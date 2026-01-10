Sociedad

Hay alerta por fuertes vientos en el AMBA y probabilidades de lluvia en el inicio del fin de semana

El área metropolitana experimentará un cambio en las condiciones climáticas con lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h

Alerta por fuertes vientos en
Alerta por fuertes vientos en el AMBA y probabilidades de lluvia en el inicio del fin de semana (Fotografía: Maximiliano Luna)

Tras una semana con temperaturas por debajo del promedio en esta época del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el fin de semana llega con un pronóstico cambiante, con un día que no permitirá planes al aire libre y otro más propio del verano.

Tal y como había advertido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes por la noche aparecieron las primeras lluvias aisladas, las cuales se mantendrán durante todo el sábado. Desde el organismo indicaron que durante la madrugada las probabilidades serán más altas (70 - 100%), mientras que, hacia el mediodía, serán medias (40 - 70%). Ya por la noche se espera que sean bajas (10 - 40%).

La mínima será de 19 °C y la máxima de 24 °C, temperaturas que podrían convivir con fuertes ráfagas de viento. Por este motivo, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos, que afectará a una parte de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Incluso, al norte de la Costa Atlántica.

Alerta amarilla por vientos en
Alerta amarilla por vientos en Buenso Aires y CABA

El área será afectada por vientos del sudeste rotando al sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, con las mayores intensidades sobre el Río de la Plata.

Desde el SMN recomiendan evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

El panorama del domingo será totalmente diferente en el AMBA. Si bien la mínima (17 °C) será más baja que la del día anterior, la máxima escalará hasta los 30° C y el cielo estará ligeramente nublado hacia la tarde, con poco viento (de 13 a 22 km/h).

El pronóstico extendido para la
El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Durante la semana la temperatura mínima no bajará de los 20° C y la máxima rondará los 34° C, con probabilidades bajas de lluvia únicamente el día jueves 15 de enero.

Cinco provincias con alerta por tormentas

Salta, Chaco y Corrientes este sábado están bajo alerta amarilla durante las primeras horas del día. Esta región se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Por otro lado, en Formosa y Misiones la alerta es de nivel naranja. Allí se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta por tormentas en cinco
Alerta por tormentas en cinco provincias para este sábado 10 de enero

En los sectores bajo alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

  1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  2. Salí solo si es necesario.
  3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  5. Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Mapa de alertas del domingo
Mapa de alertas del domingo 11 de enero

Según el último informe del organismo, para el domingo no se esperan fenómenos meteorológicos de gran magnitud y por el momento no hay provincia bajo alerta.

