Una fuerte tormenta azotó a Salta: inundaciones, rutas cortadas y un dramático rescate

Un temporal de gran magnitud en la provincia de Salta encendió las alarmas en varias localidades, en especial en la ciudad de Rosario de Lerma, donde cayeron 96 milímetros de agua en menos de una hora. Se registraron anegamientos en numerosos barrios, la interrupción del tránsito en rutas clave y cientos de familias quedaron aisladas y afectadas por daños materiales. Además, una pareja quedó atrapada en su vehículo y los rescataron minutos antes de que el auto se hunda completamente.

El fenómeno climático ocurrió este miércoles por la tarde y generó un estado de emergencia en la región. Los videos circularon rápidamente por las redes sociales.

En ellos, se puede observar, por ejemplo, las calles completamente cubiertas y la velocidad con la que el agua seguía su curso. Vehículos varados en las calles; árboles y palos de la luz, caídos. Incluso, el agua ingresó a las casas de los vecinos y muchas familias perdieron muebles y pertenencias esenciales, sobre todo en las zonas más bajas de la ciudad.

Las calles quedaron anegadas por la importante cantidad de agua caída que cayó en una hora (enfoque_salta)

Uno de los momentos más dramáticos de la jornada se vivió en La Merced, cuando un automóvil con dos ocupantes quedó cubierto casi en su totalidad, tal como se observa en el video que encabeza esta nota.

Al ver la imposibilidad de la pareja de poder salir, varios hombres, desde una zona elevada, lanzaron cuerdas para rescatar primero a la mujer y después al hombre, quien tuvo que arrojarse al arroyo que cruzaba la ruta. Ambos quedaron a salvo, pocos minutos antes de que el vehículo quedara completamente sumergido.

El fuerte temporal también afectó a la ciudad de La Merced (enfoque_salta)

Según detalló el medio local El Tribuno, la presencia de personal municipal se reforzó en los puntos críticos para evitar accidentes y asistir a los damnificados. Desde la Municipalidad se activó un operativo de emergencia, con tareas de relevamiento y asistencia prioritaria a los casos más urgentes, así como solicitaron apoyo al Gobierno de la Provincia, debido a la magnitud de las pérdidas.

El Arroyo San Vicente arrastró árboles y cortó la circulación de la Ruta Nacional 68

La tormenta también afectó de manera severa el acceso y la circulación en la ruta nacional 68, la principal vía de comunicación entre Salta y el resto de las localidades.

Además, rutas provinciales como la 21, 23, 26, 36, 86 y 88 sufrieron interrupciones por la gran cantidad de agua acumulada sobre la calzada. Uno de los tramos que más impactó, fue la crecida del arroyo San Vicente que arrastró restos de árboles y cortó el paso cerca de Coronel Moldes, a unos 20 kilómetros de La Viña.

Un fuerte temporal azotó a la ciudad de Rosario de Lerma (enfoque_salta)

Cayeron más de 90 milímetros en menos de una hora (Municipalidad de Rosario de Lerma)

El operativo de asistencia desplegado tras el temporal involucró a la Policía de Salta, la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y equipos municipales, quienes trabajaron en conjunto en las áreas más afectadas.

El barrio San Bernardo fue uno de los más impactados por el ingreso de agua en viviendas, mientras en el barrio Islas Malvinas de La Merced se asistió a familias y se resguardó a tres menores en una dependencia policial hasta que pudieran ser localizados por sus familiares.

El estado de las calles luego de la caída de 96 mm de agua (enfoque_salta)

En Chicoana, en la finca Las Palmas, el temporal provocó la voladura de chapas de techos y daños en viviendas, además de la caída de árboles y postes en distintos sectores del Valle de Lerma, según indicó el Gobierno de la provincia. Defensa Civil intervino con camiones para asistir a los afectados.

Las tareas de monitoreo y relevamiento continúan mientras persiste el estado de alerta. Las autoridades insisten en permanecer atentos a los canales oficiales de información y respetar las indicaciones, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera abrupta. Además, habilitaron un número para emergencias y continúa disponible el 911 para cualquier situación crítica.

El comunicado emitido por el municipio

Las autoridades emitieron un comunicado a través de las redes sociales para mantener informada a la población. En el escrito destacaron que la inundación, a raíz de una tormenta de magnitud inusual, afectó a familias, incluso en zonas que no solían registrar inconvenientes en temporales anteriores. Destacaron que todas las áreas operativas municipales trabajan de forma coordinada en el territorio y recomendaron circular con precaución.

Arroyo San Vicente (Facebook Radio La Viña Salta)

“Ante esta situación, desde el primer momento, las distintas áreas operativas del municipio se encuentran trabajando de manera coordinada en el territorio, realizando relevamientos, asistiendo a las personas afectadas, atendiendo con prioridad las situaciones de mayor urgencia. Hemos también solicitado la ayuda y asistencia ante el Gobierno de la Provincia ante las pérdidas observadas en distintos hogares”, informaron desde el Municipio.

Las consecuencias de la inundación

En ese sentido, aseguraron: “Pese de haberse realizado previamente las tareas preventivas de mantenimiento y limpieza de los canales de desagües en distintos puntos del ejido urbano, la magnitud del caudal de lluvia en tan poco tiempo ha generado inconvenientes en muchas zonas de Rosario de Lerma”. Por esto mismo, solicitaron: “Circular con precaución y, ante situaciones de emergencia, comunicarse a través del número de teléfono oficial habilitado”.