Argentina. Aprovechando las vacaciones, regresó a la costa para reencontrarse con su familia y compartir unos días junto a su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos. Según la reconstrucción inicial del hecho, el joven se encontraba pescando en la playa cuando la ola gigante lo sorprendió. Tal como indican testimonios de otros turistas, la fuerza del mar obligó a los presentes a colaborar para evitar ser arrastrados y rescatar a quienes se encontraban más cerca del agua.

En 2024 Yair Manno corrió
En 2024 Yair Manno corrió 14 carreras y obtuvo un desempeño sobresaliente (Credito Instagram y Facebook)

La tarde transcurría con normalidad, con miles de personas disfrutando del mar y el calor en Santa Clara del Mar, Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica. Sin advertencia previa, una súbita retirada del agua fue seguida por el avance violento de una ola de hasta cinco metros, según relataron testigos a un móvil de TN. Los bañistas, atrapados por la sorpresa, vieron cómo el mar arrastraba todo a su paso: pertenencias personales, sombrillas e incluso a varias personas. En ese contexto fue que Yair Manno fue alcanzado por la corriente y golpeó contra unas rocas. De inmediato, guardavidas y servicios de emergencia acudieron en su auxilio y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir el fatal desenlace.

El trágico hecho fue catalogado
El trágico hecho fue catalogado como muerte accidental (Credito Instagram y Facebook)

El titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó en declaraciones posteriores las circunstancias en las que murió Núñez . “Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas”, explicó García, quien precisó que en total hubo 35 heridos leves y una persona que sufrió un infarto, la cual permanecía bajo observación médica. Los equipos de emergencia evacuaron todas las playas de Mar Chiquita y se mantuvieron en alerta en Mar del Plata y localidades cercanas, aunque hasta el cierre de la jornada no se registraron denuncias de desaparecidos ni reportes graves adicionales.

La crecida En La Caletea

El impacto del fenómeno, descrito por especialistas como “olas vagabundas” o “mini tsunamis”, generó estupor entre los veraneantes y la comunidad científica. Según explicó el ingeniero Fernando Oreiro a TN, la característica principal de estos eventos es su imprevisibilidad: “Tenemos que verificar cómo se propagó la presión a lo largo de toda esta zona y confirmarlo, pero por la forma en la que se dio tiene todo el aspecto de un meteotsunámi”. Fabián García agregó en su contacto con los medios que estos episodios no tienen antecedentes inmediatos durante el día en la región, aunque recordó que “hace dos o tres años ocurrió en Mar del Plata de noche y no hubo heridos porque fue de noche”.

Las playas de Mar Chiquita
Las playas de Mar Chiquita sufrieron el fenómeno extremo

La evacuación preventiva de las playas se mantuvo durante horas, mientras los equipos de Defensa Civil y autoridades sanitarias recorrían los distintos centros médicos para relevar el estado de los heridos. A pesar del número elevado de lesionados, la mayoría presentaba golpes leves y fueron dados de alta tras controles de rutina. El único fallecido fue Núñez, cuya familia recibió asistencia psicológica y contención por parte de las autoridades, conforme detallaron fuentes oficiales.

