Murió un joven por leptopirosis en el norte de Santa Fe

Durante 2025, se registraron 24 positivos, de los cuales cinco murieron

El Ministerio de Salud de Santa Fe registró 24 casos confirmados de leptospirosis durante 2025, la última en los últimos días, un joven de 29 años en Las Tosacas(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven de 29 años, residente en la ciudad de Las Toscas, murió por leptospirosis en el norte de la provincia de Santa Fe. El caso reavivó la preocupación de las autoridades sanitarias por la persistencia de la enfermedad bacteriana en la región durante 2025. La víctima se suma a otras muertes recientes vinculadas al brote.

El organismo sanitario remarcó el impacto epidemiológico: en 2025, se registraron 24 casos confirmados y cinco muertes por leptospirosis en todo el territorio provincial.

De acuerdo con lo informado en el portal del diario La Capital, al conocerse la sospecha del contagio, equipos de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud activaron un abordaje conjunto con el área de Zoonosis, el Nodo Reconquista de la Región de Salud y la Municipalidad de Las Toscas.

Según informaron, el paciente comenzó con sus síntomas el 29 de diciembre. Experimentó: fiebre, cefalea, dolores articulares y musculares, molestias abdominales, náuseas y vómitos.

Dos días más tarde, realizó la primera consulta en el servicio de emergencias local y, tras el empeoramiento del cuadro, fue derivado al Hospital Central de Reconquista el 2 de enero, donde finalmente falleció. La confirmación del diagnóstico definitivo se logró este jueves, tras el análisis positivo de las muestras en el Laboratorio Central de Santa Fe.

Las ratas son el reservorio
Las ratas son el reservorio principal de la bacteria leptospira, aunque otros animales domésticos y de granja también pueden transmitir la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leptospirosis es una patología que se produce por la presencia de la bacteria leptospira y puede afectar tanto a animales domésticos como a personas.

Las ratas representan el principal reservorio bacteriano, aunque otros animales como perros, bovinos, porcinos y equinos pueden portar y diseminar la bacteria. El contagio humano suele producirse por contacto de la piel o las mucosas con agua, suelos o materiales húmedos contaminados con orina de estos animales, y aumenta en contextos de inundaciones o por actividades vinculadas con el uso recreativo o laboral de espacios hídricos.

Las autoridades insisten en que las personas con mayor riesgo son aquellas expuestas a agua estancada, así como quienes caminan descalzos en terrenos húmedos o ingresan en zanjas, arroyos y charcos, especialmente durante eventos de precipitaciones intensas o crecidas.

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud de Santa Fe recomienda evitar sumergirse en estos cuerpos de agua, mantener patios y baldíos limpios y libres de basura o escombros, y controlar estrictamente la proliferación de roedores en los entornos de las viviendas.

En referencia a los signos de la enfermedad, la leptospirosis se manifiesta habitualmente como una afección similar a la gripe, asociada a fiebre, dolor muscular, cefalea severa y malestar general. No obstante, la infección puede progresar en algunos pacientes a formas graves con afectación respiratoria, digestiva o neurológica, elevando considerablemente el riesgo de complicaciones fatales.

El desglose epidemiológico publicado por el Ministerio señala que, de los 24 casos identificados en 2025, las muertes se distribuyeron en distintas áreas: dos ocurrieron en el departamento Belgrano, una en San Martín, otra en el departamento Rosario y la restante, correspondiente al joven de Las Toscas, en el departamento General Obligado, registrado por fecha de inicio de síntomas dentro del periodo evaluado.

Este escenario epidemiológico ha motivado que desde Salud provincial insistan en fortalecer las acciones vinculadas con la educación sanitaria, el acceso seguro a las fuentes de agua y el monitoreo de zonas potencialmente afectadas por la contaminación bacteriana.

