Sociedad

Churreros vs. vendedores de licuados: increíble pelea en el corazón de la playa de Mar Azul

El conflicto por los mejores lugares para vender marcó el último fin de semana con gritos y empujones. La respuesta del municipio

Churreros y vendedores de licuados protagonizaron una pelea campal en Mar Azul.

Una violenta disputa entre vendedores ambulantes alteró la calma del pasado fin de semana en la reconocida playa de Mar Azul. El enfrentamiento, que involucró principalmente a churreros y vendedores de licuados, fue registrado en video por un turista y el material circuló de inmediato en las redes sociales. La escena dejó en estado de alerta tanto a turistas como a habitantes del lugar.

De acuerdo al testimonio de quienes presenciaron la pelea, la discusión inicial tuvo origen en la competencia por los sectores de mayor concurrencia para vender productos. Un testigo dijo: “Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”. El conflicto pasó rápidamente de los gritos a los golpes.

El video mostró cómo varios hombres se empujaron, se golpearon y corrieron unos tras otros sobre la arena. Familias enteras, incluidos menores de edad, observaron la escena con asombro, mientras varios turistas se alejaron del sitio para evitar verse envueltos en la pelea.

Testigos también indicaron que la rivalidad por ocupar los mejores puntos de venta suele ser frecuente entre los vendedores ambulantes, especialmente en el contexto de una temporada de ventas irregulares.

La gente observa la pelea
La gente observa la pelea entre vendedores ambulantes, en Mar Azul

Luego de la viralización de la pelea, desde las redes sociales de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell determinaron: “En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados”.

“Ni bien se tomó conocimiento de una gresca en Mar Azul, el equipo de seguridad inició tareas de investigación para dar con los involucrados. Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras”, puntualizaron en el comunicado.

Y concluyeron: “No vamos a permitir que un grupo de infiltrados intervenga la venta en la playa, generando disturbios. Esos no podrán pisar más la playa”.

A su vez, fuentes del municipio confirmaron a Infobae que detuvieron “a uno de los principales incitadores”, que corresponde a un hombre de 34 años. La acción sucedió en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026.

“El procedimiento fue realizado por personal de la Estación de Policía Comunal 3ª, junto al Grupo G.A.D. y agentes de la Secretaría de Seguridad del Municipio, a partir de un llamado que alertó sobre una confrontación entre vendedores ambulantes. En el lugar se constató que el involucrado realizaba venta ambulante sin autorización municipal y que portaba un arma blanca, la cual fue incautada. Además, se decomisó la mercadería que estaba siendo ofrecida para la venta”, puntualizaron.

Dos hombres se toman a
Dos hombres se toman a golpe de puño ante la mirada de turistas

Y adelantaron que la investigación continúa para dar con el resto de los “identificados e individualizados”, con el fin de avanzar en las medidas necesarias “para evitar que quienes generan violencia no vuelvan a trabajar en la venta ambulante en las playas”.

Hace exactamente un año, ocurrió un episodio similar en Villa Gesell, en plena jornada y ante la presencia de numerosos turistas que se encontraban en la playa. Allí se registró una pelea entre vendedores ambulantes en uno de los balnearios de la ciudad, ubicada en la Costa Atlántica bonaerense. Un testigo grabó el incidente y difundió las imágenes en redes sociales.

Fuentes de la Municipalidad de Villa Gesell informaron a Infobae que en la pelea participaron tres vendedores, aparentemente por una disputa territorial. En el video se observa cómo los comerciantes se lanzan sus canastas entre sí. Inicialmente, desde el municipio se indicó que se trataba de un enfrentamiento entre vendedores de churros. Más tarde, se aclaró que los involucrados eran vendedores de chipá.

El municipio confirmó que los responsables ya fueron identificados y que, a raíz del incidente, no podrán volver a ofrecer productos en la playa.

Un vendedor le arroja su
Un vendedor le arroja su cesta a otro, en plena pelea en una playa bonaerense de Villa Gesell

El video, publicado por el usuario de TikTok @tommaselian, muestra cómo los participantes intercambian golpes con las canastas, mientras los turistas retiran sus pertenencias para evitar resultar heridos.

Según trascendió, la pelea comenzó por diferencias previas entre tres vendedores —dos hombres y una mujer— que habían tenido un altercado con otro comerciante, lo que desembocó en la agresión.

Pelea entre vendedores ambulantes en Villa Gesell

En los comentarios del video, una usuaria señaló: “La mafia de las ventas en la playa, si querés vender por tu cuenta te vas a encontrar con la mafia que no te lo permite, solo ellos pueden vender algo, muy loco ¿no?”. Otra usuaria de TikTok sumó: “Con esto van a lograr que no haya más venta en las playas, pelean por el territorio como si fuesen animales”.

En este contexto económico, creció el interés por vacacionar en países limítrofes como Brasil. De todos modos, Villa Gesell continúa como uno de los destinos de la Costa Atlántica bonaerense más elegidos por quienes optan por descansar dentro del país.

