Sociedad

“Trato de ser fuerte, pero no se puede”: habló la mamá de Nahuel Gallo en medio de la espera por su liberación en Venezuela

Griselda Heredia del Valle, la madre del gendarme, contó cómo es su vida desde el 8 de diciembre del 2024, día en el que su hijo fue capturado por el régimen de Maduro

Guardar
Habló la mamá de Nahuel
Habló la mamá de Nahuel Gallo en medio de la espera por su liberación en Venezuela (Gustavo Gavotti)

La incertidumbre y el dolor aumenta cada día para la familia del gendarme Nahuel Gallo, quien permanece detenido en Venezuela desde hace 13 meses. En un contexto marcado por la expectativa de que liberen a los presos políticos tras la caída del dictador Nicolás Maduro, la madre del detenido, Griselda Heredia del Valle, describió el proceso como un periodo de profunda angustia, en el que la falta de información confiable los mantiene en vilo.

Mientras surgen nuevas incógnitas sobre el futuro de los detenidos, la familia reiteró que no recibieron noticias concretas sobre el estado de salud ni la situación actual de Nahuel desde que se concretó el operativo orquestado por Estados Unidos. Así, se gestó un escenario que definieron como “desesperante”.

Por este motivo, la mujer remarcó su preocupación por el bienestar físico y emocional de Gallo. “Quedó solo, totalmente solo allí. Está desamparado. No tiene a nadie”, explicó, y agregó que su nieto, hijo de Nahuel, permanece en Argentina junto a su madre, María Gómez.

A medida que transcurrió el último año, la situación de la familia Gallo se fue agravando. La madre del gendarme relató a TN que la pérdida de la vivienda en Mendoza representó un golpe adicional. “A partir de mayo, la situación empeoró porque Nahuel perdió la casa donde alquilaba y tuvimos que ir a buscar sus cosas y las llevamos a Catamarca. No hay nada, no quedó familia”, lamentó.

Condiciones de reclusión en El
Condiciones de reclusión en El Rodeo I generan preocupación por violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías judiciales y consulares para presos políticos extranjeros

“¿Cómo piensan que yo puedo sentirme como mamá? Sacar los cuadros, la ropa, las cosas del nene, el auto, la mudanza, traer todo. Estoy en tratamiento psiquiátrico porque es muy desesperante todo esto. Yo me siento dolida, me siento mal. Sé que hay una criatura inocente y ya no hay hogar", profundizó Griselda, quien no pudo evitar romper en llanto al repasar el traumático episodio.

“Es muy fuerte. Nunca pensé que nos iba a pasar esto. Es horrible, no tiene nombre”, se lamentó la mujer. Y agregó: “Es muy injusto que le pase a un hijo. Uno trata de ser muy fuerte, pero no se puede”.

Respecto a las últimas informaciones que recibió de su hijo, la mujer declaró que “desde que lo agarraron a Maduro, no tuvimos ninguna noticia". Y señaló que “la última que tuvimos novedades de él fue gracias al detenido que dice que lo vio. A partir de entonces no supe más nada. Se dicen muchas cosas, hay muchos comentarios. Me llegan muchos informes, pero todo es muy dudoso”.

La última vez que tuvieron algún tipo de confirmación sobre el estado de Nahuel fue por medio de Iván Colmenares, con quien compartió celda en la cárcel El Rodeo I, ahora llamada Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS).

El joven denunció maltratos físicos por parte de las autoridades

Heredia del Valle aseguró que escuchar el relato de Colmenares resultó un momento particularmente duro. “Está ahí en una celda de 4x2 y enfermos porque comen siempre lo mismo. No se lo merece porque él no hizo nada”, reiteró al recordar que el gendarme había viajado al país con la intención de reencontrarse con su hijo.

Aunque indicó que Gallo se desempeñaba hace 16 años en la Gendarmería Nacional, su madre aseguró que la preocupación por el trabajo y el esfuerzo de Nahuel son una constante. Por esta razón, reveló que consulta regularmente con el director general de la fuerza para saber si el empleo de su hijo sigue vigente.

La reconstrucción del caso también apunta a la forma en que se produjo la detención el 8 de diciembre de 2024. Según la madre, la pareja de Nahuel se había trasladado a Venezuela siete meses antes y él decidió viajar durante sus vacaciones.

En ese momento, se había confiado en que habría podido ingresar al país con una carta de invitación, supuestamente firmada por la pareja. Sin embargo, cuando intentó ingresar por Colombia, fue detenido por las fuerzas policiales del régimen.

La última imagen del gendarme
La última imagen del gendarme Nahuel Agustín Gallo en territorio venezolano antes de ser secuestrado por la fuerzas de la dictadura de Maduro

A pesar del dolor y la prolongada ausencia, la familia sostiene la esperanza de que la liberación de presos políticos en Venezuela incluya prontamente a Nahuel Gallo.

“13 meses de no escuchar su voz es desesperante. Pero estamos con mucha fe, no la perdemos. Esperamos la llegada de mi hijo Nahuel Gallo con todo el amor del mundo”, concluyó Heredia del Valle.

Temas Relacionados

Nahuel GalloVenezuelaGendarmería Nacional ArgentinaEl Rodeo IArgentinaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Son de Avellaneda, viajaron a la costa bonaerense y los detuvieron por robar rompiendo vidrios de autos estacionados

Los sospechosos tienen entre 22 y 24 años. Los acusan de sustraer una mochila y un gazebo. Uno de los hechos quedó registrado por una cámara de seguridad

Son de Avellaneda, viajaron a

Violento choque frontal entre un auto y un camión en Mendoza: murió una mujer y un hombre sufrió graves heridas

La víctima fatal y el lesionado se transportaban en el coche. El conductor del vehículo de carga es brasileño y resultó ileso

Violento choque frontal entre un

Detuvieron a los delincuentes que asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham

A dos los capturaron in fraganti. Además, quedaron bajo arresto un adolescente de 17 años y un cuarto sospechoso que era buscado por otro caso de robo

Detuvieron a los delincuentes que

Incendios en Chubut: evacuaron otra localidad cercana a El Hoyo y volvieron a cerrar un tramo de la Ruta 40

Las autoridades pidieron que los pobladores se retiren de El Pedregoso, ante el avance del fuego en la región de la Comarca Andina. Ya hay más de 5.000 hectáreas afectadas por el fuego

Incendios en Chubut: evacuaron otra

Tragedia en Chaco: una joven de 21 murió tras estar días internada luego de chocar contra un caballo

La víctima iba en su moto cuando impactó contra el animal. Los vecinos de la zona afirman que no es un hecho aislado y piden más controles

Tragedia en Chaco: una joven
DEPORTES
Independiente comenzó el año con

Independiente comenzó el año con una victoria ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

La actuación estelar de Matías Soulé con un gol y una asistencia en la victoria de la Roma ante Sassuolo

El video de Franco Colapinto entrenando bajo la lluvia de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Lo amonestaron, escupió al árbitro y fueron a buscarlo al vestuario para expulsarlo: la dura sanción que podría enfrentar

El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

TELESHOW
La tristeza de Soledad y

La tristeza de Soledad y Natalia Pastorutti al recordar la muerte de su abuela La Valeria: “Es un dolor grandísimo”

Bauleti aseguró que Zaira Nara le puso fin a su relación con Robert Storm: “Está soltera”

Diva dorada: el look de Mirtha Legrand a puro brillo en su vuelta a Mar del Plata

Diego Boneta aplaudió a Leo Sbaraglia en el estreno de su obra Los días perfectos en el Teatro Nacional Cervantes

Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, presentó a su hermana: “Celebrándola”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky instó sus aliados a

Zelensky instó sus aliados a ejercer una mayor presión sobre Rusia: “Bloquear suministros y ampliar sanciones es clave”

“Sin un hijo, cada día termina con un hambre insaciable”: un libro sobre cambiar de sexo, volver, y todas las formas de la maternidad

Así es la novela que llega al cine contando el origen de la obra cumbre de Shakespeare

Todo 2025 en la voz de sus protagonistas: cinco ebooks gratuitos para recorrer un año sin tregua

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”