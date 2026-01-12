Ciencia

Qué es un meteotsunami, el fenómeno natural que creen que afectó la Costa Atlántica

El episodio provocó un fallecimiento. Especialistas consultados por Infobae analizaron las posibles causas

Olas de gran altura azotaron la costa atlántica bonaerense y sorprendieron a turistas y residentes

Una ola gigante sorprendió a turistas y residentes en Santa Clara del Mar y Mar del Plata durante la tarde del 12 de enero, provocó la muerte de una persona y dejó más de treinta heridos. El impacto provocó la evacuación de playas y la intervención de los servicios de emergencia.

Eduardo Piacentini, licenciado en Ciencias de la Atmósfera y Matemático de la UBA, ex director del Departamento de Cambio Global del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió en diálogo con Infobae que el fenómeno aún se encuentra en estudio, pero que “una primera explicación pudiera ser debido no a un movimiento marino, sino a un efecto violento y de muy corta duración de diferencia brusca de presión entre la masa de aire superficial y la presión sobre la superficie del mar. Podría denominarse ‘meteotsunami’, pero no tiene al momento verificación científica”.

“Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tienen causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”, declaró el titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, al canal TN. El funcionario recordó que un episodio similar ocurrió dos o tres años antes en Mar del Plata durante la noche, aunque sin heridos. El operativo incluyó relevar la situación de los afectados en centros de salud y mantener la alerta en otras localidades de la Costa Atlántica.

La ola dejó destrozos, heridos y un muerto en Santa Clara del Mar

¿Qué es un meteotsunami?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) define los meteotsunamis como grandes olas generadas por perturbaciones atmosféricas asociadas a tormentas intensas, cambios bruscos de presión y frentes fríos. A diferencia de los tsunamis tradicionales, que tienen origen en terremotos submarinos, los meteotsunamis se deben a fluctuaciones rápidas en la presión del aire que viajan sobre la superficie del océano. Estas perturbaciones pueden crear olas que se amplifican al llegar a zonas de plataforma continental poco profunda, bahías o entradas costeras.

Puede alcanzar alturas superiores a 1,80 metros y recorrer largas distancias, afectando extensos tramos de costa. La NOAA advierte que identificar un meteotsunami resulta complejo, ya que sus efectos pueden confundirse con los de las marejadas provocadas por el viento o con los tsunamis sísmicos.

Los meteotsunamis se forman debido a cambios de presión atmosférica y se diferencian de los seiches. Gentileza: NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory

Los meteotsunamis comparten similitudes con los seiches. Sin embargo, mientras estos últimos se producen en cuencas cerradas y dependen más del viento, los primeros responden principalmente a la presión atmosférica y se inscriben en la banda de frecuencia de los tsunamis. De acuerdo con la entidad, “los meteotsunamis son grandes olas que los científicos están empezando a comprender mejor”.

La dificultad para predecirlos radica en la necesidad de que los factores atmosféricos involucrados (dirección, velocidad, amplitud y periodicidad de la perturbación) coincidan de manera precisa, algo poco habitual en la costa argentina.

El meteotsunami es una ola impulsada por bruscos cambios de presión atmosférica, distinta de los tsunamis tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación actual reconoce que los meteotsunamis pueden causar daños materiales y humanos, aunque suelen ser menos destructivos que los tsunamis sísmicos. Su frecuencia es baja en el litoral argentino, pero la comunidad científica sigue investigando las condiciones que los originan y los riesgos que suponen para las zonas costeras.

El meteotsunami de 2022 que alertó a la comunidad científica

Existen antecedentes de este tipo de fenómenos en la costa argentina. En la madrugada del 8 de diciembre de 2022, playas del sur de Mar del Plata sufrieron daños provocados por olas inusuales. El Gabinete de Oceanografía del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) analizó el episodio y determinó que las condiciones meteorológicas fueron compatibles con un meteotsunami.

El informe oficial, realizado por el Gobierno de la Nación, detalla que el fenómeno se produjo tras el paso de un frente frío que generó tormentas intensas en el sudeste bonaerense. Bajo estas condiciones, las ondas oceánicas pudieron amplificarse sobre la plataforma continental y provocar olas de decenas de centímetros al llegar a la costa. Los investigadores remarcaron que estos episodios son poco frecuentes en la región debido a la necesidad de que varios factores atmosféricos coincidan simultáneamente.

El INIDEP advirtió que los daños podrían haber sido más graves si el evento hubiera coincidido con la pleamar, el momento en el que la marea alcanza su nivel más alto, prevista para ese día con una altura de 1,49 metros, según el Servicio de Hidrografía Naval. El caso de 2022 se consolidó como un antecedente clave para el monitoreo de fenómenos extremos en la costa argentina y destacó la importancia de la vigilancia científica ante riesgos poco habituales.

¿Puede pasar un tsunami en Argentina?

Según expertos, no se han registrado tsunamis devastadores en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcelo Madelón, licenciado en Medio Ambiente y meteorólogo, afirmó en diálogo con Infobae: “Los tsunamis los producen los terremotos, así que es muy raro que nosotros en la costa argentina tengamos uno”.

Los tsunamis suelen originarse por terremotos de gran magnitud en el fondo marino, capaces de desplazar grandes volúmenes de agua y crear olas que avanzan a velocidades cercanas a 800 km/h. Según manifestó el geólogo Andrés Folguera, de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, a Infobae, “la ola que llega puede ser de 20 cm o de 5 metros” y pueden presentarse dos o tres olas seguidas. En términos generales, las olas de tsunami pueden variar entre 3 y 30 metros de altura.

El riesgo principal para Argentina está asociado a la placa tectónica de Scotia, ubicada en el Atlántico sur, entre la placa Sudamericana y la Antártica. La doctora en geología Silvana Spagnotto, especialista del CONICET, explicó que los sismos fuertes en esa región han generado alertas y olas menores, pero no se registraron tsunamis devastadores en la costa atlántica argentina.

