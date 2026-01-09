Inundaciones en Salta: más de 40 familias fueron asistidas y las autoridades trabajan en habilitar las rutas afectadas

Un fuerte temporal azotó a la ciudad de La Merced (enfoque_salta)

Luego de que se reportaran inundaciones en Salta, el Ministerio de Desarrollo Social provincial activó el protocolo de emergencia para asistir a familias afectadas por las lluvias intensas en las localidades de La Merced y Rosario de Lerma. Bajo la dirección del ministro Mario Mimessi, se confirmó que la ayuda llegó a un total de 39 familias.

Las tareas de ayuda incluyeron la distribución de módulos alimentarios, colchones, bidones de agua potable y artículos básicos, priorizando las necesidades identificadas por los equipos técnicos en las zonas que mayores complicaciones presentaron.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, en Rosario de Lerma fueron socorridas 22 familias, mientras que en La Merced recibieron asistencia 17 familias. Asimismo, indicaron que en La Merced, la intervención alcanzó solamente a residentes locales, sin reportes de turistas o visitantes entre los damnificados.

A pesar de la asistencia brindada, no se registraron familias evacuadas en ninguno de los dos municipios más comprometidos por las inundaciones. No obstante, el apoyo brindado permanecerá en evaluación constante, y su continuidad dependerá de la evolución del clima y de los relevamientos que se efectúan en conjunto con las autoridades locales, según lo establecido para reforzar la presencia estatal en el territorio.

Un total de 39 familias fueron asistidas

El monitoreo se intensificará durante las próximas horas, sobre todo, después de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activara una alerta amarilla por tormentas en la franja central del territorio. Además del riesgo de que se produzcan tormentas severas, existiría la posibilidad de que las precipitaciones alcancen los 50 milímetros o superar ese valor en áreas puntuales.

Ante la gravedad del escenario, el Ministerio de Desarrollo Social activó protocolos de emergencia desde el inicio del temporal. Mientras la Dirección General de Emergencias centró sus acciones en La Merced, la Secretaría de Políticas Sociales intervino en Rosario de Lerma con evaluaciones de daños y relevamientos sociales, y la asistencia continuará adaptándose conforme se detecten nuevas necesidades.

El balance sobre la infraestructura vial reveló complicaciones significativas, ya que El Tribuno informó que la Ruta Nacional 68, de vital importancia para la circulación provincial, presentaba distintos tramos comprometidos por el escurrimiento de agua y el arrastre de sedimentos.

Por este motivo, las tareas de despeje se focalizaron entre la salida de La Merced y el kilómetro 158, donde Vialidad Nacional trabajó en la recomposición de banquinas y limpieza de calzada.

La situación sigue bajo monitoreo, en caso de que tuvieran que cubrirse nuevas necesidades

Si bien el tránsito permanece habilitado, existen desvíos provisorios y señalización preventiva, especialmente en las inmediaciones de los arroyos San Vicente y El Tajamar, zonas propensas al anegamiento y donde el arrastre de barro y restos vegetales dificultaría la circulación.

Por ello, las autoridades provinciales solicitan máxima precaución a quienes transiten por esos puntos y recomendaron seguir las instrucciones del personal vial desplegado, así como reducir la velocidad.

El impacto de las lluvias también se sintió en el transporte público, debido a que las condiciones adversas obligaron a suspender completamente el servicio de colectivos hacia Las Moras, una de las áreas más afectadas por el fenómeno meteorológico.

En el caso de los colectivos interurbanos que atraviesan La Merced y se dirigen a la ciudad de Salta se vieron obligados a modificar sus recorridos y operar únicamente por avenida Sarmiento y avenida Hipólito Yrigoyen, con tránsito habilitado pero reducido a media calzada en ciertos tramos.

Por otro lado, las autoridades informaron que la ruta 89, la ruta 88 y el sector de Sumalao permanecen intransitables tanto para vehículos particulares como para unidades de transporte público. Así, solicitaron a la población consultar previamente el estado de los servicios y evitar viajes innecesarios mientras sigan las condiciones climáticas demandantes en el Valle de Lerma.

En el panorama climático, el fenómeno de la Alta Boliviana favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte del país, motivo por el cual se espera que las tormentas persistan, con posibles ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y eventos de granizo.

Mientras tanto, en el norte provincial, la atención se dirige al posible crecimiento del río Pilcomayo. Según informó el Gobierno de Salta, se intensificaron las medidas de vigilancia y coordinación en la zona de Santa Victoria Este para responder ante un eventual desborde.