El duro análisis de Ignacio Torres por los incendios forestales en Chubut: “Es la peor sequía desde 1965″

Torres confirmó que la fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y afirmó que "se está trabajando con seriedad en la investigación"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, describió la delicada situación ante el voraz avance de los incendios forestales en la región de Epuyén como una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, afirmó este sábado en diálogo con TN, al detallar el trabajo conjunto de brigadistas, voluntarios y vecinos que desde hace días enfrentan el fuego en condiciones extremas.

El incendio comenzó el 5 de enero en las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, propagándose rápidamente por la sequedad de los matorrales y el bosque andino-patagónico. El frente de fuego avanzó en solo cuarenta y ocho horas hasta las puertas de Epuyén y El Hoyo, lo que obligó a evacuar a más de tres mil personas y dejó al menos diez viviendas destruidas, según datos oficiales brindados por el secretario de Bosques, Abel Nievas. La emergencia forzó cortes en la Ruta Nacional 40, eje clave del tránsito en la región, y mantiene a miles de residentes y turistas fuera de sus hogares.

La devastadora imagen del incendio forestal en Chubut

Torres contextualizó la gravedad del fenómeno: “Estamos atravesando la mayor sequía desde 1965. Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”. Y agregó: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas, más allá de la temperatura. Ayer el viento no ayudó, hoy van a ser ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros”, que dificultan el trabajo de los equipos de emergencia y potencian el riesgo de nuevos focos.

El mandatario también diferenció la naturaleza de los incendios activos: “En el Parque Nacional Los Alerces el fuego se inició por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente. Pero, en El Hoyo y Puerto Patriada, fue intencional. La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”.

Torres dijo que este incendio “no puede quedar en la nada". Y agregó que toda la sociedad va a seguir la investigación y exigir una pena que sea verdaderamente ejemplificadora”

Torres también advirtió que “el fuego está quemando bosque nativo, que tarda miles de años en recuperarse”. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial. Mientras tanto, el monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz son permanentes.

“No puede quedar en la nada. Toda la sociedad va a seguir la investigación y exigir una pena que sea verdaderamente ejemplificadora”, añadió el mandatario provincial. En ese sentido, remarcó que “hay una recompensa de 50 millones de pesos para cualquiera que pueda brindar información”, y adelantó que el próximo lunes se realizará una reunión con el Ministerio de Seguridad de la provincia y la Fiscalía para analizar los avances y comunicar novedades a la ciudadanía.

Más de 300 brigadistas combaten las llamas a diario

El operativo desplegado es gigante: más de 300 brigadistas y voluntarios, recursos aéreos de varias provincias y de Chile, con el apoyo de aeronaves como el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua en cada vuelo. Torres destacó el trabajo de los radioaficionados, que permitieron mantener la conectividad en zonas aisladas, y la colaboración de intendentes, prestadores turísticos y vecinos que sumaron esfuerzos para frenar el avance del fuego.

Prevención y manejo de los incendios

El gobernador chubutense explicó que patrullar cientos de miles de hectáreas resulta imposible con los recursos disponibles: “No alcanza el recurso humano. Por eso, desde la provincia, incorporamos tecnología satelital y declaramos la emergencia ígnea hace dos meses. Hicimos una licitación conjunta con Río Negro y Neuquén, porque la situación es muy similar y no queremos depender exclusivamente del Sistema Nacional de Manejo del Fuego”.

Además, indicó, se reconstruyó una brigada de comando conjunto entre las tres provincias y se incrementaron significativamente las multas para quienes provoquen focos, incluso de manera imprudente. “Las multas son mucho más altas -dijo sin revelar cifras- aunque en algunos casos es difícil cobrar, sino que también cuando se produce algún tipo de contravención intencional, puede no haber dolo, pero no deja de ser intencional”, precisó Torres.

"Literalmente es un ecocidio lo que sucede cuando es intencional", dijo Torres con respecto al voraz incendio en Chubut

Y reclamó penas más severas para quienes provocan incendios intencionales: “Literalmente es un ecocidio lo que sucede cuando es intencional. El año pasado detuvimos en flagrancia a dos personas en Cholila con bidones de combustible, pero las penas son irrisorias. Alguien que prende fuego miles de hectáreas de bosque nativo tiene que estar años en la cárcel. Este delincuente estuvo solo seis meses detenido”.

El plan también contempla tareas de limpieza de terrenos y renovación de líneas eléctricas: “Había una falta de mantenimiento de muchísimos años en las líneas de media y baja tensión, se cambiaron los transformadores y eso va a seguir en conjunto con los intendentes”, puntualizó.

El bosque cercano a Puerto Patriada iluminado por el fuego que ya consumió más de 3500 hectáreas de bosque nativo (Martin Levicoy/AFP)

Torres además dio lugar para criticar la falta de ejecución del presupuesto nacional y la reducción de partidas para el combate de incendios: “Hay cuestiones para reclamar, y lo voy a hacer una vez contenido el incendio. Consideramos que las autoridades locales tienen que estar a la altura y en muchos casos no lo han estado. Hace falta un cambio urgente en quienes manejan el Parque Nacional Los Alerces”.

En ese marco, confirmó el impulso de una reforma penal: “Hay una presentación de todos los senadores de la provincia, de todos los partidos, para que la figura de ecocidio tenga una pena acorde al daño que genera”.